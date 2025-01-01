الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - النرويج

يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.