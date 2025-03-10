برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.
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Trakstar Hire
hire.trakstar.com
برنامج تتبع المتقدمين عبر الإنترنت لتوظيف خالي من المتاعب والتعاون. يتضمن نشر وظيفة واحدة إلى أفضل لوحات الوظائف ، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص ، وتقارير الامتثال ، والمزيد. Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) بواسطة Trakstar. إدارة السير الذاتية بسهولة ، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر ، وإدارة موقع الويب الخاص بك ، والتعاون مع فريق التوظيف الخاص بك ، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك مع حل واحد. يساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف من طرف إلى طرف ، من نشر وظيفة إلى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل سيرة ذاتية. يتدفق السير الذاتية إلى استئجار ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين المنسقة باستمرار. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والمقابلات تقديم ملاحظات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قم بقياس نجاح التوظيف الخاص بك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع القياس الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف وكيف تتكدس ضد مجموعات الأقران المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب بواسطة TrakStar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف من توظيف المواهب إلى اختيار المرشح المناسب.
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتاجية وأكثر في أقل من 10 دقائق في اليوم. يشمل عملاء رولبوت: Snowflake، وSandvik، وUSC
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
candidate.fyi
candidate.fyi
مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي تجربة المرشح في الوقت الفعلي. من خلال بوابتنا المخصصة ذات العلامة التجارية، يدخل المرشحون إلى عالم من المعلومات والتمكين. يمكنهم تتبع تقدمهم دون عناء، والبقاء على اطلاع بالخطوات القادمة، واكتشاف من سيجتمعون ومتى، والتعمق في محتوى العلامة التجارية الشامل لصاحب العمل. بدءًا من التحضير للمقابلة وحتى استكشاف ثقافة الشركة، تقدم بوابة المرشحين لدينا تجربة شاملة تترك انطباعًا دائمًا. باستخدام موقع المرشح. fyi، يمكنك جمع تعليقات حول آراء المرشحين في كل مرحلة من مراحل عملية المقابلة بالإضافة إلى تتبع مشاركة المرشح طوال رحلة المقابلة. في المرشح لمعلوماتك، نحن نؤمن بتحويل عملية المقابلة إلى شيء لا يُنسى. نحن هنا لنجعل رحلة كل مرشح رحلة رائعة، حيث يشعر بالتقدير والدعم والإثارة بشأن الاحتمالات المقبلة.
myInterview
myinterview.com
الفيديو يساوي ألف سيرة ذاتية. من خلال إجراء أكثر من 7,000,000 مقابلة، توفر myInterview للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والمؤسسات منصة توظيف بديهية وتعاونية وموثوقة. تعرف على الشخصية التي تقف خلف السيرة الذاتية وقابل مرشحيك قبل أن يدخلوا الباب! بفضل العلامة التجارية القابلة للتخصيص، وعمليات تكامل ATS، والقائمة المختصرة الذكية، أصبح الطريق إلى العثور على الموظف المتميز التالي أسهل. قم بالإعداد والبدء في إجراء المقابلات خلال دقائق. ابدأ مجانًا اليوم.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Emi
emilabs.ai
إزالة الاحتكاك من التوظيف في الخطوط الأمامية. Emi هي منصة أتمتة التوظيف في الخطوط الأمامية التي تساعد مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على شغل الأدوار الكبيرة الحجم بسرعة وتوفر تجربة مرشح سريعة الاستجابة.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة علاقات العملاء Talent CRM والحملات وتسجيل نتائج المرشحين ومطابقتها وAI Chatbot والمراسلة النصية وجدولة المقابلات والإحالات. قم بتحسين كل خطوة من رحلة اكتساب المواهب باستخدام Sense، حيث تتقارب التكنولوجيا المتطورة مع الوظائف البديهية.
Evie
evie.ai
إيفي هو تطبيق مساعد ذكي يُساعد مجنّدي الموظفين على جدولة المقابلات بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المرشحين.
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منصتنا في توظيف الفرق والفرق الصغيرة والفرق ذات الوقت المحدود على المشاركة بكفاءة أكبر. ستتمكن من: - العثور على جدول المقابلات المثالي الخاص بك، وتقديمه على الفور - تقديم تجربة المرشح الأفضل في فئتها - تدريب القائمين على المقابلات الداخلية بشكل أسرع - تخصيص احتياجات القائمين على المقابلة - اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات باستخدام مقاييس أداء التوظيف في Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna هو منصة لأبحاث المستخدم عن بُعد، تساعد الشركات على جمع البيانات من خلال استطلاعات وآراء ومقابلات لفهم جمهورها.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Setmore
setmore.com
Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجاتنا لتشمل أدوات التوظيف التي تساعد في تبسيط عمليات التوظيف وزيادة الجهود التسويقية للتوظيف لدى الشركات مثل جدولة المقابلات، والتوظيف عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوظيف إدارة علاقات العملاء، وما إلى ذلك. نحن نتبع الطريقة التي تقوم بها الشركات بتوظيف جيل الألفية: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.
HigherMe
higherme.com
HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
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