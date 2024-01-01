متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات PEO الدولية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تساعد المنظمة الدولية لأصحاب العمل المحترفين (PEO) الشركات التي تسعى إلى التوسع العالمي. تمكن هذه الخدمات الشركات من تأسيس وجود قانوني في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى تكوين كيان قانوني خاص بها وتحمل المخاطر المصاحبة. من خلال التعامل مع مقدمي خدمات PEO الدوليين، يمكن للشركات الوصول إلى الدعم لمختلف جوانب عملياتها العالمية، بما في ذلك التوظيف والموارد البشرية وإدارة المزايا وإدارة كشوف المرتبات والامتثال الضريبي والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
إرسال تطبيق جديد
Dabble
dabblewriter.com
Dabble هي أداة كتابة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، ومليئة بالميزات المفيدة التي تسمح للروائيين المبتدئين والمؤلفين المنشورين بإنشاء قصص مذهلة.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI هو منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على اختراق الكتل الإبداعية لإنشاء محتوى أصلي مذهل أسرع بـ 10 مرات.
WordAI
wordai.com
10 أضعاف إخراج المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. استخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت التنفيذ وتوسيع ميزانيتك وإنشاء المزيد من المحتوى عالي الجودة الذي سيحبه Google والقراء.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فق...
INS Global
ins-globalconsulting.com
تقدم INS Global الخبرة لمساعدة أعمالك على التوسع في أسواق جديدة. تتيح مجموعتنا الشاملة من الخدمات، والتي تتضمن PEO، والتوظيف، والاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات، لشركتك الدخول إلى سوق جديدة بسلاسة، بينما نتولى نحن رعاية جميع التزاماتك الإدارية.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان...