مزودو خدمة الإنترنت (ISPs) - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

مقدمو خدمات الإنترنت (ISPs) هم مؤسسات توفر السبل والاتصال للأسر والمؤسسات للتعامل مع الإنترنت. يقدم هؤلاء المزودون عادةً مجموعة من خيارات النطاق الترددي المصممة لتلبية متطلبات المستهلكين. يعد الاتصال القوي بالإنترنت أمرًا لا غنى عنه بالنسبة لغالبية الشركات، ولا يوفر مقدمو خدمات الإنترنت النطاق الترددي للإنترنت فحسب، بل يقدمون أيضًا خدمات مثل تسجيل النطاق واستضافة الويب. يقدم الآن عدد متزايد من مزودي خدمة الإنترنت اتصالات الألياف الضوئية، مما يعزز سرعة وموثوقية وصول المستخدمين إلى الإنترنت.