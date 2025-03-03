برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Matilda Workspace

matilda.io

مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.