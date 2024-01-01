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برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - التشيك
يعمل برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية على تبسيط عملية إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها وإدارتها داخل المؤسسة. تلعب هذه النشرات الإخبارية، المصممة للجماهير الداخلية مثل الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة تنظيمية أقوى. من خلال تبسيط توصيل المعلومات المهمة والتحديثات والإعلانات والمحتويات الأخرى ذات الصلة، يدعم هذا البرنامج الاتصال الداخلي الفعال. غالبًا ما يتم دمج برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية في منصات اتصالات الموظفين الشاملة التي تسهل الاتصال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويمكن أيضًا استخدام برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية كحل مستقل. يعد هذا مثاليًا للشركات التي تفضل الرسائل الإخبارية على طرق الاتصال الداخلية الأخرى مثل التحديثات وجهًا لوجه أو الشبكات الداخلية أو تطبيقات الهاتف المحمول. إلى جانب الأخبار والإعلانات على مستوى الشركة، يمكن تصميم الرسائل الإخبارية حسب الأقسام أو الفرق الفردية لمزيد من التواصل المستهدف والمجزأ. كما أنها متعددة الاستخدامات، وقادرة على الوصول إلى الموظفين العاملين في المكاتب، والموظفين المختلطين، والموظفين عن بعد، وموظفي الخطوط الأمامية.
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Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار...
Fellow
fellow.app
Fellow هو البرنامج الوحيد المتكامل لنسخ وإدارة اجتماعات الذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والمختلطة. احصل على اجتماعات ولقاءات فردية أقل وأكثر فعالية مع الذكاء الاصطناعي وميزات توجيه السلوك والتكامل السلس. يتلاءم Fellow بسلاسة مع التدفق اليومي الحالي لفريقك من خلال عمليات التكامل وملحقات المتصفح وتطبيق...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية را...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم وتتواصل وتتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل سريع ...
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms هي إحدى شركات Everbridge - الحل الشامل الوحيد لإدارة الأحداث الهامة واتصالات الموظفين في العالم. تم تصميم برنامجنا مع وضع جميع أماكن العمل في الاعتبار، وهو يتجاوز البريد الإلكتروني لإعلام كل موظف وإشراكه. تتيح الأدوات المرئية والديناميكية قراءة الرسائل بنسبة 100% عبر سطح المكتب والشاشة الر...
Publicate
publicate.it
Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. أنشئ أصول محتوى منسقة مثل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم أضف نموذج ال...
Cerkl
cerkl.com
تسعى Cerkl Broadcast جاهدة لمساعدتك في إرسال اتصالات الموظف المناسب إلى الموظف المناسب على قنواته المفضلة. يعد Cerkl Broadcast نهجًا شاملاً لاتصالات الموظفين، ويتم إدارته في مكان واحد. على عكس حلول تتبع البريد الإلكتروني الحالية أو حلول القوى العاملة غير المكتبية، تنمو منصتنا جنبًا إلى جنب مع مبادرا...
Poppulo
poppulo.com
تخيل توصيل الرسالة المحددة التي يحتاجها كل شخص - على وجه التحديد كيف ومتى وأين يهمهم الأمر أكثر. تكون الرسائل أكثر فعالية عندما تكون ذات صلة ومخصصة وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony مؤسسات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل بسهولة من...