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برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة
يعمل برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية على تبسيط عملية إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها وإدارتها داخل المؤسسة. تلعب هذه النشرات الإخبارية، المصممة للجماهير الداخلية مثل الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة تنظيمية أقوى. من خلال تبسيط توصيل المعلومات المهمة والتحديثات والإعلانات والمحتويات الأخرى ذات الصلة، يدعم هذا البرنامج الاتصال الداخلي الفعال. غالبًا ما يتم دمج برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية في منصات اتصالات الموظفين الشاملة التي تسهل الاتصال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويمكن أيضًا استخدام برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية كحل مستقل. يعد هذا مثاليًا للشركات التي تفضل الرسائل الإخبارية على طرق الاتصال الداخلية الأخرى مثل التحديثات وجهًا لوجه أو الشبكات الداخلية أو تطبيقات الهاتف المحمول. إلى جانب الأخبار والإعلانات على مستوى الشركة، يمكن تصميم الرسائل الإخبارية حسب الأقسام أو الفرق الفردية لمزيد من التواصل المستهدف والمجزأ. كما أنها متعددة الاستخدامات، وقادرة على الوصول إلى الموظفين العاملين في المكاتب، والموظفين المختلطين، والموظفين عن بعد، وموظفي الخطوط الأمامية.
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Fellow
fellow.app
Fellow هو البرنامج الوحيد المتكامل لنسخ وإدارة اجتماعات الذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والمختلطة. احصل على اجتماعات ولقاءات فردية أقل وأكثر فعالية مع الذكاء الاصطناعي وميزات توجيه السلوك والتكامل السلس. يتلاءم Fellow بسلاسة مع التدفق اليومي الحالي لفريقك من خلال عمليات التكامل وملحقات المتصفح وتطبيق سطح المكتب، لذا فإن كل ما تحتاجه قبل اجتماعك وأثناءه وبعده يكون في المكان الذي تحتاجه ومتى تحتاجه. الشركات ذات التفكير المستقبلي مثل Shopify وAledade وVidyard وGoCardless، تثق في Fellow لتوفير الوقت والمال لفرقها من خلال إحداث ثورة في الطريقة التي يلتقون بها.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك Snowflake وModerna وEurostar وDocuSign وAAA، ويحققون تحسينات قابلة للقياس في مشاركة الموظفين والإنتاجية وتسريع أداء الأعمال.
Poppulo
poppulo.com
تخيل توصيل الرسالة المحددة التي يحتاجها كل شخص - على وجه التحديد كيف ومتى وأين يهمهم الأمر أكثر. تكون الرسائل أكثر فعالية عندما تكون ذات صلة ومخصصة وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony مؤسسات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل بسهولة من خلال اتصالات الموظفين متعددة القنوات واللافتات الرقمية وإدارة مكان العمل.
Cerkl
cerkl.com
تسعى Cerkl Broadcast جاهدة لمساعدتك في إرسال اتصالات الموظف المناسب إلى الموظف المناسب على قنواته المفضلة. يعد Cerkl Broadcast نهجًا شاملاً لاتصالات الموظفين، ويتم إدارته في مكان واحد. على عكس حلول تتبع البريد الإلكتروني الحالية أو حلول القوى العاملة غير المكتبية، تنمو منصتنا جنبًا إلى جنب مع مبادرات مشاركة الموظفين الحالية والمستقبلية. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك توزيع المحتوى الداخلي ببراعة عبر البريد الإلكتروني أو Teams أو Sharepoint أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. تعمل خدمة Cerkl Broadcast على تسهيل مشاركة نجاحك من خلال رؤى ولوحات معلومات مركزية وفي الوقت الفعلي. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم بث Cerkl لإعلام وتحفيز إمكانات القوى العاملة لديها.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم وتتواصل وتتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل سريع التغير، تسهل أداتنا على الشركات إشراك العاملين عن بعد، والمختلطين، والذين لا يعملون في المكاتب - كل ذلك من خلال منصة واحدة. نحن نساعد فرق الاتصالات الداخلية على إنشاء وإرسال وتتبع النشرات الإخبارية للموظفين وتحديثات الرسائل النصية القصيرة واتصالات الأزمات بهدف تعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. باستخدام ContactMonkey، يمكنك إرسال رسائل إخبارية جميلة عبر البريد الإلكتروني بتنسيق HTML أو اتصالات الأزمات عبر الرسائل القصيرة، وجمع تعليقات الموظفين، وقياس تحليلات البريد الإلكتروني للموظفين (معدلات الفتح، ومعدلات النقر، ومعدلات القراءة، وeNPS) لفهم ما يجذب موظفيك حقًا. تعرف على المزيد حول ميزات ContactMonkey هنا: https://www.contactmonkey.com/features/
Publicate
publicate.it
Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. أنشئ أصول محتوى منسقة مثل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم أضف نموذج التقاط عميل محتمل إلى أي جزء من المحتوى. الأمر بسيط: قم بتنظيم المحتوى وتوليد العملاء المحتملين.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms هي إحدى شركات Everbridge - الحل الشامل الوحيد لإدارة الأحداث الهامة واتصالات الموظفين في العالم. تم تصميم برنامجنا مع وضع جميع أماكن العمل في الاعتبار، وهو يتجاوز البريد الإلكتروني لإعلام كل موظف وإشراكه. تتيح الأدوات المرئية والديناميكية قراءة الرسائل بنسبة 100% عبر سطح المكتب والشاشة الرقمية والهاتف المحمول، سواء كان الموظفون يعملون من المنزل أو مكان العمل. تضمن الميزات القابلة للتخصيص أن يرى الموظفون رسائلك في الوقت المناسب وفي كل مرة. تتضمن منصة SnapComms مجموعة من القنوات التي يمكن دمجها لتلبية كل احتياجات الاتصال الداخلي - بدءًا من الإشعارات العاجلة وحتى التوعية وتغيير السلوك. نحن نساعدك على إعلام الموظفين وإشراكهم من خلال التنبيهات والمؤشرات عالية التأثير، وشاشات التوقف والخلفيات السلبية والقوية، والاستطلاعات والاختبارات التفاعلية. يساعد SnapComms متخصصي الاتصالات الداخلية مثلك في جذب انتباه الموظفين. تقدم SnapComms طرقًا بديلة لإعلام الموظفين وإشراكهم، وتخفيف العبء الزائد على البريد الإلكتروني وتقليل الضوضاء في مكان العمل. أثبتت الحملات متعددة القنوات أنها أكثر فعالية. تضمن منصتنا عدم تفويت رسائلك ذات الأولوية أبدًا، ونجاح حملات الثقافة والتوعية، وزيادة مشاركة الموظفين. يبدأ السعر من أكثر من 100 موظف.