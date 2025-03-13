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توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Microsoft Teams
microsoft.com
مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.
Slack
slack.com
Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Zoho Cliq
zoho.com
تطبيق Zoho Cliq هو برنامج لتيسير التواصل بين الفرق، حيث يوفر رسائل، مكالمات صوتية وفيديو، وتنظيم المحادثات عبر قنوات مخصصة.
Podbean
podbean.com
تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Workplace
workplace.com
مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Element
element.io
Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.
Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
مايكروسوفت كايزالا هو تطبيق مخصص للتواصل الجماعي وإدارة العمل، يتيح تبادل الرسائل وإدارة المهام مع الفرق والأطراف الخارجية.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Chatwork
chatwork.com
تطبيق Chatwork للدردشة الجماعية للأعمال، يقدم المراسلة الآمنة، ومكالمات الفيديو، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات لتعزيز الإنتاجية.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Workplace Chat
workplace.com
تتيح الدردشة في مكان العمل التواصل السريع والفعال بين أعضاء الفرق، مع دعم للمحادثات الجماعية والرسائل الخاصة.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
IRCCloud
irccloud.com
IrcCloud هو عميل IRC حديث يتيح للمستخدمين الاتصال بخوادم IRC وإدارة المحادثات عبر الإنترنت وإدماج محتوى من منصات متعددة.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.
Chatway
chatway.app
Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Nifty
nifty.pm
Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.
Legion
legion.co
تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.
Threema Work
threema.ch
تطبيق Threema Work هو وسيلة تواصل آمنة تتوافق مع معايير GDPR، مخصص للشركات ويتيح إرسال الرسائل الصوتية والنصية بسهولة ودون الحاجة لرقم هاتف.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Missive
missiveapp.com
Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق للتواصل الصوتي من خلال الرسائل الفورية، يحول الهواتف إلى أجهزة اتصال تعمل بتقنية PUSH TO TALK مع ميزات مثل التنبيهات الطارئة.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.
Gitter
gitter.im
Gitter هو تطبيق دردشة مفتوح المصدر يتيح للمطورين التواصل والتعاون عبر غرف دردشة مرتبطة بمستودعات GitHub و GitLab.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق دردشة جماعي مجاني يتيح للفرق التعاون بسهولة عبر القنوات والرسائل المباشرة، مع ميزات مثل المحادثات والاتصال بالفيديو.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
Hive
hive.com
تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Dex
getdex.com
ديكس هو تطبيق لإدارة العلاقات الشخصية يساعدك على تذكر التواصل مع الآخرين وتحديد تذكير للوصول إليهم وتعزيز الروابط.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Zulip
zulip.com
Zulip هو تطبيق دردشة جماعية مفتوح المصدر يسمح بالتواصل المنظم من خلال محادثات مترابطة ودعم تكامل واسع مع أدوات أخرى.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Twist
twist.com
Twist هو تطبيق تواصل فرق يركز على المحادثات المنظمة وغير المتزامنة، مما يسهل مناقشة الأفكار المعقدة دون ضغط الاستجابة الفورية.
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق للتواصل والتعاون يتيح للفرق العمل سوياً من خلال المراسلة، المكالمات، ومشاركة الملفات مع تكامل مع أدوات خارجية.
Hibox
hibox.co
Hibox هو تطبيق لإدارة المهام يتيح للفرق تنظيم المشاريع، التواصل، ومشاركة الملفات في وقت واحد، مع إمكانية الوصول عبر الهواتف الذكية.
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