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برنامج جدولة المقابلة
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برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Workstream

Workstream

workstream.us

ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

Evie

Evie

evie.ai

إيفي هو تطبيق مساعد ذكي يُساعد مجنّدي الموظفين على جدولة المقابلات بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المرشحين.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.

Emi

Emi

emilabs.ai

تطبيق إيمي هو منصة لأتمتة التوظيف، تساعد مسؤولي التوظيف في ملء الوظائف ذات الحجم الكبير بسرعة، وتوفر تجربة مرنة للمرشحين.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna هو منصة لأبحاث المستخدم عن بُعد، تساعد الشركات على جمع البيانات من خلال استطلاعات وآراء ومقابلات لفهم جمهورها.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

يقدم تطبيق candidate.fyi منصة لتحسين تجربة المرشحين، حيث يسهل التواصل، المتابعة، واستطلاعات الرأي طوال عملية التوظيف.

Sense

Sense

sensehq.com

تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.

myInterview

myInterview

myinterview.com

MyInterview هو تطبيق لمقابلات الفيديو يساعد الشركات في تبسيط عملية التوظيف وإدارة المرشحين بمرونة من خلال مقابلات مسجلة وميزات تقييم ذكية.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

تطبيق GoodTime يُبسّط تجربة التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بأتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات، مما يحسن من التواصل بين المرشحين والمقابلين.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop تطبيق يساعد في تحسين عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وتدريب المقابلات وتحليلات الأداء، مع تكامل مع الأدوات الأخرى.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

HelloHire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسرع عملية التوظيف من خلال التفاعل مع المرشحين، فرزهم، وجدولة المقابلات بشكل تلقائي.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna هو تطبيق للتوظيف يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف والمرشحين خلال الأحداث الجامعية، مع أدوات مثل جدولة المقابلات وإدارة علاقات المرشحين.

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