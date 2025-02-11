برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
إرسال تطبيق جديد
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Zoom
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. يوفر الإصدار المجاني خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية قائمة على الويب. تتميز القنوات بالمرونة لتناسب احتياجات كل عميل، وخاصة تلك الموجودة في قطاعات الضيافة والتصنيع والبناء والنقل وتجارة التجزئة. يعد Zello مثاليًا للشركات التي لديها عمال بدون مكاتب، وعمال ميدانيين، وعمال عن بعد، وعمال منفردين. تشمل حالات الاستخدام في هذه الفئة الفنادق التي تضم العديد من الموظفين، وأطقم البناء في مواقع العمل المزعجة، ومندوبي مبيعات التجزئة في طابق المبيعات. انضم إلى الملايين من مستخدمي Zello الذين يتواصلون في الوقت الفعلي عبر أي شبكة لاسلكية أو شبكة بيانات لمشاركة التحديثات والاتصال في حالات الطوارئ وحل المشكلات. يخدم Zello آلاف الشركات ولديه أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم. ومن بين العملاء الحاليين شركة Honda، وRestoreation Hardware، وStarwood/Marriott Hotels، وUniqlo، وWaste Management (WM)، وYRC Freight. تم التعرف على Zello كحل اتصالات موثوق به من قبل مصادر حسنة السمعة مثل Wall Street Journal، وNew York Times، وCBS، وCNBC، وUSA Today، وTechCrunch.
Statflo
statflo.com
توفر Statflo منصة الرسائل النصية التجارية الرائدة المتوافقة بين شخصين للفرق التي تتعامل مع العملاء. نحن نمكن الشركات من إسعاد عملائها من خلال التواصل الشخصي والمحادثات الثنائية عبر الرسائل النصية. بفضل أدوات المبيعات القابلة للتضمين وقواعد بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقواعد الامتثال الآلية، وحملات التوعية المستهدفة، تمكن Statflo الشركات من إشراك قاعدة عملائها والاحتفاظ بها وتنميتها، كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Aritic
aritic.com
عزز عملية المبيعات الخاصة بك عن طريق تبسيط مسار المبيعات بالكامل داخل Aritic CRM. تعرف على العميل المحتمل الذي يتمتع بأعلى قيمة تحويل. إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على مرحلة المبيعات والسلوك ونية الشراء. قم بتوزيع المهام وتقسيمها تلقائيًا ومراقبة العملية بأكملها حتى يتم الفوز بالصفقة أو خسارتها. منصة Aritic هي منصة أتمتة موحدة. ويشمل ذلك أتمتة التسويق، وأتمتة الاتصالات، وتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لخط أنابيب المبيعات، وتطبيق مكتب الخدمة، ومكدس أتمتة الأعمال المصمم للشركات B2B. يوجد حاليًا أكثر من 1800 شركة على مستوى العالم تستخدم DataAegis Software Pvt. المنتجات المحدودة؛ وهي الشركة الأم لشركة Aritic. عدد قليل من العملاء البارزين يشملون- Wunderman، Abbott، BTCC، Dunlop، Manipal Global، Pearson، Paradise Property، Snaplogy، Citrix، Moovely، Avisolve، Magnum، واثنين من شركات Fortune 500.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثة وإيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات أقوى مع العملاء. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك من خلال برنامج إدارة تجربة العملاء من Prokeep المصمم خصيصًا للموزعين لتحقيق النجاح في الأسواق الحديثة. صيانة: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و10 مقاطعات وإقليمين. - أكثر من 11 مليون محادثة تتم عبر Prokeep - 82% من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يوفر 3000 دولار من فروق المقاول لكل مستخدم شهريًا باستخدام Prokeep، ستتمكن من مركزية الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاصة بك لإنشاء أتمتة العمليات، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Brosix
brosix.com
Brosix هو برنامج مراسلة فورية آمن وشامل، وهو تطبيق دردشة يساعد الشركات على تحسين الاتصال الداخلي وتحسين عمليات العمل مع ضمان أمان البيانات والخصوصية. التواصل هو المفتاح لزيادة الكفاءة في مكان العمل. تعمل قنوات المراسلة في الوقت الفعلي الخاصة بـ Brosix على تسهيل إجراء محادثة هادفة في أي موقف عمليًا. يمكنك الدردشة وجهًا لوجه أو في مجموعات وإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو واضحة تمامًا. يمكنك بث الرسائل إلى جماهير مختارة، وإنشاء غرف دردشة مخصصة، والدردشة أثناء التنقل بفضل تطبيق الهاتف المحمول متعدد الاستخدامات. تتميز كل شبكة من شبكات فريق Brosix بمجموعة من أدوات التعاون لتعزيز العمل الجماعي. تقترن مشاركة الشاشة مع التحكم عن بعد بسطح المكتب، وعمليات نقل الملفات، ولوحة المعلومات الافتراضية، ولقطات الشاشة الفورية بسلاسة مع قنوات الاتصال لتبسيط سير العمل والتعاون. Brosix هو حل آمن وقابل للإدارة بالكامل ومرن. يتم تشفير شبكات الفريق من طرف إلى طرف. إدارة كل شيء بدءًا من وصول المستخدم إلى النظام الأساسي وحتى مساحات الاتصال والميزات والوصول إلى بيانات المستخدم. يتيح الوصول إلى الويب والتطبيقات لأجهزة وأنظمة التشغيل Windows وMac وAndroid وiOS وLinux الاتصال الفوري من أي مكان وعلى أي جهاز. يتيح الدعم متعدد اللغات للفرق متعددة الثقافات نقل أفكارهم لبعضهم البعض بشكل أكثر كفاءة، مما يسمح لهم بالعمل والتعاون في المشاريع بسهولة.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks هي خدمة رسائل نصية قصيرة تمنح الشركات القدرة على الوصول فورًا إلى جمهورها مباشرةً على هواتفها المحمولة. تعمل منصة الرسائل النصية الخاصة بـ TextMarks على تسهيل إرسال وجدولة النصوص الجماعية وتوزيع المعلومات والتقاط العملاء المتوقعين عبر الرسائل القصيرة. منذ عام 2006، مكّنت منصة الرسائل النصية القصيرة TextMarks الموثوقة والموثوقة آلاف العملاء من تنمية أعمالهم وزيادة مشاركة العملاء والموظفين وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لأكثر من 10 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة. تشمل منتجات الرسائل النصية القصيرة ما يلي: - التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة - الرسائل النصية الجماعية - الرسائل النصية -for-Info -SMS Lead Generation -SMS للاتصالات الداخلية
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق messageDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم. أضف الرسائل النصية إلى أي رقم هاتف عمل بما في ذلك VoIP والخطوط الأرضية. استخدم صندوق البريد الوارد الخاص بفريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) المشترك وعمليات البث النصية الجماعية لتوصيل الرسالة المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. قم بتبسيط اتصالات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك وتوفير الوقت باستخدام الرسائل النصية المجدولة وأجهزة الرد الآلي المستندة إلى الكلمات الرئيسية والأتمتة وقوالب الرسائل النصية المحفوظة مسبقًا.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يُنظر إلى Samesurf على نطاق واسع على أنه مخترع التصفح المشترك الحديث، وهو يمكّن المشاركين أيضًا من القيام بذلك (1) تحميل ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) قم بتنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى (4) مشاركة المحتوى دون اتصال بالإنترنت (5) تحليلات غارنر المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Eko
ekoapp.com
Eko عبارة عن منصة شاملة للشركات التي لديها موظفين عن بعد. تأكد من بقاء القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومنتجة أثناء العمل من المنزل. يمكنك العمل والتعاون بشكل فعال من أي مكان باستخدام ميزات المجتمع وأدوات الاتصال وإدارة المشاريع ومراكز مشاركة المعرفة. مع Eko، يمكنك تعزيز التواصل والتعاون (محادثات ومكالمات جماعية 1-1/مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والإعلانات على مستوى الشركة)، وتمكين التدريب والتطوير (نظام إدارة المعرفة بالشركة)، وزيادة الكفاءة التشغيلية (سير العمل الرقمي، وتفويض المهام ) وتحديث إدارة الأفراد (قاعدة بيانات الموظفين ونماذج وعمليات الموارد البشرية). Eko عبارة عن منصة متعددة وقابلة للتخصيص وسهلة التكامل.
OurPeople
auth.ourpeople.com
مشكلة في اتصالات الفريق؟ لا مزيد من البحث، سيوفر فريق OurPeople ما تبحث عنه بالضبط! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة أولاً تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التواصل بشكل أفضل مع الجميع. توفر منصة OurPeople طرق توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب، مع علامات لضمان وصول الرسالة إلى كل من يحتاج إليها. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتحسين التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات كلها في مكان واحد. TIMU هي أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والموردين والعملاء.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
Nynja
nynja.io
حلول الاجتماعات المضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولارًا شهريًا، العملاء مجانًا! منصة كاملة لأدوات حلول الاجتماعات، مع علامتك التجارية عليها! ما تحصل عليه... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة - نقل الملفات الكبيرة - محادثات فورية فردية وجماعية - محرك تخزين البيانات - ترجمة تلقائية للدردشة المباشرة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيفية عمله على موقع الويب الخاص بك NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
تعد Coast مساحة عمل شاملة للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة والجدولة وسير العمل بشكل أفضل. من هاتفك إلى سطح المكتب، يمكن الوصول بسهولة إلى Coast من أي مكان وفي أي وقت. تستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة والجداول الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد، يعمل Coast على تحسين إنتاجية فريقك ومساءلته، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT هو حل اضغط لتتحدث مع تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج إدارة تشغيلي مع موقع المستخدم وتسجيل الرسائل وغير ذلك الكثير. إنه اتصال في الوقت الفعلي من خلال تطبيق ضغط وتحدث (PTT) قوي. يعد BiPTT مثاليًا للشركات التي لديها موظفين يعملون بدون مكاتب ويحتاجون إلى اتصال فعال وآمن في الوقت الفعلي.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة في الاستخدام مع جدولة ومهام ومحادثات بسيطة. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بالجدولة الذاتية - على سطح المكتب والهاتف المحمول! - جداول زمنية بسيطة - إرسال المهام وتتبعها - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - يعد Gamification Zelos أمرًا بسيطًا للغاية لاستخدام الأعضاء، ولا يزال فعالاً للمسؤولين.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسسات بشكل واضح على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة عبر جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط الخاصة بك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير: تقديم العرض بشكل أفضل من خلال التحرير والإنشاء. * البطاقات الاجتماعية: ينقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور الموجودة في مشاركتك في الغالب. ستفقد إسناد النقرات وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يسمح لك Socxly بنشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر عليها مع صورك المخصصة. * امتلك الروابط عن طريق وضع علامة تجارية عليها: بدلاً من نشر روابط ذات نطاقات عامة، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقك مع المجالات الخاصة بك. قم بتحرير النصف الخلفي من الروابط وتغييره لجعلها ذات صلة بالمشاركات التي تقوم بها. * جذب روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء) على روابط قصيرة لمحتوى الطرف الثالث لزيادة رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * مشاركة الملفات كروابط لجمهورك: Ppts وExcels وPdfs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات حيث سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة في العلامة التجارية والمؤثرين لمشاركتها وتضخيمها في اتصالاتهم الاجتماعية، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملة الداخلية.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
رفع مستوى قادة الأفراد لتقديم اللحظات الأكثر أهمية للموظفين. التحدي الذي يواجهه قادة الأفراد هو أن عملية تصميم تجربة الموظف تكمن عبر فرق موزعة، وأنظمة موارد بشرية متباينة، وفي كثير من الحالات، جداول البيانات وعروض Powerpoint. بمجرد إطلاق برامج الأشخاص، يكون هناك ضجة أولية، ثم يتم اجتياحها تحت البساط في ستين يومًا وينتقل الأمر إلى الحاجة الملحة التالية. إن إنشاء وتنفيذ أفضل برامج الأشخاص في فئتها لمعاملة الموظفين مثل العملاء الداخليين هو أمر يدوي للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً، فهو يتضمن العديد من الأجزاء المتحركة مثل الأهداف والعلامات التجارية والمحتوى والاتصالات والجدول الزمني والمكافآت وعائد الاستثمار. في مكان العمل المختلط، لا توجد طريقة فعالة لإدارة ذلك. نحن هنا لتغيير ذلك - فهدفنا هو الارتقاء بدور قادة الأفراد في كل مكان ومساعدتهم على الحفاظ على الاستفادة من برامج موظفيهم بمرور الوقت. نحن نعمل على تمكينهم من عرض تأثير مؤسسة الأشخاص على فريق القيادة ومجلس الإدارة بينما نساعدهم في الحصول على تأييد تنفيذي وفتح المزيد من الميزانية داخليًا لتجربة برامج الأشخاص المبتكرة وتشغيلها.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة الخاصة بفرقك. يتراوح عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات متعددة الجنسيات الذين يستخدمون جميعًا منصة TheAppBuilder لإنشاء تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم وتخصيصها لتعزيز اتصالاتهم الداخلية وزيادة إشراك فرقهم الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل خدمة الموارد البشرية والتسويق والاتصالات الداخلية والاتصالات المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "التي يصعب الوصول إليها". أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول أو الوصول المحدود إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين، نحن متخصصون في إلهام وتثقيف عملائنا في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال منصة SaaS الخاصة بنا ونجاح العملاء على متن الطائرة والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين الخاصة بشركة Thrive عالميًا من قبل العملاء في العديد من الصناعات. يشمل عملاؤنا؛ كارلسبرغ، إس إس إي، بيفا، مركز فيرتشايلد الطبي، الخطوط الجوية الفرنسية كي إل إم، سانتوس برازيل، آن بوست، إس جي إن وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.thrive.app
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل الاستنزاف وزيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion أحدث التقنيات في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق جوال يحبه الموظفون. تحسين التخطيط: - الرؤى الإستراتيجية - ميزانية العمل - التنبؤ بالطلب - تحسين التنفيذ: - تحسين العمل - الجدولة الآلية - تمكين الموظفين من الوقت والحضور: - اتصالات الخطوط الأمامية - Legion InstantPay - أداء الموظف والمكافآت
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Joincube
joincube.com
تعاون بسيط وبديهي تحصل الشركة المتصلة بالشبكة على النتائج بشكل أسرع. كن أقوى مع Joincube.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
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