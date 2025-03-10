ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
إرسال تطبيق جديد
Textellent
textellent.com
تطبيق Textellent يوفر خدمات الرسائل النصية للأعمال، بما في ذلك SMS وMMS، لدعم خدمة العملاء والمبيعات والتسويق.
Steeple
steeple.com
ستيبيل هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل الداخلي بين الموظفين، من خلال شاشات اللمس والتطبيقات المحمولة لتحقيق تواصل مرئي وتفاعلي.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
Statflo
statflo.com
توفر Statflo منصة الرسائل النصية التجارية الرائدة المتوافقة بين شخصين للفرق التي تتعامل مع العملاء. نحن نمكن الشركات من إسعاد عملائها من خلال التواصل الشخصي والمحادثات الثنائية عبر الرسائل النصية. بفضل أدوات المبيعات القابلة للتضمين وقواعد بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقواعد الامتثال الآلية، وحملات التوعية المستهدفة، تمكن Statflo الشركات من إشراك قاعدة عملائها والاحتفاظ بها وتنميتها، كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Aritic
aritic.com
عزز عملية المبيعات الخاصة بك عن طريق تبسيط مسار المبيعات بالكامل داخل Aritic CRM. تعرف على العميل المحتمل الذي يتمتع بأعلى قيمة تحويل. إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على مرحلة المبيعات والسلوك ونية الشراء. قم بتوزيع المهام وتقسيمها تلقائيًا ومراقبة العملية بأكملها حتى يتم الفوز بالصفقة أو خسارتها. منصة Aritic هي منصة أتمتة موحدة. ويشمل ذلك أتمتة التسويق، وأتمتة الاتصالات، وتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لخط أنابيب المبيعات، وتطبيق مكتب الخدمة، ومكدس أتمتة الأعمال المصمم للشركات B2B. يوجد حاليًا أكثر من 1800 شركة على مستوى العالم تستخدم DataAegis Software Pvt. المنتجات المحدودة؛ وهي الشركة الأم لشركة Aritic. عدد قليل من العملاء البارزين يشملون- Wunderman، Abbott، BTCC، Dunlop، Manipal Global، Pearson، Paradise Property، Snaplogy، Citrix، Moovely، Avisolve، Magnum، واثنين من شركات Fortune 500.
Workiro
workiro.com
Workiro هو تطبيق يجمع بين إدارة المهام والتواصل وإدارة الوثائق، مما يسهل التعاون وإنتاجية الفرق في العمل.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep هي منصة لإدارة تجربة العملاء، تسهل التواصل بين الموزعين وعملائهم، مما يعزز المبيعات والكفاءة.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
Brosix
brosix.com
يعد Brosix هو تطبيق الدردشة الذي يساعد الشركات على تحسين الاتصالات الداخلية وتحسين عمليات العمل مع ضمان أمان البيانات والخصوصية. التواصل هو مفتاح الكفاءة العالية في مكان العمل. تسهل قنوات الرسائل في الوقت الفعلي في Brosix محادثة ذات معنى في أي موقف عمليًا. الدردشة فرديًا أو في مجموعات وإجراء مكالمات صوتية واضحة للفيديو. يتم بث الرسائل إلى الجماهير المختارة ، وإنشاء غرف دردشة مخصصة ، والدردشة أثناء التنقل بفضل تطبيق الهاتف المحمول متعدد الاستخدامات. تتميز كل شبكة فريق Brosix بمجموعة من أدوات التعاون لتعزيز العمل الجماعي. تشارك الشاشة مع التحكم في سطح المكتب عن بُعد ، ونقل الملفات ، ولوحة بيضاء افتراضية ، ولقطات فورية تتعلق بسلاسة مع قنوات الاتصال لتبسيط سير العمل والتعاون. Brosix هو حل آمن وقابل للإدارة بالكامل ومرن. شبكات الفريق مشفرة من طرف إلى طرف. إدارة كل شيء من وصول المستخدم إلى النظام الأساسي إلى مساحات الاتصالات والميزات والوصول إلى بيانات المستخدم. تتيح الوصول إلى الويب وتطبيقات أجهزة Windows و Mac و Android و iOS و Linux وأنظمة التشغيل الاتصال الفوري من أي مكان على أي جهاز. يتيح الدعم متعدد اللغات الفرق عبر الثقافات نقل أفكارها إلى بعضها البعض بشكل أكثر كفاءة ، مما يسمح لهم بالعمل والتعاون في المشاريع بسهولة.
TextMarks
textmarks.com
تطبيق TextMarks هو خدمة SMS تتيح للشركات التواصل مع جمهورها عبر الرسائل النصية، لتنظيم وإرسال رسائل جماعية وتجميع البيانات.
MessageDesk
messagedesk.com
تطبيق MessageDesk يتيح للشركات إرسال الرسائل النصية بسهولة عبر الأرقام الثابتة وVoIP، ويقدم أدوات للتواصل الفعال وإدارة الحملات الإعلانية.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Thirdlane
thirdlane.com
تطبيق Thirdlane Connect يتيح التواصل بين العملاء وتعاون الفرق عبر المحادثات والمكالمات الصوتية والمرئية ومشاركة الملفات، مع تكامل مع أنظمة CRM.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لإدارة العمل عن بُعد، تجمع المهام والمحادثات والملفات في مكان واحد لتحسين التعاون والتنظيم بين الفرق.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf هو منصة للتعاون في الوقت الحقيقي، تسمح للعديد من المستخدمين بالتفاعل مع تجارب الإنترنت المشتركة من أي جهاز بدون تثبيت.
Appward
appward.com
تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Matilda Workspace
matilda.io
تطبيق Matilda Workspace هو مساحة عمل موحدة تساعد الفرق على إدارة المشاريع، التعاون، والتواصل بفعالية باستخدام أدوات متكاملة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Eko
ekoapp.com
Eko عبارة عن منصة شاملة للشركات التي لديها موظفين عن بعد. تأكد من بقاء القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومنتجة أثناء العمل من المنزل. يمكنك العمل والتعاون بشكل فعال من أي مكان باستخدام ميزات المجتمع وأدوات الاتصال وإدارة المشاريع ومراكز مشاركة المعرفة. مع Eko، يمكنك تعزيز التواصل والتعاون (محادثات ومكالمات جماعية 1-1/مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والإعلانات على مستوى الشركة)، وتمكين التدريب والتطوير (نظام إدارة المعرفة بالشركة)، وزيادة الكفاءة التشغيلية (سير العمل الرقمي، وتفويض المهام ) وتحديث إدارة الأفراد (قاعدة بيانات الموظفين ونماذج وعمليات الموارد البشرية). Eko عبارة عن منصة متعددة وقابلة للتخصيص وسهلة التكامل.
OurPeople
ourpeople.com
مشكلة مع اتصالات الفريق؟ لا تنظر إلى أبعد من ذلك - سوف يوفر الناس بالضبط ما هو مطلوب! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من التواصل بشكل أفضل مع الجميع. يوفر النظام الأساسي أساليب توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب ، وذلك باستخدام العلامات لضمان قيام كل من يحتاج إلى تلقي الرسالة. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتعزيز التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية. لماذا تستخدم شعبنا؟ * تحديثات مهمة ، مباشرة إليك. يمكن للمستخدمين أن يقولوا وداعًا للتمرير ومرحباً بالرسائل المستهدفة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها "للجميع" - فقط انظر ما هو ذي صلة. يتم تسليم إشعارات الاجتماع العاجلة أو تحديثات السلامة الحاسمة على الفور إلى هواتفهم أو جهازهم المفضل. * الدردشة الفورية. يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى الإجابات التي يحتاجونها مع الدردشة الجماعية للمجموعات أو الأفراد ، المصممة مع الأشخاص المشغولين في الاعتبار. يمكن تنظيم الدردشات حسب الموقع أو المشروع أو الفريق في بضع ثوانٍ على هواتفهم - فقط تنزيل وابدأ الدردشة. * كل شيء في مكان واحد. يمكن للمستخدمين العثور على الملفات ومشاركتها من أي مكان يعملون. يوفر الوصول إلى مركز المعرفة الخاص بـ Ourpeople من هواتفهم أحدث إصدارات مقاطع الفيديو المهمة ، و PDFs ، والمستندات النصية ، والمزيد. كل شيء في أطراف أصابعهم ، دون الحاجة إلى مكتب أو كمبيوتر. * النماذج وقوائم المراجعة. يتم تبسيط المهام اليومية ، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات المهمة بسرعة. تقوم المنصة بإلغاء الفوضى الورقية ، والوثائق المفقودة ، ووضع الإيداع السيئ. يستخدم الفريق نفس النماذج بنفس الطريقة كل يوم - فقط أكمل النموذج وإنجاز المهمة. * تبادل التحولات من هاتفك. يمكن للمستخدمين البقاء على رأس تغييرات التحول والمقايضات دون التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. تتيح ميزة التحولات المفتوحة الخاصة بـ Outpeople للفريق بأكمله تسجيل التحولات وتتبعها وتغطية. يمكنهم حجزها وتأكيدها وتسجيلها - يمكن الوصول إليها من أي جهاز.
Unipile
unipile.com
Unipile هو تطبيق يدمج قنوات الاتصال مثل LinkedIn وGmail وWhatsApp، مما يسهل إدارة التفاعلات وجدولة المحتوى وتحليل الأداء.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات في مكان واحد. تعد Timu أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والبائعين والعملاء.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء. Jumppl يمنع بيانات فرقك من الانتشار في كل مكان.
Nynja
nynja.io
حلول اجتماعات مضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولار شهريًا ، العملاء مجانيون! منصة كاملة لأدوات الحلول ، مع علامتك التجارية! ما تحصل عليه ... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة نقل الملفات الكبيرة - محرك تخزين البيانات الفوري من واحد إلى واحد ومجموعة - تلقائي في ترجمة الدردشة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيف يعمل على موقع الويب الخاص بك ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast هو تطبيق لإدارة التواصل والمهام والجدولة في فرق العمل، مما يسهل العمليات ويزيد من الإنتاجية من خلال منصة مركزية.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT هو حل اضغط لتتحدث مع تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج إدارة تشغيلي مع موقع المستخدم وتسجيل الرسائل وغير ذلك الكثير. إنه اتصال في الوقت الفعلي من خلال تطبيق ضغط وتحدث (PTT) قوي. يعد BiPTT مثاليًا للشركات التي لديها موظفين يعملون بدون مكاتب ويحتاجون إلى اتصال فعال وآمن في الوقت الفعلي.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق للتواصل الصوتي من خلال الرسائل الفورية، يحول الهواتف إلى أجهزة اتصال تعمل بتقنية PUSH TO TALK مع ميزات مثل التنبيهات الطارئة.
Legion
legion.co
تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Joincube
joincube.com
تعاون بسيط وبديهي تحصل الشركة المتصلة بالشبكة على النتائج بشكل أسرع. كن أقوى مع Joincube.
Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.
ChangeEngine
changeengine.com
إن إنشاء اتصالات داخلية ومحتوى الموارد البشرية ليس بالأمر السهل. غالبًا ما تواجه فرق الموارد البشرية والتسويق التحدي المتمثل في التوفيق بين أدوات متعددة أو الاعتماد على القوالب الأساسية التي لا تلتقط صوت مؤسستهم. وهذا يؤدي إلى العلامات التجارية غير المتناسقة ، والعمليات اليدوية المستهلكة للوقت ، والرسائل التي تفشل في التواصل مع الموظفين. لكن ليس من الضروري أن تكون بهذه الطريقة. يجمع ChangeEngine بين برنامج الاتصالات الداخلية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية وخدمات التصميم الإبداعي لحل هذه التحديات. إنه يجلب أدوات الأتمتة والتخصيص إلى منصة واحدة ، مما يسمح للفرق بتسليم الرسائل بسلاسة عبر Slack ، والفرق ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة أثناء تتبع المشاركة مع التحليلات في الوقت الفعلي. في الوقت نفسه ، يتعاون فريق Creative المتفاني من Changeengine معك لتصميم مواد مصقولة على العلامة التجارية-مثل النشرات الإخبارية ، والكتيبات ، وحملات المعلم-التي تتجاوز بكثير القوالب التي يمكن أن تقدمها وحدها. سواء كنت فريقًا صغيرًا للموارد البشرية أو إدارة الاتصالات العالمية ، فإن تغيير العمل يبسط سير العمل الخاص بك ويوفر وقتًا ثمينًا. مع المزيج الصحيح من التكنولوجيا الذكية والإبداع الإنساني ، يساعدك ChangeEngine على إنتاج اتصالات متسقة وذات مغزى تعزز اتصالات الموظفين وإبقاء الجميع مخطوبًا. لا يتعلق الأمر بالأدوات فقط ؛ يتعلق الأمر بتحويل كيفية تواصل فريقك. يمنحك ChangeEngine كل ما تحتاجه لإنشاء رسائل مدروسة مؤثرة ، كل ذلك في مكان واحد.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
Spokn
getspokn.com
تطبيق Spokn يسهل إنشاء فيديوهات للموظفين في دقائق، مما يساعد في تعزيز التواصل الداخلي وتسجيل القصص authentically.
Socxly
socxly.com
تطبيق Socxly هو أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد المستخدمين على إدارة المحتوى ومشاركته بشكل فعال وتحليل الأداء عبر مختلف المنصات.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلمات الشفهية ، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن العمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حد سواء. من خلال منصة واحدة موحدة ، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمستنيرين ، العملاء السعداء والإنجيليين. يساعد بشكل واضح المنظمات على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة في جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
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