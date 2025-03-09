ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
إرسال تطبيق جديد
Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Microsoft Teams
microsoft.com
مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات في مكان واحد. تعد Timu أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والبائعين والعملاء.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Slack
slack.com
Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.
Grape Messenger
chatgrape.com
يسمح Grape لفريقك بالتواصل بشكل آمن على جميع الأجهزة. إنها تستخدم تكامل الخدمة العميق حتى تتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الشركة في مكان واحد، مما يجعلها الدردشة التجارية الأكثر كفاءة في السوق.
Element
element.io
Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.
Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
Deskree
deskree.com
Deskree عبارة عن منصة سحابية تعمل على تبسيط وتحسين تطوير الواجهة الخلفية وإدارة البنية التحتية للشركات والمطورين.
Aritic
aritic.com
عزز عملية المبيعات الخاصة بك عن طريق تبسيط مسار المبيعات بالكامل داخل Aritic CRM. تعرف على العميل المحتمل الذي يتمتع بأعلى قيمة تحويل. إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على مرحلة المبيعات والسلوك ونية الشراء. قم بتوزيع المهام وتقسيمها تلقائيًا ومراقبة العملية بأكملها حتى يتم الفوز بالصفقة أو خسارتها. منصة Aritic هي منصة أتمتة موحدة. ويشمل ذلك أتمتة التسويق، وأتمتة الاتصالات، وتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لخط أنابيب المبيعات، وتطبيق مكتب الخدمة، ومكدس أتمتة الأعمال المصمم للشركات B2B. يوجد حاليًا أكثر من 1800 شركة على مستوى العالم تستخدم DataAegis Software Pvt. المنتجات المحدودة؛ وهي الشركة الأم لشركة Aritic. عدد قليل من العملاء البارزين يشملون- Wunderman، Abbott، BTCC، Dunlop، Manipal Global، Pearson، Paradise Property، Snaplogy، Citrix، Moovely، Avisolve، Magnum، واثنين من شركات Fortune 500.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي الذي يجمع بشكل فريد بين إمكانيات المهمة والاتصال وإدارة المستندات ، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني-يساعدك على إنجاز أي عمل ، مع أي شخص ، بطريقة أفضل. تمكين فريقك من التعاون والتواصل والعمل دون حل وسط من خلال توفير منصة بديهية وآمنة وجميع في واحد لإلغاء الإنتاجية غير الملحومة. لا تفقد المسار. يتكامل Workiro مع NetSuite حتى تتمكن الفرق من التعاون والموافقة على العمل وتسجيله بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016 ، وهي برامج إدارة تجربة العملاء الرائدة في التوزيع لموزعي الجملة. Prokeep ينمو العلاقات والأعمال من خلال تحويل التواصل إلى تجارة ؛ زيادة المبيعات من خلال التواصل المركزي ، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة ، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثات و 6 مليار دولار من الإيرادات. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات العملاء أقوى. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك مع برامج إدارة تجربة عملاء Prokeep تم تصميمها خصيصًا للموزعين لتزدهر في الأسواق الحديثة. Prokeep: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و 10 مقاطعات و 2 أقاليم. - 11 مليون محادثة تمر عبر ProKeep - 82 ٪ من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يحفظ 3000 دولار من التناقضات المقاول لكل مستخدم في الشهر من خلال ProKeep ، ستقوم بتركيز الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة ، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاص بك لإنشاء أتمتة العمليات ، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Brosix
brosix.com
يعد Brosix هو تطبيق الدردشة الذي يساعد الشركات على تحسين الاتصالات الداخلية وتحسين عمليات العمل مع ضمان أمان البيانات والخصوصية. التواصل هو مفتاح الكفاءة العالية في مكان العمل. تسهل قنوات الرسائل في الوقت الفعلي في Brosix محادثة ذات معنى في أي موقف عمليًا. الدردشة فرديًا أو في مجموعات وإجراء مكالمات صوتية واضحة للفيديو. يتم بث الرسائل إلى الجماهير المختارة ، وإنشاء غرف دردشة مخصصة ، والدردشة أثناء التنقل بفضل تطبيق الهاتف المحمول متعدد الاستخدامات. تتميز كل شبكة فريق Brosix بمجموعة من أدوات التعاون لتعزيز العمل الجماعي. تشارك الشاشة مع التحكم في سطح المكتب عن بُعد ، ونقل الملفات ، ولوحة بيضاء افتراضية ، ولقطات فورية تتعلق بسلاسة مع قنوات الاتصال لتبسيط سير العمل والتعاون. Brosix هو حل آمن وقابل للإدارة بالكامل ومرن. شبكات الفريق مشفرة من طرف إلى طرف. إدارة كل شيء من وصول المستخدم إلى النظام الأساسي إلى مساحات الاتصالات والميزات والوصول إلى بيانات المستخدم. تتيح الوصول إلى الويب وتطبيقات أجهزة Windows و Mac و Android و iOS و Linux وأنظمة التشغيل الاتصال الفوري من أي مكان على أي جهاز. يتيح الدعم متعدد اللغات الفرق عبر الثقافات نقل أفكارها إلى بعضها البعض بشكل أكثر كفاءة ، مما يسمح لهم بالعمل والتعاون في المشاريع بسهولة.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks هي خدمة رسائل نصية قصيرة تمنح الشركات القدرة على الوصول فورًا إلى جمهورها مباشرةً على هواتفها المحمولة. تعمل منصة الرسائل النصية الخاصة بـ TextMarks على تسهيل إرسال وجدولة النصوص الجماعية وتوزيع المعلومات والتقاط العملاء المتوقعين عبر الرسائل القصيرة. منذ عام 2006، مكّنت منصة الرسائل النصية القصيرة TextMarks الموثوقة والموثوقة آلاف العملاء من تنمية أعمالهم وزيادة مشاركة العملاء والموظفين وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لأكثر من 10 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة. تشمل منتجات الرسائل النصية القصيرة ما يلي: - التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة - الرسائل النصية الجماعية - الرسائل النصية -for-Info -SMS Lead Generation -SMS للاتصالات الداخلية
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق messageDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم. أضف الرسائل النصية إلى أي رقم هاتف عمل بما في ذلك VoIP والخطوط الأرضية. استخدم صندوق البريد الوارد الخاص بفريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) المشترك وعمليات البث النصية الجماعية لتوصيل الرسالة المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. قم بتبسيط اتصالات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك وتوفير الوقت باستخدام الرسائل النصية المجدولة وأجهزة الرد الآلي المستندة إلى الكلمات الرئيسية والأتمتة وقوالب الرسائل النصية المحفوظة مسبقًا.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يُنظر إلى Samesurf على نطاق واسع على أنه مخترع التصفح المشترك الحديث، وهو يمكّن المشاركين أيضًا من القيام بذلك (1) تحميل ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) قم بتنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى (4) مشاركة المحتوى دون اتصال بالإنترنت (5) تحليلات غارنر المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
العنوان الرئيسي: قم بتحويل مكان عملك باستخدام HRMS Superworks: زيادة الإنتاجية وسعادة الموظفين يمكّن SuperWorks المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أماكن عمل مزدهرة ومنتج عن طريق تبسيط العمليات التشغيلية والعمليات التشغيلية. تم تصميم مجموعة Super HRMS الشاملة لدينا لتبسيط المهام المعقدة وزيادة مشاركة الموظفين ، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة لعملك. إليك ما يمكن أن تفعله HRMS Superworks من أجلك: * معالجة كشوف المرتبات بدون جهد: أتمتة مهام كشوف المرتبات ، وإلغاء الأخطاء ، وضمان مدفوعات في الوقت المحدد لموظفيك. * إدارة الفريق السلس: تبسيط على متن الطائرة ، وتتبع الأداء ، وتعزيز التعاون ، والحفاظ على مشاركة فريقك. * تجربة الموظف المحسّنة: تمكّن HRMs SuperWorks موظفيك بأدوات الخدمة الذاتية والاتصالات المبسطة. * زيادة الكفاءة: تحرير الوقت والموارد الثمينة من خلال أتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة. * النمو القابل للتطوير: تنمو HRMs SuperWorks مع عملك ، مما يوفر المرونة والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. لماذا تختار Superworks؟ 1. جناح شامل: منصة متكاملة واحدة لجميع احتياجاتك التشغيلية والتشغيلية. 2. واجهة سهلة الاستخدام: من السهل التعلم والاستخدام ، وتقليل وقت التدريب وزيادة التبني. 3. الحل القابل للتطوير: ينمو مع عملك ، والتكيف مع احتياجاتك المتغيرة. 4. الدعم المخصص: فريق الخبراء الخاص به موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Eko
ekoapp.com
Eko عبارة عن منصة شاملة للشركات التي لديها موظفين عن بعد. تأكد من بقاء القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومنتجة أثناء العمل من المنزل. يمكنك العمل والتعاون بشكل فعال من أي مكان باستخدام ميزات المجتمع وأدوات الاتصال وإدارة المشاريع ومراكز مشاركة المعرفة. مع Eko، يمكنك تعزيز التواصل والتعاون (محادثات ومكالمات جماعية 1-1/مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والإعلانات على مستوى الشركة)، وتمكين التدريب والتطوير (نظام إدارة المعرفة بالشركة)، وزيادة الكفاءة التشغيلية (سير العمل الرقمي، وتفويض المهام ) وتحديث إدارة الأفراد (قاعدة بيانات الموظفين ونماذج وعمليات الموارد البشرية). Eko عبارة عن منصة متعددة وقابلة للتخصيص وسهلة التكامل.
OurPeople
ourpeople.com
مشكلة مع اتصالات الفريق؟ لا تنظر إلى أبعد من ذلك - سوف يوفر الناس بالضبط ما هو مطلوب! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من التواصل بشكل أفضل مع الجميع. يوفر النظام الأساسي أساليب توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب ، وذلك باستخدام العلامات لضمان قيام كل من يحتاج إلى تلقي الرسالة. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتعزيز التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية. لماذا تستخدم شعبنا؟ * تحديثات مهمة ، مباشرة إليك. يمكن للمستخدمين أن يقولوا وداعًا للتمرير ومرحباً بالرسائل المستهدفة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها "للجميع" - فقط انظر ما هو ذي صلة. يتم تسليم إشعارات الاجتماع العاجلة أو تحديثات السلامة الحاسمة على الفور إلى هواتفهم أو جهازهم المفضل. * الدردشة الفورية. يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى الإجابات التي يحتاجونها مع الدردشة الجماعية للمجموعات أو الأفراد ، المصممة مع الأشخاص المشغولين في الاعتبار. يمكن تنظيم الدردشات حسب الموقع أو المشروع أو الفريق في بضع ثوانٍ على هواتفهم - فقط تنزيل وابدأ الدردشة. * كل شيء في مكان واحد. يمكن للمستخدمين العثور على الملفات ومشاركتها من أي مكان يعملون. يوفر الوصول إلى مركز المعرفة الخاص بـ Ourpeople من هواتفهم أحدث إصدارات مقاطع الفيديو المهمة ، و PDFs ، والمستندات النصية ، والمزيد. كل شيء في أطراف أصابعهم ، دون الحاجة إلى مكتب أو كمبيوتر. * النماذج وقوائم المراجعة. يتم تبسيط المهام اليومية ، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات المهمة بسرعة. تقوم المنصة بإلغاء الفوضى الورقية ، والوثائق المفقودة ، ووضع الإيداع السيئ. يستخدم الفريق نفس النماذج بنفس الطريقة كل يوم - فقط أكمل النموذج وإنجاز المهمة. * تبادل التحولات من هاتفك. يمكن للمستخدمين البقاء على رأس تغييرات التحول والمقايضات دون التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. تتيح ميزة التحولات المفتوحة الخاصة بـ Outpeople للفريق بأكمله تسجيل التحولات وتتبعها وتغطية. يمكنهم حجزها وتأكيدها وتسجيلها - يمكن الوصول إليها من أي جهاز.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء. Jumppl يمنع بيانات فرقك من الانتشار في كل مكان.
Nynja
nynja.io
حلول اجتماعات مضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولار شهريًا ، العملاء مجانيون! منصة كاملة لأدوات الحلول ، مع علامتك التجارية! ما تحصل عليه ... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة نقل الملفات الكبيرة - محرك تخزين البيانات الفوري من واحد إلى واحد ومجموعة - تلقائي في ترجمة الدردشة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيف يعمل على موقع الويب الخاص بك ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast هي مساحة عمل All-In-One للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة وجدولة وسير العمل. من هاتفك إلى سطح المكتب الخاص بك ، يمكن الوصول إلى Coast بسهولة من أي مكان في أي وقت. يستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد ، يحسن Coast إنتاجية فريقك ومساءلةه ، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تفاعلية قائمة على المجموعة في دقائق! تمكّن أداة التأليف الحائزة على جوائز GNOWBE المبدعين من تصميم وتسهيل وتحليل تجارب التعلم المشتركة- مثالية للتدريب والتنقل. تشمل الميزات الرئيسية: - microlearning - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول إلى عدم الاتصال - التصميم الأول للهاتف المحمول - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - في بيانات التعمق والتحليلات - gamification - التصديق - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع 200 منصات تم تصميمها على أساس إجراءات التقييم بشكل كبير. من خلال تجربة سطح المكتب/الأجهزة المحمولة سلسة ودعم لأكثر من 100 لغة ، يمكّن Gnowbe المبدعين ويدعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. المبدعون الأكثر شيوعًا: - تجارب على متن الفرق عن بُعد - السلامة ، وصحة وتجهيز العافية - إعداد الشهادات - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة ، عبر الإنترنت) - مصنفات رقمية - دورات التعليم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليق
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast هو جناح اتصال الموظفين للموظفين الممتازين. على عكس حلول الهاتف المحمول عبر البريد الإلكتروني فقط أو المحوطة التي تركز على النظام الأساسي ، يقوم البث بتوحيد قنوات Comms الحالية للموظفين لتقديم تجربة موظف حديثة. يمكن للموظفين الحصول على comms المستهدفة إلى بريدهم الإلكتروني ، و SharePoint ، والفرق ، وتطبيق البث المحمول ، والمزيد. تشجع تجربة البث عبر القناة الموظفين على استهلاك المحتوى على النظام الأساسي المفضل لديهم. شارك في الوقت الفعلي ، التحليلات عبر القنوات مع فريقك وقيادتك لتتبع أهداف COMMS التنظيمية. ميزات البث التي ستجعل موظفيك أكثر سعادة ، وتبسيط العمليات ، وتساعدك على الوصول إلى حالة Rockstar.
DSMN8
dsmn8.com
محتوى معتمد من العلامة التجارية ، وجاهز للمشاركة في متناول متناول الموظفين. توزيع المحتوى من خلال المؤثرين الأكثر ثقة في مجال عملك - موظفيك: ✓ زيادة الوصول إلى المحتوى دون تعزيز ميزانية إعلانك ✓ قيادة خط الأنابيب وتقصير دورات المبيعات ✓ الوصول إلى أفضل المواهب وتقليل تكلفة الاستئجار DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين في المرتبة. تساعد DSMN8 العلامات التجارية على الاستفادة من قوة الأصول الأولى - موظفيها ، من خلال تزويد الموظفين بطريقة مبسطة لمشاركة المحتوى المعتمد من خلال شبكاتهم المهنية والشخصية. تحقيق المزيد من مشاركة المحتوى ، والمزيد من المبيعات الواردة ، وابحث عن موظف النجم التالي مع DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلمات الشفهية ، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن العمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حد سواء. من خلال منصة واحدة موحدة ، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمستنيرين ، العملاء السعداء والإنجيليين. يساعد بشكل واضح المنظمات على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة في جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
ChangeEngine
changeengine.com
إن إنشاء اتصالات داخلية ومحتوى الموارد البشرية ليس بالأمر السهل. غالبًا ما تواجه فرق الموارد البشرية والتسويق التحدي المتمثل في التوفيق بين أدوات متعددة أو الاعتماد على القوالب الأساسية التي لا تلتقط صوت مؤسستهم. وهذا يؤدي إلى العلامات التجارية غير المتناسقة ، والعمليات اليدوية المستهلكة للوقت ، والرسائل التي تفشل في التواصل مع الموظفين. لكن ليس من الضروري أن تكون بهذه الطريقة. يجمع ChangeEngine بين برنامج الاتصالات الداخلية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية وخدمات التصميم الإبداعي لحل هذه التحديات. إنه يجلب أدوات الأتمتة والتخصيص إلى منصة واحدة ، مما يسمح للفرق بتسليم الرسائل بسلاسة عبر Slack ، والفرق ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة أثناء تتبع المشاركة مع التحليلات في الوقت الفعلي. في الوقت نفسه ، يتعاون فريق Creative المتفاني من Changeengine معك لتصميم مواد مصقولة على العلامة التجارية-مثل النشرات الإخبارية ، والكتيبات ، وحملات المعلم-التي تتجاوز بكثير القوالب التي يمكن أن تقدمها وحدها. سواء كنت فريقًا صغيرًا للموارد البشرية أو إدارة الاتصالات العالمية ، فإن تغيير العمل يبسط سير العمل الخاص بك ويوفر وقتًا ثمينًا. مع المزيج الصحيح من التكنولوجيا الذكية والإبداع الإنساني ، يساعدك ChangeEngine على إنتاج اتصالات متسقة وذات مغزى تعزز اتصالات الموظفين وإبقاء الجميع مخطوبًا. لا يتعلق الأمر بالأدوات فقط ؛ يتعلق الأمر بتحويل كيفية تواصل فريقك. يمنحك ChangeEngine كل ما تحتاجه لإنشاء رسائل مدروسة مؤثرة ، كل ذلك في مكان واحد.
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