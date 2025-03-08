برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Slack
slack.com
Slack هي منصة اتصال تجارية خاصة تم تطويرها من قبل شركة Slack Technologies الأمريكية للبرمجيات. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC ، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) التي تنظمها الموضوع والمجموعات الخاصة والرسائل المباشرة.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams هي منصة اتصال وتعاون تجمع بين الدردشة في مكان العمل ، واجتماعات الفيديو ، تخزين الملفات ، وتكامل التطبيق. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب الاشتراك في Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير الميكروسوفت. Microsoft Teams هي منافس لخدمات مثل Slack ومسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business.microsoft أعلنت الفرق في حدث في نيويورك ، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. Hackathon في مقر الشركة ، ويقوده حاليًا براين ماكدونالد ، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Zoom
zoom.us
Zoom هو برنامج PideOtelephony Program الذي تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. يوفر الإصدار المجاني خدمة دردشة الفيديو التي تتيح ما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد ، مع قيود زمنية مدتها 40 دقيقة على حسابات مجانية لها اجتماعات من ثلاثة أو أكثر من المشاركين. لدى المستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه ، مع السماح بأعلى ما يصل إلى 1000 شخص بشكل متزامن ، مع عدم وجود قيود زمنية العمل عن بعد ، والتعليم عن بعد ، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Statflo
statflo.com
توفر Statflo منصة الرسائل النصية التجارية الرائدة المتوافقة بين شخصين للفرق التي تتعامل مع العملاء. نحن نمكن الشركات من إسعاد عملائها من خلال التواصل الشخصي والمحادثات الثنائية عبر الرسائل النصية. بفضل أدوات المبيعات القابلة للتضمين وقواعد بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقواعد الامتثال الآلية، وحملات التوعية المستهدفة، تمكن Statflo الشركات من إشراك قاعدة عملائها والاحتفاظ بها وتنميتها، كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية قائمة على الويب. تتميز القنوات بالمرونة لتناسب احتياجات كل عميل، وخاصة تلك الموجودة في قطاعات الضيافة والتصنيع والبناء والنقل وتجارة التجزئة. يعد Zello مثاليًا للشركات التي لديها عمال بدون مكاتب، وعمال ميدانيين، وعمال عن بعد، وعمال منفردين. تشمل حالات الاستخدام في هذه الفئة الفنادق التي تضم العديد من الموظفين، وأطقم البناء في مواقع العمل المزعجة، ومندوبي مبيعات التجزئة في طابق المبيعات. انضم إلى الملايين من مستخدمي Zello الذين يتواصلون في الوقت الفعلي عبر أي شبكة لاسلكية أو شبكة بيانات لمشاركة التحديثات والاتصال في حالات الطوارئ وحل المشكلات. يخدم Zello آلاف الشركات ولديه أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم. ومن بين العملاء الحاليين شركة Honda، وRestoreation Hardware، وStarwood/Marriott Hotels، وUniqlo، وWaste Management (WM)، وYRC Freight. تم التعرف على Zello كحل اتصالات موثوق به من قبل مصادر حسنة السمعة مثل Wall Street Journal، وNew York Times، وCBS، وCNBC، وUSA Today، وTechCrunch.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Aritic
aritic.com
عزز عملية المبيعات الخاصة بك عن طريق تبسيط مسار المبيعات بالكامل داخل Aritic CRM. تعرف على العميل المحتمل الذي يتمتع بأعلى قيمة تحويل. إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على مرحلة المبيعات والسلوك ونية الشراء. قم بتوزيع المهام وتقسيمها تلقائيًا ومراقبة العملية بأكملها حتى يتم الفوز بالصفقة أو خسارتها. منصة Aritic هي منصة أتمتة موحدة. ويشمل ذلك أتمتة التسويق، وأتمتة الاتصالات، وتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لخط أنابيب المبيعات، وتطبيق مكتب الخدمة، ومكدس أتمتة الأعمال المصمم للشركات B2B. يوجد حاليًا أكثر من 1800 شركة على مستوى العالم تستخدم DataAegis Software Pvt. المنتجات المحدودة؛ وهي الشركة الأم لشركة Aritic. عدد قليل من العملاء البارزين يشملون- Wunderman، Abbott، BTCC، Dunlop، Manipal Global، Pearson، Paradise Property، Snaplogy، Citrix، Moovely، Avisolve، Magnum، واثنين من شركات Fortune 500.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي الذي يجمع بشكل فريد بين إمكانيات المهمة والاتصال وإدارة المستندات ، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني-يساعدك على إنجاز أي عمل ، مع أي شخص ، بطريقة أفضل. تمكين فريقك من التعاون والتواصل والعمل دون حل وسط من خلال توفير منصة بديهية وآمنة وجميع في واحد لإلغاء الإنتاجية غير الملحومة. لا تفقد المسار. يتكامل Workiro مع NetSuite حتى تتمكن الفرق من التعاون والموافقة على العمل وتسجيله بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016 ، وهي برامج إدارة تجربة العملاء الرائدة في التوزيع لموزعي الجملة. Prokeep ينمو العلاقات والأعمال من خلال تحويل التواصل إلى تجارة ؛ زيادة المبيعات من خلال التواصل المركزي ، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة ، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثات و 6 مليار دولار من الإيرادات. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات العملاء أقوى. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك مع برامج إدارة تجربة عملاء Prokeep تم تصميمها خصيصًا للموزعين لتزدهر في الأسواق الحديثة. Prokeep: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و 10 مقاطعات و 2 أقاليم. - 11 مليون محادثة تمر عبر ProKeep - 82 ٪ من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يحفظ 3000 دولار من التناقضات المقاول لكل مستخدم في الشهر من خلال ProKeep ، ستقوم بتركيز الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة ، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاص بك لإنشاء أتمتة العمليات ، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Brosix
brosix.com
يعد Brosix هو تطبيق الدردشة الذي يساعد الشركات على تحسين الاتصالات الداخلية وتحسين عمليات العمل مع ضمان أمان البيانات والخصوصية. التواصل هو مفتاح الكفاءة العالية في مكان العمل. تسهل قنوات الرسائل في الوقت الفعلي في Brosix محادثة ذات معنى في أي موقف عمليًا. الدردشة فرديًا أو في مجموعات وإجراء مكالمات صوتية واضحة للفيديو. يتم بث الرسائل إلى الجماهير المختارة ، وإنشاء غرف دردشة مخصصة ، والدردشة أثناء التنقل بفضل تطبيق الهاتف المحمول متعدد الاستخدامات. تتميز كل شبكة فريق Brosix بمجموعة من أدوات التعاون لتعزيز العمل الجماعي. تشارك الشاشة مع التحكم في سطح المكتب عن بُعد ، ونقل الملفات ، ولوحة بيضاء افتراضية ، ولقطات فورية تتعلق بسلاسة مع قنوات الاتصال لتبسيط سير العمل والتعاون. Brosix هو حل آمن وقابل للإدارة بالكامل ومرن. شبكات الفريق مشفرة من طرف إلى طرف. إدارة كل شيء من وصول المستخدم إلى النظام الأساسي إلى مساحات الاتصالات والميزات والوصول إلى بيانات المستخدم. تتيح الوصول إلى الويب وتطبيقات أجهزة Windows و Mac و Android و iOS و Linux وأنظمة التشغيل الاتصال الفوري من أي مكان على أي جهاز. يتيح الدعم متعدد اللغات الفرق عبر الثقافات نقل أفكارها إلى بعضها البعض بشكل أكثر كفاءة ، مما يسمح لهم بالعمل والتعاون في المشاريع بسهولة.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks هي خدمة رسائل نصية قصيرة تمنح الشركات القدرة على الوصول فورًا إلى جمهورها مباشرةً على هواتفها المحمولة. تعمل منصة الرسائل النصية الخاصة بـ TextMarks على تسهيل إرسال وجدولة النصوص الجماعية وتوزيع المعلومات والتقاط العملاء المتوقعين عبر الرسائل القصيرة. منذ عام 2006، مكّنت منصة الرسائل النصية القصيرة TextMarks الموثوقة والموثوقة آلاف العملاء من تنمية أعمالهم وزيادة مشاركة العملاء والموظفين وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لأكثر من 10 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة. تشمل منتجات الرسائل النصية القصيرة ما يلي: - التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة - الرسائل النصية الجماعية - الرسائل النصية -for-Info -SMS Lead Generation -SMS للاتصالات الداخلية
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق messageDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم. أضف الرسائل النصية إلى أي رقم هاتف عمل بما في ذلك VoIP والخطوط الأرضية. استخدم صندوق البريد الوارد الخاص بفريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) المشترك وعمليات البث النصية الجماعية لتوصيل الرسالة المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. قم بتبسيط اتصالات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك وتوفير الوقت باستخدام الرسائل النصية المجدولة وأجهزة الرد الآلي المستندة إلى الكلمات الرئيسية والأتمتة وقوالب الرسائل النصية المحفوظة مسبقًا.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يُنظر إلى Samesurf على نطاق واسع على أنه مخترع التصفح المشترك الحديث، وهو يمكّن المشاركين أيضًا من القيام بذلك (1) تحميل ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) قم بتنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى (4) مشاركة المحتوى دون اتصال بالإنترنت (5) تحليلات غارنر المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت مع منتج الدردشة المباشرة لمواقع الويب. تقديم التواصل في الوقت الفعلي ، والضربات القابلة للتخصيص ، و chatbots الذكية ، فإنه يعزز تجربة المستخدم. تستجيب عبر الأجهزة ، تمكّن Chatway الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المتوقعين بكفاءة. ارفع تواجدك عبر الإنترنت وبناء علاقات العملاء الدائمة مع Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
العنوان الرئيسي: قم بتحويل مكان عملك باستخدام HRMS Superworks: زيادة الإنتاجية وسعادة الموظفين يمكّن SuperWorks المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أماكن عمل مزدهرة ومنتج عن طريق تبسيط العمليات التشغيلية والعمليات التشغيلية. تم تصميم مجموعة Super HRMS الشاملة لدينا لتبسيط المهام المعقدة وزيادة مشاركة الموظفين ، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة لعملك. إليك ما يمكن أن تفعله HRMS Superworks من أجلك: * معالجة كشوف المرتبات بدون جهد: أتمتة مهام كشوف المرتبات ، وإلغاء الأخطاء ، وضمان مدفوعات في الوقت المحدد لموظفيك. * إدارة الفريق السلس: تبسيط على متن الطائرة ، وتتبع الأداء ، وتعزيز التعاون ، والحفاظ على مشاركة فريقك. * تجربة الموظف المحسّنة: تمكّن HRMs SuperWorks موظفيك بأدوات الخدمة الذاتية والاتصالات المبسطة. * زيادة الكفاءة: تحرير الوقت والموارد الثمينة من خلال أتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة. * النمو القابل للتطوير: تنمو HRMs SuperWorks مع عملك ، مما يوفر المرونة والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. لماذا تختار Superworks؟ 1. جناح شامل: منصة متكاملة واحدة لجميع احتياجاتك التشغيلية والتشغيلية. 2. واجهة سهلة الاستخدام: من السهل التعلم والاستخدام ، وتقليل وقت التدريب وزيادة التبني. 3. الحل القابل للتطوير: ينمو مع عملك ، والتكيف مع احتياجاتك المتغيرة. 4. الدعم المخصص: فريق الخبراء الخاص به موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Eko
ekoapp.com
Eko عبارة عن منصة شاملة للشركات التي لديها موظفين عن بعد. تأكد من بقاء القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومنتجة أثناء العمل من المنزل. يمكنك العمل والتعاون بشكل فعال من أي مكان باستخدام ميزات المجتمع وأدوات الاتصال وإدارة المشاريع ومراكز مشاركة المعرفة. مع Eko، يمكنك تعزيز التواصل والتعاون (محادثات ومكالمات جماعية 1-1/مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والإعلانات على مستوى الشركة)، وتمكين التدريب والتطوير (نظام إدارة المعرفة بالشركة)، وزيادة الكفاءة التشغيلية (سير العمل الرقمي، وتفويض المهام ) وتحديث إدارة الأفراد (قاعدة بيانات الموظفين ونماذج وعمليات الموارد البشرية). Eko عبارة عن منصة متعددة وقابلة للتخصيص وسهلة التكامل.
OurPeople
ourpeople.com
مشكلة مع اتصالات الفريق؟ لا تنظر إلى أبعد من ذلك - سوف يوفر الناس بالضبط ما هو مطلوب! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من التواصل بشكل أفضل مع الجميع. يوفر النظام الأساسي أساليب توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب ، وذلك باستخدام العلامات لضمان قيام كل من يحتاج إلى تلقي الرسالة. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتعزيز التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية. لماذا تستخدم شعبنا؟ * تحديثات مهمة ، مباشرة إليك. يمكن للمستخدمين أن يقولوا وداعًا للتمرير ومرحباً بالرسائل المستهدفة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها "للجميع" - فقط انظر ما هو ذي صلة. يتم تسليم إشعارات الاجتماع العاجلة أو تحديثات السلامة الحاسمة على الفور إلى هواتفهم أو جهازهم المفضل. * الدردشة الفورية. يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى الإجابات التي يحتاجونها مع الدردشة الجماعية للمجموعات أو الأفراد ، المصممة مع الأشخاص المشغولين في الاعتبار. يمكن تنظيم الدردشات حسب الموقع أو المشروع أو الفريق في بضع ثوانٍ على هواتفهم - فقط تنزيل وابدأ الدردشة. * كل شيء في مكان واحد. يمكن للمستخدمين العثور على الملفات ومشاركتها من أي مكان يعملون. يوفر الوصول إلى مركز المعرفة الخاص بـ Ourpeople من هواتفهم أحدث إصدارات مقاطع الفيديو المهمة ، و PDFs ، والمستندات النصية ، والمزيد. كل شيء في أطراف أصابعهم ، دون الحاجة إلى مكتب أو كمبيوتر. * النماذج وقوائم المراجعة. يتم تبسيط المهام اليومية ، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات المهمة بسرعة. تقوم المنصة بإلغاء الفوضى الورقية ، والوثائق المفقودة ، ووضع الإيداع السيئ. يستخدم الفريق نفس النماذج بنفس الطريقة كل يوم - فقط أكمل النموذج وإنجاز المهمة. * تبادل التحولات من هاتفك. يمكن للمستخدمين البقاء على رأس تغييرات التحول والمقايضات دون التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. تتيح ميزة التحولات المفتوحة الخاصة بـ Outpeople للفريق بأكمله تسجيل التحولات وتتبعها وتغطية. يمكنهم حجزها وتأكيدها وتسجيلها - يمكن الوصول إليها من أي جهاز.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات في مكان واحد. تعد Timu أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والبائعين والعملاء.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء. Jumppl يمنع بيانات فرقك من الانتشار في كل مكان.
Nynja
nynja.io
حلول اجتماعات مضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولار شهريًا ، العملاء مجانيون! منصة كاملة لأدوات الحلول ، مع علامتك التجارية! ما تحصل عليه ... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة نقل الملفات الكبيرة - محرك تخزين البيانات الفوري من واحد إلى واحد ومجموعة - تلقائي في ترجمة الدردشة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيف يعمل على موقع الويب الخاص بك ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast هي مساحة عمل All-In-One للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة وجدولة وسير العمل. من هاتفك إلى سطح المكتب الخاص بك ، يمكن الوصول إلى Coast بسهولة من أي مكان في أي وقت. يستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد ، يحسن Coast إنتاجية فريقك ومساءلةه ، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT هو حل اضغط لتتحدث مع تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج إدارة تشغيلي مع موقع المستخدم وتسجيل الرسائل وغير ذلك الكثير. إنه اتصال في الوقت الفعلي من خلال تطبيق ضغط وتحدث (PTT) قوي. يعد BiPTT مثاليًا للشركات التي لديها موظفين يعملون بدون مكاتب ويحتاجون إلى اتصال فعال وآمن في الوقت الفعلي.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلمات الشفهية ، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن العمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حد سواء. من خلال منصة واحدة موحدة ، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمستنيرين ، العملاء السعداء والإنجيليين. يساعد بشكل واضح المنظمات على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة في جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كمستشعرات (Catalyst و Meraki و Webex) والنظام الإيكولوجي للمساحات ، تهدف النظام الأساسي إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلاسة. تسخير مساحات Cisco قوة أجهزة وأجهزة Cisco (Catalyst و Meraki و Webex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة مع تجارب الأشخاص غير الملحومة.
Socxly
socxly.com
من النوع الأول ، مجموعة من أدوات تسويق وسائل التواصل الاجتماعي العضوية لمساعدتك في توليد المزيد من الوصول ، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط وتتبع وقياس أسهمك. إنها مجموعة أدوات التوقف الواحدة لتحويل الروابط التي تشاركها في الروابط الذكية. بالطبع ، يمكنك تقصير روابطك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير تحت الغطاء: حاضر أفضل عن طريق التحرير والخلق. * البطاقات الاجتماعية: انقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور في مشاركتك في الغالب. تفقد النقر فوق إسناد وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح لك Socxly نشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر مع الصور المخصصة الخاصة بك. * امتلاك الروابط من خلال وضع علامة تجارية لها: بدلاً من نشر الروابط مع المجالات العامة ، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقها مع نطاقاتك الخاصة. قم بتحرير وتغيير النصف الخلفي من الروابط لجعلها ذات صلة بالأسهم التي تقوم بها. * قم بتنظيف روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (Call to Action) على روابط قصيرة محتوى الطرف الثالث لدفع رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * شارك الملفات كروابط لجمهورك: PPTS ، Excels ، PDFs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات التي سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة والمؤثرين للعلامة التجارية لمشاركتها وتضخيمها على صلاتهم الاجتماعية ، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملات الداخلية.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
إن إنشاء اتصالات داخلية ومحتوى الموارد البشرية ليس بالأمر السهل. غالبًا ما تواجه فرق الموارد البشرية والتسويق التحدي المتمثل في التوفيق بين أدوات متعددة أو الاعتماد على القوالب الأساسية التي لا تلتقط صوت مؤسستهم. وهذا يؤدي إلى العلامات التجارية غير المتناسقة ، والعمليات اليدوية المستهلكة للوقت ، والرسائل التي تفشل في التواصل مع الموظفين. لكن ليس من الضروري أن تكون بهذه الطريقة. يجمع ChangeEngine بين برنامج الاتصالات الداخلية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية وخدمات التصميم الإبداعي لحل هذه التحديات. إنه يجلب أدوات الأتمتة والتخصيص إلى منصة واحدة ، مما يسمح للفرق بتسليم الرسائل بسلاسة عبر Slack ، والفرق ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة أثناء تتبع المشاركة مع التحليلات في الوقت الفعلي. في الوقت نفسه ، يتعاون فريق Creative المتفاني من Changeengine معك لتصميم مواد مصقولة على العلامة التجارية-مثل النشرات الإخبارية ، والكتيبات ، وحملات المعلم-التي تتجاوز بكثير القوالب التي يمكن أن تقدمها وحدها. سواء كنت فريقًا صغيرًا للموارد البشرية أو إدارة الاتصالات العالمية ، فإن تغيير العمل يبسط سير العمل الخاص بك ويوفر وقتًا ثمينًا. مع المزيج الصحيح من التكنولوجيا الذكية والإبداع الإنساني ، يساعدك ChangeEngine على إنتاج اتصالات متسقة وذات مغزى تعزز اتصالات الموظفين وإبقاء الجميع مخطوبًا. لا يتعلق الأمر بالأدوات فقط ؛ يتعلق الأمر بتحويل كيفية تواصل فريقك. يمنحك ChangeEngine كل ما تحتاجه لإنشاء رسائل مدروسة مؤثرة ، كل ذلك في مكان واحد.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Joincube
joincube.com
تعاون بسيط وبديهي تحصل الشركة المتصلة بالشبكة على النتائج بشكل أسرع. كن أقوى مع Joincube.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
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