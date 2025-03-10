خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble هو تطبيق سحابي لكتابة الروايات يساعد الكتاب في تنظيم أفكارهم، تتبع الأهداف، وإدارة المشاريع بأسلوب بسيط ومرن.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI هو مساعد محتوى بالذكاء الاصطناعي يساعد في كتابة المدونات، الرسائل، الوصف الوظيفي وتوليد الصور والنص إلى كلام.
WordAI
wordai.com
WordAI هو تطبيق يعيد كتابة المحتوى المكتوب بذكاء مع الحفاظ على المعنى، مما يوفر نصوصاً جديدة وأصلية باستخدام تقنيات معالجة اللغة.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسين محركات البحث بسرعة، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها عبر الإنترنت.
INS Global
ins-globalconsulting.com
تقدم INS Global الخبرة لمساعدة أعمالك على التوسع في أسواق جديدة. تتيح مجموعتنا الشاملة من الخدمات، والتي تشمل PEO، والتوظيف، والاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات، لشركتك الدخول إلى سوق جديد بسلاسة، بينما نتولى نحن جميع التزاماتك الإدارية.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان في العالم. نحن نتعامل مع جميع واجبات إدارة التوظيف والامتثال في 160 دولة، بينما نزود موظفيك بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ليشعروا بأنهم جزء من فريقك. نحن ندرك أن وقتك ثمين، وأنك بحاجة إلى شريك يمكنك الوثوق به لإبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالك. التوظيف في أي مكان. كن موجودًا في كل مكان.
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