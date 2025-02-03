برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

Cronofy

cronofy.com

تعتمد الشركات على Cronofy لتشغيل جدولتها، وذلك باستخدام أدوات جدولة المقابلات والمكونات القابلة للتضمين وواجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف، يتمحور التوظيف حول العلاقات. لا يتعلق الأمر بإدارة الإدارة لدعم علاقاتك. ولا يتعلق الأمر أيضًا بالمصارعة مع التقويمات وإدارة اليوميات التي لا نهاية لها. مع برنامج الجدولة القوي من Cronofy، وداعًا للحجوزات المزدوجة وتضارب المواعيد. رحب بالجدولة الأكثر سلاسة التي يحبها القائمون على إجراء المقابلات والمرشحون. جدولة المقابلات بشكل أسرع – 12 مرة أسرع. استفد من ميزات توفير الوقت هذه مباشرةً من ATS الخاص بك. نحن نتكامل مع أكثر من 80 ATS. - يسمح لك برنامج جدولة المقابلات لدينا بتوديع رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. قم بإنشاء رابط طلب اجتماع لمرة واحدة، والذي يمكن أن يتضمن توفر العديد من الأشخاص والإعدادات المخصصة. يمكن لفريقك مشاركة توفرهم في الوقت الفعلي مع المرشحين ومديري التوظيف عند تقديم أوقات لهم للمواعيد أو الاجتماعات أو المقابلات. يمكنك أيضًا جدولة مواعيدك من أي مكان على الويب باستخدام ملحقاتنا، في المتصفحات والتطبيقات والبريد الإلكتروني المفضلة لديك. - توفر واجهات برمجة التطبيقات لدينا لموفري البرامج فرصة لدمج ميزات الجدولة المتطورة، والاتصال بجميع التقويمات الرئيسية واستنادًا إلى التوفر في الوقت الفعلي. نحن نأخذ الأمان والخصوصية وامتثال البيانات على محمل الجد في Cronofy. مراكز بيانات متعددة أينما كنت حتى يمكن استضافة بياناتك بشكل آمن في المنطقة التي تختارها. نحن نعمل باستمرار على تلبية المعايير الصناعية والجغرافية - مما يضمن أن عملياتنا تتخطى الحدود، وتلبي أكثر من مجرد الحد الأدنى من الامتثال. نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا وممارساتنا ونفخر بامتثالنا للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وSOC2 وISO27001 وISO2701 وHIPAA وCCPA. اكتشف المزيد حول سياساتنا هنا: https://www.cronofy.com/privacy