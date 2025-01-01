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تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble هو تطبيق سحابي لكتابة الروايات يساعد الكتاب في تنظيم أفكارهم، تتبع الأهداف، وإدارة المشاريع بأسلوب بسيط ومرن.
WordAI
wordai.com
WordAI هو تطبيق يعيد كتابة المحتوى المكتوب بذكاء مع الحفاظ على المعنى، مما يوفر نصوصاً جديدة وأصلية باستخدام تقنيات معالجة اللغة.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI هو مساعد محتوى بالذكاء الاصطناعي يساعد في كتابة المدونات، الرسائل، الوصف الوظيفي وتوليد الصور والنص إلى كلام.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسين محركات البحث بسرعة، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها عبر الإنترنت.
Omnipresent
omnipresent.com
يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.
INS Global
ins-globalconsulting.com
تساعد INS Global الشركات على التوسع في أسواق جديدة من خلال خدمات الموارد البشرية، مثل إدارة الرواتب والتوظيف، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية.
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