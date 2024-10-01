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خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
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Dabble
dabblewriter.com
Dabble، التي تم إطلاقها في عام 2017، هي أداة كتابة سحابية سهلة الاستخدام تتيح للروائيين الهواة والمؤلفين المتمرسين والمؤلفين المنشورين طريقة مبسطة لتنظيم القصص المذهلة والوصول إليها ورسمها وإنشاءها: المخطوطة وملاحظات القصة والتخطيط والأهداف والسحب والإفلات والتركيز التلقائي والمزامنة التلقائية بين أ...
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدتك في مختلف المهام. يحتوي على أكثر من 80 قالبًا للاختيار من بينها، ويمكن أن يساعدك في كتابة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والوصف الوظيفي والشهادات وما إلى ذلك. كما يمكنه نسخ الصوت وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي.
WordAI
wordai.com
WordAI سهل الاستخدام. انسخ والصق فقرة في WordAI. يتعرف WordAI على كلماتك ويعيد كتابتها مع الحفاظ على المعنى الخاص بك عند النقر فوق "إعادة الكتابة". يعد WordAI فريدًا من حيث أنه يمكنه إعادة صياغة كتابتك بذكاء مع الحفاظ على الفكرة الأساسية. فهو يستبدل الكلمات مع الحفاظ على نمط القطعة الأصلية، مما يوف...
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فق...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان...
INS Global
ins-globalconsulting.com
تقدم INS Global الخبرة لمساعدة أعمالك على التوسع في أسواق جديدة. تتيح مجموعتنا الشاملة من الخدمات، والتي تشمل PEO، والتوظيف، والاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات، لشركتك الدخول إلى سوق جديد بسلاسة، بينما نتولى نحن جميع التزاماتك الإدارية.