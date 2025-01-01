متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج الاتصالات الداخلية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.

إرسال تطبيق جديد


Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.

Slack

Slack

slack.com

Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.

Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

تطبيق Zoho Cliq هو برنامج لتيسير التواصل بين الفرق، حيث يوفر رسائل، مكالمات صوتية وفيديو، وتنظيم المحادثات عبر قنوات مخصصة.

Podbean

Podbean

podbean.com

تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.

Workplace

Workplace

workplace.com

مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

Element

Element

element.io

Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.

Guru

Guru

getguru.com

Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

مايكروسوفت كايزالا هو تطبيق مخصص للتواصل الجماعي وإدارة العمل، يتيح تبادل الرسائل وإدارة المهام مع الفرق والأطراف الخارجية.

Spike

Spike

spikenow.com

سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

تطبيق Chatwork للدردشة الجماعية للأعمال، يقدم المراسلة الآمنة، ومكالمات الفيديو، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات لتعزيز الإنتاجية.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

تتيح الدردشة في مكان العمل التواصل السريع والفعال بين أعضاء الفرق، مع دعم للمحادثات الجماعية والرسائل الخاصة.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IrcCloud هو عميل IRC حديث يتيح للمستخدمين الاتصال بخوادم IRC وإدارة المحادثات عبر الإنترنت وإدماج محتوى من منصات متعددة.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.

Legion

Legion

legion.co

تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

تطبيق Threema Work هو وسيلة تواصل آمنة تتوافق مع معايير GDPR، مخصص للشركات ويتيح إرسال الرسائل الصوتية والنصية بسهولة ودون الحاجة لرقم هاتف.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.

Zello

Zello

zello.com

Zello هو تطبيق للتواصل الصوتي من خلال الرسائل الفورية، يحول الهواتف إلى أجهزة اتصال تعمل بتقنية PUSH TO TALK مع ميزات مثل التنبيهات الطارئة.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter هو تطبيق دردشة مفتوح المصدر يتيح للمطورين التواصل والتعاون عبر غرف دردشة مرتبطة بمستودعات GitHub و GitLab.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble هو تطبيق دردشة جماعي مجاني يتيح للفرق التعاون بسهولة عبر القنوات والرسائل المباشرة، مع ميزات مثل المحادثات والاتصال بالفيديو.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.

Hive

Hive

hive.com

تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.

Dex

Dex

getdex.com

ديكس هو تطبيق لإدارة العلاقات الشخصية يساعدك على تذكر التواصل مع الآخرين وتحديد تذكير للوصول إليهم وتعزيز الروابط.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Front

Front

front.com

Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip هو تطبيق دردشة جماعية مفتوح المصدر يسمح بالتواصل المنظم من خلال محادثات مترابطة ودعم تكامل واسع مع أدوات أخرى.

Twist

Twist

twist.com

Twist هو تطبيق تواصل فرق يركز على المحادثات المنظمة وغير المتزامنة، مما يسهل مناقشة الأفكار المعقدة دون ضغط الاستجابة الفورية.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.

Vowel

Vowel

vowel.com

حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.

Flock

Flock

flock.com

Flock هو تطبيق للتواصل والتعاون يتيح للفرق العمل سوياً من خلال المراسلة، المكالمات، ومشاركة الملفات مع تكامل مع أدوات خارجية.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog