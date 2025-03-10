برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

candidate.fyi

candidate.fyi

مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي تجربة المرشح في الوقت الفعلي. من خلال بوابتنا المخصصة ذات العلامة التجارية، يدخل المرشحون إلى عالم من المعلومات والتمكين. يمكنهم تتبع تقدمهم دون عناء، والبقاء على اطلاع بالخطوات القادمة، واكتشاف من سيجتمعون ومتى، والتعمق في محتوى العلامة التجارية الشامل لصاحب العمل. بدءًا من التحضير للمقابلة وحتى استكشاف ثقافة الشركة، تقدم بوابة المرشحين لدينا تجربة شاملة تترك انطباعًا دائمًا. باستخدام موقع المرشح. fyi، يمكنك جمع تعليقات حول آراء المرشحين في كل مرحلة من مراحل عملية المقابلة بالإضافة إلى تتبع مشاركة المرشح طوال رحلة المقابلة. في المرشح لمعلوماتك، نحن نؤمن بتحويل عملية المقابلة إلى شيء لا يُنسى. نحن هنا لنجعل رحلة كل مرشح رحلة رائعة، حيث يشعر بالتقدير والدعم والإثارة بشأن الاحتمالات المقبلة.