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خدمات PEO الدولية
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خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.

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Dabble

Dabble

dabblewriter.com

Dabble هو تطبيق سحابي لكتابة الروايات يساعد الكتاب في تنظيم أفكارهم، تتبع الأهداف، وإدارة المشاريع بأسلوب بسيط ومرن.

WordAI

WordAI

wordai.com

WordAI هو تطبيق يعيد كتابة المحتوى المكتوب بذكاء مع الحفاظ على المعنى، مما يوفر نصوصاً جديدة وأصلية باستخدام تقنيات معالجة اللغة.

Easy-Peasy.AI

Easy-Peasy.AI

easy-peasy.ai

Easy-Peasy.AI هو مساعد محتوى بالذكاء الاصطناعي يساعد في كتابة المدونات، الرسائل، الوصف الوظيفي وتوليد الصور والنص إلى كلام.

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسين محركات البحث بسرعة، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها عبر الإنترنت.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

INS Global

INS Global

ins-globalconsulting.com

تساعد INS Global الشركات على التوسع في أسواق جديدة من خلال خدمات الموارد البشرية، مثل إدارة الرواتب والتوظيف، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية.

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