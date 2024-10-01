خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية

WordAI

wordai.com

WordAI سهل الاستخدام. انسخ والصق فقرة في WordAI. يتعرف WordAI على كلماتك ويعيد كتابتها مع الحفاظ على المعنى الخاص بك عند النقر فوق "إعادة الكتابة". يعد WordAI فريدًا من حيث أنه يمكنه إعادة صياغة كتابتك بذكاء مع الحفاظ على الفكرة الأساسية. فهو يستبدل الكلمات مع الحفاظ على نمط القطعة الأصلية، مما يوف...