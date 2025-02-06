برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - سفالبارد وجان ماين

Sociabble

sociabble.com

تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.