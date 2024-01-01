خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.