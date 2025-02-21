برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

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يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.
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Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
برنامج تتبع المتقدمين عبر الإنترنت لتوظيف خالي من المتاعب والتعاون. يتضمن نشر وظيفة واحدة إلى أفضل لوحات الوظائف ، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص ، وتقارير الامتثال ، والمزيد. Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) بواسطة Trakstar. إدارة السير الذاتية بسهولة ، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر ، وإدارة موقع الويب الخاص بك ، والتعاون مع فريق التوظيف الخاص بك ، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك مع حل واحد. يساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف من طرف إلى طرف ، من نشر وظيفة إلى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل سيرة ذاتية. يتدفق السير الذاتية إلى استئجار ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين المنسقة باستمرار. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والمقابلات تقديم ملاحظات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قم بقياس نجاح التوظيف الخاص بك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع القياس الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف وكيف تتكدس ضد مجموعات الأقران المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب بواسطة TrakStar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف من توظيف المواهب إلى اختيار المرشح المناسب.
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتاجية وأكثر في أقل من 10 دقائق في اليوم. يشمل عملاء رولبوت: Snowflake، وSandvik، وUSC
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
candidate.fyi
candidate.fyi
مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي تجربة المرشح في الوقت الفعلي. من خلال بوابتنا المخصصة ذات العلامة التجارية، يدخل المرشحون إلى عالم من المعلومات والتمكين. يمكنهم تتبع تقدمهم دون عناء، والبقاء على اطلاع بالخطوات القادمة، واكتشاف من سيجتمعون ومتى، والتعمق في محتوى العلامة التجارية الشامل لصاحب العمل. بدءًا من التحضير للمقابلة وحتى استكشاف ثقافة الشركة، تقدم بوابة المرشحين لدينا تجربة شاملة تترك انطباعًا دائمًا. باستخدام موقع المرشح. fyi، يمكنك جمع تعليقات حول آراء المرشحين في كل مرحلة من مراحل عملية المقابلة بالإضافة إلى تتبع مشاركة المرشح طوال رحلة المقابلة. في المرشح لمعلوماتك، نحن نؤمن بتحويل عملية المقابلة إلى شيء لا يُنسى. نحن هنا لنجعل رحلة كل مرشح رحلة رائعة، حيث يشعر بالتقدير والدعم والإثارة بشأن الاحتمالات المقبلة.
myInterview
myinterview.com
الفيديو يساوي ألف سيرة ذاتية. من خلال إجراء أكثر من 7,000,000 مقابلة، توفر myInterview للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والمؤسسات منصة توظيف بديهية وتعاونية وموثوقة. تعرف على الشخصية التي تقف خلف السيرة الذاتية وقابل مرشحيك قبل أن يدخلوا الباب! بفضل العلامة التجارية القابلة للتخصيص، وعمليات تكامل ATS، والقائمة المختصرة الذكية، أصبح الطريق إلى العثور على الموظف المتميز التالي أسهل. قم بالإعداد والبدء في إجراء المقابلات خلال دقائق. ابدأ مجانًا اليوم.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
Emi
emilabs.ai
إزالة الاحتكاك من التوظيف في الخطوط الأمامية. Emi هي منصة أتمتة التوظيف في الخطوط الأمامية التي تساعد مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على شغل الأدوار الكبيرة الحجم بسرعة وتوفر تجربة مرشح سريعة الاستجابة.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة علاقات العملاء Talent CRM والحملات وتسجيل نتائج المرشحين ومطابقتها وAI Chatbot والمراسلة النصية وجدولة المقابلات والإحالات. قم بتحسين كل خطوة من رحلة اكتساب المواهب باستخدام Sense، حيث تتقارب التكنولوجيا المتطورة مع الوظائف البديهية.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 30% من وقتي! وقد سمح لي هذا بالتركيز على المهام المهمة حقًا مثل تحديد مصادر المرشحين، واستثمار المزيد من الوقت في فحص أفضل المواهب للانضمام إلى شركتنا. أستخدم أيضًا Evie لإرسال المعلومات الصحيحة (المرفقات والتعليمات وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى المرشحين ومديري التوظيف، مما يوفر لي المزيد من الوقت ويضمن تجربة متسقة لجميع المرشحين والقائمين بالمقابلات لدينا. تفاعلت إيفي أيضًا بشكل جيد مع مرشحينا، مما وفر تجربة سلسة للمرشحين. فريق إيفي سريع الاستجابة بشكل لا يصدق ويسعدني العمل معه. حتى مع وجود الأتمتة، لا يزال القائمون على التوظيف اليوم يواجهون ضغوطًا شديدة للتوفيق بين المقابلات وإبهار المرشحين والفوز في حرب المواهب. يريد 54% من مسؤولي التوظيف أن تتم جدولة المقابلة تلقائيًا. تخلص مسؤولي التوظيف من صعوبة جدولة المقابلات مع Evie، جدولة المقابلات الأفضل في فئتها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجربة تعاونية بين القائمين على المقابلات والمرشحين وتحقيق: • 10x أسرع في جدولة المقابلة • تقليل 2x في إعادة الجدولة • توفير 30% من الوقت في يوم التوظيف اتصل بـ [email protected] لتحديد موعد عرض توضيحي وتجربة مجانية.
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منصتنا في توظيف الفرق والفرق الصغيرة والفرق ذات الوقت المحدود على المشاركة بكفاءة أكبر. ستتمكن من: - العثور على جدول المقابلات المثالي الخاص بك، وتقديمه على الفور - تقديم تجربة المرشح الأفضل في فئتها - تدريب القائمين على المقابلات الداخلية بشكل أسرع - تخصيص احتياجات القائمين على المقابلة - اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات باستخدام مقاييس أداء التوظيف في Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بُعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف. معًا، يمكننا تحسين الطريقة التي تكتشف بها المواهب وتتفاعل معها وتوظفها. اعرف المزيد: https://www.hirevue.com/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
YouCanBookMe
youcanbook.me
يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. * امنح عملائك تجربة حجز أفضل تميّز عن منافسيك بتجربة جدولة مخصصة بالكامل تعمل ببساطة. * الحجوزات هي عملك. يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. * تخصيص صفحة الحجز الخاصة بك لتناسب طريقة عملك. أنشئ تجربة جدولة فريدة لشركتك من خلال خيارات عرض متعددة وإشعارات قابلة للتخصيص حتى يتمتع عملاؤك بأفضل تجربة جدولة. * جدولة خالية من الاحتكاك توفر لك الوقت. لا مزيد من الذهاب والإياب للعثور على وقت للقاء. اسمح للعملاء بحجزك عندما يناسبهم ذلك من خلال موقع حجز يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للجدولة والإلغاء وإعادة الجدولة. *القضاء على المهام اليدوية. اترك لنا الجدولة من خلال روابط الفيديو الآلية وتحديثات إدارة علاقات العملاء (CRM) والتذكيرات والمتابعات وتتبع عدم الحضور. * يتناسب بسلاسة مع طريقة عملك تقدم YCBM العديد من عمليات التكامل لتوفير الوقت وتقليل الازدواجية وتعزيز إنتاجيتك.
Workstream
workstream.us
WorksTream هو منصة الموارد البشرية الرائدة ، كشوف المرتبات ، وقوة العمل للساعة. تعمل التكنولوجيا الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية بحيث يمكن لأصحاب الامتياز والأعمال التحرك بسرعة ، وتقليل تكاليف العمالة ، وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. 46 من أفضل 50 علامة تجارية للمطاعم السريعة-بما في ذلك Burger King ، Jimmy John's ، Taco Bell-على قيد الحياة لتوظيف فرقهم والاحتفاظ بها ودفعها.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Setmore
setmore.com
Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجاتنا لتشمل أدوات التوظيف التي تساعد في تبسيط عمليات التوظيف وزيادة الجهود التسويقية للتوظيف لدى الشركات مثل جدولة المقابلات، والتوظيف عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوظيف إدارة علاقات العملاء، وما إلى ذلك. نحن نتبع الطريقة التي تقوم بها الشركات بتوظيف جيل الألفية: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل مجانًا وشاهد زيادة إيرادات عملك بسرعة فائقة
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات التي توظف عمالًا بالساعة مثل المطاعم وتجارة التجزئة. قم بالتوظيف أثناء التنقل من خلال إعادة النشر الآلي للوحة الوظائف، ونظام تتبع مقدم الطلب عبر الهاتف المحمول، وتقنية إرسال النص إلى التطبيق، وجدولة المقابلات بنقرة واحدة، ورسائل الغلاف بالفيديو، وصفحة الوظائف ذات العلامات التجارية، والتطبيقات المخصصة، والأوراق المستندة إلى السحابة. سجل اليوم لتوفير ست ساعات لكل عملية توظيف، وتقليل حالات عدم الحضور في المقابلة بنسبة 67%، وتوفير ما يصل إلى 3600 دولار أمريكي سنويًا.
Cronofy
cronofy.com
تعتمد الشركات على Cronofy لتشغيل جدولتها، وذلك باستخدام أدوات جدولة المقابلات والمكونات القابلة للتضمين وواجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف، يتمحور التوظيف حول العلاقات. لا يتعلق الأمر بإدارة الإدارة لدعم علاقاتك. ولا يتعلق الأمر أيضًا بالمصارعة مع التقويمات وإدارة اليوميات التي لا نهاية لها. مع برنامج الجدولة القوي من Cronofy، وداعًا للحجوزات المزدوجة وتضارب المواعيد. رحب بالجدولة الأكثر سلاسة التي يحبها القائمون على إجراء المقابلات والمرشحون. جدولة المقابلات بشكل أسرع – 12 مرة أسرع. استفد من ميزات توفير الوقت هذه مباشرةً من ATS الخاص بك. نحن نتكامل مع أكثر من 80 ATS. - يسمح لك برنامج جدولة المقابلات لدينا بتوديع رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. قم بإنشاء رابط طلب اجتماع لمرة واحدة، والذي يمكن أن يتضمن توفر العديد من الأشخاص والإعدادات المخصصة. يمكن لفريقك مشاركة توفرهم في الوقت الفعلي مع المرشحين ومديري التوظيف عند تقديم أوقات لهم للمواعيد أو الاجتماعات أو المقابلات. يمكنك أيضًا جدولة مواعيدك من أي مكان على الويب باستخدام ملحقاتنا، في المتصفحات والتطبيقات والبريد الإلكتروني المفضلة لديك. - توفر واجهات برمجة التطبيقات لدينا لموفري البرامج فرصة لدمج ميزات الجدولة المتطورة، والاتصال بجميع التقويمات الرئيسية واستنادًا إلى التوفر في الوقت الفعلي. نحن نأخذ الأمان والخصوصية وامتثال البيانات على محمل الجد في Cronofy. مراكز بيانات متعددة أينما كنت حتى يمكن استضافة بياناتك بشكل آمن في المنطقة التي تختارها. نحن نعمل باستمرار على تلبية المعايير الصناعية والجغرافية - مما يضمن أن عملياتنا تتخطى الحدود، وتلبي أكثر من مجرد الحد الأدنى من الامتثال. نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا وممارساتنا ونفخر بامتثالنا للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وSOC2 وISO27001 وISO2701 وHIPAA وCCPA. اكتشف المزيد حول سياساتنا هنا: https://www.cronofy.com/privacy
Calendly
calendly.com
تقويم هو أسهل طريقة للفرق لجدولة وإعداد ومتابعة الاجتماعات الخارجية. تعتبر Calendly هي منصة أتمتة الجدولة المركزية الوحيدة التي تم تصميمها للتوسع في جميع أنحاء المؤسسة لمساعدة الأشخاص على إغلاق الصفقات ، والمرشحين الأراضي ، وبناء العلاقات ، وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. تساعد Calendly الأفراد والفرق والمنظمات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة ذهابًا وإيابًا مع الجدولة. يمكّن الشركات بشكل تقويمي من إغلاق الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالها - يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تقويمًا لتبسيط الاجتماعات والتعاون بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
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