OurPeople

ourpeople.com

مشكلة مع اتصالات الفريق؟ لا تنظر إلى أبعد من ذلك - سوف يوفر الناس بالضبط ما هو مطلوب! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من التواصل بشكل أفضل مع الجميع. يوفر النظام الأساسي أساليب توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب ، وذلك باستخدام العلامات لضمان قيام كل من يحتاج إلى تلقي الرسالة. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتعزيز التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية. لماذا تستخدم شعبنا؟ * تحديثات مهمة ، مباشرة إليك. يمكن للمستخدمين أن يقولوا وداعًا للتمرير ومرحباً بالرسائل المستهدفة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها "للجميع" - فقط انظر ما هو ذي صلة. يتم تسليم إشعارات الاجتماع العاجلة أو تحديثات السلامة الحاسمة على الفور إلى هواتفهم أو جهازهم المفضل. * الدردشة الفورية. يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى الإجابات التي يحتاجونها مع الدردشة الجماعية للمجموعات أو الأفراد ، المصممة مع الأشخاص المشغولين في الاعتبار. يمكن تنظيم الدردشات حسب الموقع أو المشروع أو الفريق في بضع ثوانٍ على هواتفهم - فقط تنزيل وابدأ الدردشة. * كل شيء في مكان واحد. يمكن للمستخدمين العثور على الملفات ومشاركتها من أي مكان يعملون. يوفر الوصول إلى مركز المعرفة الخاص بـ Ourpeople من هواتفهم أحدث إصدارات مقاطع الفيديو المهمة ، و PDFs ، والمستندات النصية ، والمزيد. كل شيء في أطراف أصابعهم ، دون الحاجة إلى مكتب أو كمبيوتر. * النماذج وقوائم المراجعة. يتم تبسيط المهام اليومية ، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات المهمة بسرعة. تقوم المنصة بإلغاء الفوضى الورقية ، والوثائق المفقودة ، ووضع الإيداع السيئ. يستخدم الفريق نفس النماذج بنفس الطريقة كل يوم - فقط أكمل النموذج وإنجاز المهمة. * تبادل التحولات من هاتفك. يمكن للمستخدمين البقاء على رأس تغييرات التحول والمقايضات دون التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. تتيح ميزة التحولات المفتوحة الخاصة بـ Outpeople للفريق بأكمله تسجيل التحولات وتتبعها وتغطية. يمكنهم حجزها وتأكيدها وتسجيلها - يمكن الوصول إليها من أي جهاز.