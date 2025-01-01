برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية على تبسيط عملية إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها وإدارتها داخل المؤسسة. تلعب هذه النشرات الإخبارية، المصممة للجماهير الداخلية مثل الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة تنظيمية أقوى. من خلال تبسيط توصيل المعلومات المهمة والتحديثات والإعلانات والمحتويات الأخرى ذات الصلة، يدعم هذا البرنامج الاتصال الداخلي الفعال. غالبًا ما يتم دمج برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية في منصات اتصالات الموظفين الشاملة التي تسهل الاتصال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويمكن أيضًا استخدام برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية كحل مستقل. يعد هذا مثاليًا للشركات التي تفضل الرسائل الإخبارية على طرق الاتصال الداخلية الأخرى مثل التحديثات وجهًا لوجه أو الشبكات الداخلية أو تطبيقات الهاتف المحمول. إلى جانب الأخبار والإعلانات على مستوى الشركة، يمكن تصميم الرسائل الإخبارية حسب الأقسام أو الفرق الفردية لمزيد من التواصل المستهدف والمجزأ. كما أنها متعددة الاستخدامات، وقادرة على الوصول إلى الموظفين العاملين في المكاتب، والموظفين المختلطين، والموظفين عن بعد، وموظفي الخطوط الأمامية.
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Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Fellow
fellow.app
زميله هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الاجتماعات للفِرق عن بُعد والهجين.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج للتواصل الداخلي يتيح إرسال تحديثات للموظفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يسهل التواصل مع العمال عن بُعد.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo هو تطبيق يساعد في إدارة المساحات المكتبية وحجزها، مما يسهل العمل الهجين والتواصل بين الموظفين في المؤسسات.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms هو تطبيق لإدارة الاتصالات الداخلية يوفر أدوات لتوصيل الرسائل العاجلة والأنشطة بشكل فعال إلى الموظفين عبر عدة قنوات.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
Cerkl
cerkl.com
تطبيق سيركل يتيح إدماج قنوات الاتصال الداخلية والخارجية لتسهيل تواصل الموظفين وتحليل البيانات عبر منصات متعددة.
Publicate
publicate.it
تطبيق Publicate هو خدمة سحابية تساعد مسوقي المحتوى على إنشاء محتوى منسق بسرعة، مثل النشرات الإخبارية والمدونات، لجذب العملاء المحتملين.
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