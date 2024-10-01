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برنامج جدولة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
Picktime
picktime.com
Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...
Setmore
setmore.com
Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.
YouCanBookMe
youcanbook.me
يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. * امنح عملائك تجربة حجز أفضل تميّز عن منافسيك بتجربة جدولة مخصصة بالكامل تعمل ببساطة. * الحجوزات هي عملك. يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. * تخصيص صفحة الحجز الخاصة بك لتناسب طريقة عملك. أنشئ تجربة جدولة فريدة لش...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السري...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Cronofy
cronofy.com
تعتمد الشركات على Cronofy لتشغيل جدولتها، وذلك باستخدام أدوات جدولة المقابلات والمكونات القابلة للتضمين وواجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف، يتمحور التوظيف حول العلاقات. لا يتعلق الأمر بإدارة الإدارة لدعم علاقاتك. ولا يتعلق الأمر أيضًا بالمصارعة مع التقويمات وإدارة اليوميات التي لا ن...
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 3...
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات ال...
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) هي عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
Emi
emilabs.ai
إزالة الاحتكاك من التوظيف في الخطوط الأمامية. Emi هي منصة أتمتة التوظيف في الخطوط الأمامية التي تساعد مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على شغل الأدوار الكبيرة الحجم بسرعة وتوفر تجربة مرشح سريعة الاستجابة.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
candidate.fyi
candidate.fyi
مرحبًا بك في المرشح. لمعلوماتك، منصة تجربة المرشح المثالية التي تُحدث ثورة في طريقة تعاملك مع المواهب. من خلال التكامل بسلاسة مع ATS الخاص بك، تعمل منصتنا على أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب التواصل مع المرشحين، بدءًا من الرسائل المخصصة ووصولاً إلى خطابات العرض والإعداد المسبق والتأهيل واستطلاعات رأي ...
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين...
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منص...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
Rolebot
rolebot.io
رولبوت هو إطار عمل التوصيل والتشغيل الخاص بك لجهود التوظيف الخارجي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكّنك رولبوت أنت وفريق المساعدة الفنية الخاص بك من توسيع نطاق جهود التوريد والمشاركة الخارجية دون الرفع اليدوي أو استنزاف الوقت، وقياس العائد اليومي. قل وداعًا لهذا البحث الممل في الملف الشخصي. حقق نفس الإنتا...
myInterview
myinterview.com
الفيديو يساوي ألف سيرة ذاتية. من خلال إجراء أكثر من 7,000,000 مقابلة، توفر myInterview للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والمؤسسات منصة توظيف بديهية وتعاونية وموثوقة. تعرف على الشخصية التي تقف خلف السيرة الذاتية وقابل مرشحيك قبل أن يدخلوا الباب! بفضل العلامة التجارية القابلة للتخصيص، وعمليات تكامل AT...
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من وقت التوظيف (والتكلفة) من خلال المشاركة والفحص وجدولة المقابلات تلقائيًا مع أفضل المرشحين في دقائق.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة ...
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هي منصة توظيف تعيد تعريف كيفية توظيف كبار أصحاب العمل للشباب. تشتمل منصة Rakuna على Rakuna Recruit، أبسط تطبيق جوال لتجنيد الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، وRakuna Recruit Dashboard، لوحة معلومات إدارة الأحداث وإدارة علاقات المرشحين لتوظيف الحرم الجامعي/الحدث. نحن مستمرون في توسيع مجموعات منتجا...