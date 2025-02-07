خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان في العالم. نحن نتعامل مع جميع واجبات إدارة التوظيف والامتثال في 160 دولة، بينما نزود موظفيك بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ليشعروا بأنهم جزء من فريقك. نحن ندرك أن وقتك ثمين، وأنك بحاجة إلى شريك يمكنك الوثوق به لإبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالك. ‍التوظيف في أي مكان. كن موجودًا في كل مكان.