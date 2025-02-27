برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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يعمل برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية على تبسيط عملية إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها وإدارتها داخل المؤسسة. تلعب هذه النشرات الإخبارية، المصممة للجماهير الداخلية مثل الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة تنظيمية أقوى. من خلال تبسيط توصيل المعلومات المهمة والتحديثات والإعلانات والمحتويات الأخرى ذات الصلة، يدعم هذا البرنامج الاتصال الداخلي الفعال. غالبًا ما يتم دمج برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية في منصات اتصالات الموظفين الشاملة التي تسهل الاتصال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويمكن أيضًا استخدام برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية كحل مستقل. يعد هذا مثاليًا للشركات التي تفضل الرسائل الإخبارية على طرق الاتصال الداخلية الأخرى مثل التحديثات وجهًا لوجه أو الشبكات الداخلية أو تطبيقات الهاتف المحمول. إلى جانب الأخبار والإعلانات على مستوى الشركة، يمكن تصميم الرسائل الإخبارية حسب الأقسام أو الفرق الفردية لمزيد من التواصل المستهدف والمجزأ. كما أنها متعددة الاستخدامات، وقادرة على الوصول إلى الموظفين العاملين في المكاتب، والموظفين المختلطين، والموظفين عن بعد، وموظفي الخطوط الأمامية.
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Fellow
fellow.app
Fellow هو البرنامج الوحيد المتكامل لنسخ وإدارة اجتماعات الذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والمختلطة. احصل على اجتماعات ولقاءات فردية أقل وأكثر فعالية مع الذكاء الاصطناعي وميزات توجيه السلوك والتكامل السلس. يتلاءم Fellow بسلاسة مع التدفق اليومي الحالي لفريقك من خلال عمليات التكامل وملحقات المتصفح وتطبيق سطح المكتب، لذا فإن كل ما تحتاجه قبل اجتماعك وأثناءه وبعده يكون في المكان الذي تحتاجه ومتى تحتاجه. الشركات ذات التفكير المستقبلي مثل Shopify وAledade وVidyard وGoCardless، تثق في Fellow لتوفير الوقت والمال لفرقها من خلال إحداث ثورة في الطريقة التي يلتقون بها.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
Poppulo
poppulo.com
تخيل تقديم الرسالة الدقيقة التي يحتاجها كل شخص - كيف ومتى وأين يهمهم أكثر. تكون الرسائل أكثر فاعلية عندما تكون ذات صلة وشخصية وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony منظمات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل دون عناء من خلال اتصالات الموظفين Omnichannel ، واللافتات الرقمية ، وإدارة مكان العمل.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast هو جناح اتصال الموظفين للموظفين الممتازين. على عكس حلول الهاتف المحمول عبر البريد الإلكتروني فقط أو المحوطة التي تركز على النظام الأساسي ، يقوم البث بتوحيد قنوات Comms الحالية للموظفين لتقديم تجربة موظف حديثة. يمكن للموظفين الحصول على comms المستهدفة إلى بريدهم الإلكتروني ، و SharePoint ، والفرق ، وتطبيق البث المحمول ، والمزيد. تشجع تجربة البث عبر القناة الموظفين على استهلاك المحتوى على النظام الأساسي المفضل لديهم. شارك في الوقت الفعلي ، التحليلات عبر القنوات مع فريقك وقيادتك لتتبع أهداف COMMS التنظيمية. ميزات البث التي ستجعل موظفيك أكثر سعادة ، وتبسيط العمليات ، وتساعدك على الوصول إلى حالة Rockstar.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر و PwC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصال داخلي قوي يمكّنك من إرسال تحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر عميل البريد الإلكتروني الخاص بك (Outlook و Gmail) أو الرسائل القصيرة. تقوم ContactMonkey بتحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المنظمات في العالم والتواصل والتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل السريع المتغير ، تسهل أدائنا على الشركات عن بُعد العمال عن بُعد وهجينة وبدون مكتب - كل ذلك من خلال منصة واحدة. نحن نساعد فرق الاتصالات الداخلية على إنشاء وإرسال وتتبع النشرات الإخبارية للموظفين ، وتحديثات الرسائل القصيرة ، واتصالات الأزمات بهدف تعزيز مشاركة الموظفين ، والإنتاجية. مع ContactMonkey ، يمكنك إرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني HTML الجميلة أو اتصالات الأزمات عبر الرسائل القصيرة ، وجمع ملاحظات الموظفين ، وقياس تحليلات البريد الإلكتروني للموظف (الأسعار المفتوحة ، ومعدلات النقر ، ومعدلات القراءة ، و ENPS) لفهم ما يشارك فيه موظفيك حقًا.
Publicate
publicate.it
Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. أنشئ أصول محتوى منسقة مثل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم أضف نموذج التقاط عميل محتمل إلى أي جزء من المحتوى. الأمر بسيط: قم بتنظيم المحتوى وتوليد العملاء المحتملين.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms هي المزود الرائد لبرنامج الاتصالات الداخلية. إنه يساعد المؤسسات على جذب انتباه الموظف عبر مجموعة من الأدوات النابضة بالحياة التي تتجاوز البريد الإلكتروني لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. يتم تسليم أدوات الاتصال المرئية للغاية متعددة الأغراض مباشرة إلى الموظفين أينما كانوا وأداء عبر طيف الاتصال بأكمله-من تنبيهات الطوارئ المتطفلة على الشاشة إلى قنوات أكثر سلبية من أجل الوعي العام. تشمل التنسيقات الطازجة الجذابة: * تنبيهات سطح المكتب (والهاتف المحمول) للاتصالات العاجلة أو المهمة للموظفين * تمرير الرسائل (المؤشرات) التي يتم تسليمها إلى سطح المكتب مع روابط لمزيد من المعلومات ونوافذ الرسائل الكاملة * النشرات الإخبارية لتعبئة المحتوى المبرس * اللافتات الرقمية التفاعلية والرسائل التي يتم تسليمها إلى شركات الشاشة * أدوات الاختبار والمسح للموظفين والتعليقات * إشعارات زر الذعر لحالات الطوارئ يتم استخدام البرنامج متعدد الاستخدامات من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والأمن والامتثال وغيرها من وظائف الأعمال في جميع أنحاء العالم. تأسست SnapComms في عام 2007 ، ولديها ملايين المستخدمين المدفوعين في 75 دولًا. يمتد هؤلاء العملاء كل صناعة ويشملون العديد من شركات Fortune 500 والموزعين المنتشرين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوكلاند ، نيوزيلندا ، مع مكاتب في الولايات المتحدة ومملكة المتحدة ومراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. Snapcomms هي شركة Everbridge ، تقدم حل الأحداث الحرجة الوحيدة والتواصل الموظف في العالم.
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