متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الفئات

برنامج النشرة الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين

يعمل برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية على تبسيط عملية إنشاء النشرات الإخبارية وتوزيعها وإدارتها داخل المؤسسة. تلعب هذه النشرات الإخبارية، المصممة للجماهير الداخلية مثل الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة تنظيمية أقوى. من خلال تبسيط توصيل المعلومات المهمة والتحديثات والإعلانات والمحتويات الأخرى ذات الصلة، يدعم هذا البرنامج الاتصال الداخلي الفعال. غالبًا ما يتم دمج برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية في منصات اتصالات الموظفين الشاملة التي تسهل الاتصال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويمكن أيضًا استخدام برنامج الرسائل الإخبارية الداخلية كحل مستقل. يعد هذا مثاليًا للشركات التي تفضل الرسائل الإخبارية على طرق الاتصال الداخلية الأخرى مثل التحديثات وجهًا لوجه أو الشبكات الداخلية أو تطبيقات الهاتف المحمول. إلى جانب الأخبار والإعلانات على مستوى الشركة، يمكن تصميم الرسائل الإخبارية حسب الأقسام أو الفرق الفردية لمزيد من التواصل المستهدف والمجزأ. كما أنها متعددة الاستخدامات، وقادرة على الوصول إلى الموظفين العاملين في المكاتب، والموظفين المختلطين، والموظفين عن بعد، وموظفي الخطوط الأمامية.

إرسال تطبيق جديد


Guru

Guru

getguru.com

ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم مع موظفيها وتتواصل معهم وتتفاعل معهم. في عالم ا...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.

SnapComms

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms هي إحدى شركات Everbridge - الحل الشامل الوحيد لإدارة الأحداث الهامة واتصالات الموظفين في العالم. تم تصميم برنامجنا مع أخذ جميع أماكن العمل في الاعتبار، وهو يتجاوز البريد الإلكتروني لإعلام كل موظف وإشراكه. تتيح الأدوات المرئية والديناميكية قراءة الرسائل بنسبة 100% عبر سطح المكتب والشاشة الر...

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. قم بإنشاء أصول محتوى منسقة مثل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم قم بإضا...

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

تم تنفيذ برنامج الاتصال الداخلي بشكل صحيح برامج الاتصالات الداخلية لأي حجم أو هيكل. تعرف على كيف يمكن لمنصة البث أن تساعد مؤسستك على الالتقاء معًا. من البريد الإلكتروني إلى الهاتف المحمول، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

عزز تجربة اتصالات العملاء والموظفين لديك مع حلول Poppulo متعددة القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني واللافتات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والمزيد.

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية