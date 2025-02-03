برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Zoom
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. يوفر الإصدار المجاني خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد، يقدم WorkJam كل ما تحتاجه لمواءمة خط المواجهة.
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. Podbean هي خدمة نشر البودكاست وتحقيق الدخل، وتوفر حزم استضافة مجانية ومتميزة للأفراد والشركات. يقدم Podbean واجهة سهلة الاستخدام تدمج أدوات النشر والإدارة والنشر والتحليل في حزمة بث صوتي سهلة الاستخدام. يتيح هذا النظام القائم على الويب للمستخدمين نشر وإدارة وترويج ملفات البودكاست في بيئة تشبه المدونة، والتي تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. تسهل أدوات المشاركة والتضمين في Podbean على الناشرين دمج ملفات البودكاست في مواقع الويب والمدونات والشبكات الاجتماعية الخاصة بهم، بما في ذلك Facebook وTwitter وTumblr وYouTube وWordPress. يعد تطبيق Podbean أحد أشهر تطبيقات البودكاست لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ويمكن استخدامه أيضًا لتشغيل البودكاست عبر Amazon Alexa. إنه خيار رائع لجمهور البودكاست للاستمتاع بالبودكاست المفضلة لديهم في أي مكان وفي أي وقت. يمكن لمنشئي البودكاست أيضًا التسجيل والنشر مباشرة من تطبيق Podbean.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل Deutsche Bahn، وThe US Navy، وCredit Suisse يثقون في Rocket.Chat يوميًا للحفاظ على خصوصية اتصالاتهم وأمانها تمامًا.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأفراد أو المجموعات الكبيرة، حتى لو لم يكونوا داخل مؤسستك.
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحادثات إلى آلاف الموظفين الذين يرسلون ملايين الرسائل، إلى الحلول المخصصة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة قادة الأعمال المشغولين مثلك من خلال الرسائل النصية التحادثية ومشاركة العملاء على textrequest.com.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل الاستنزاف وزيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion أحدث التقنيات في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق جوال يحبه الموظفون. تحسين التخطيط: - الرؤى الإستراتيجية - ميزانية العمل - التنبؤ بالطلب - تحسين التنفيذ: - تحسين العمل - الجدولة الآلية - تمكين الموظفين من الوقت والحضور: - اتصالات الخطوط الأمامية - Legion InstantPay - أداء الموظف والمكافآت
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
Trillian
trillian.im
Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيمكننا مساعدتك في ذلك أيضًا!
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يثق مئات الآلاف من المطورين حول العالم في Mattermost لزيادة إنتاجيتهم من خلال الجمع بين اتصالات الفريق وإدارة المهام والمشاريع وتنسيق سير العمل في نظام أساسي موحد لتطوير البرمجيات الرشيقة. تأسست منصة Mattermost مفتوحة المصدر في عام 2016، وهي تعمل على تشغيل أكثر من 800000 مساحة عمل في جميع أنحاء العالم بدعم من أكثر من 4000 مساهم من جميع أنحاء مجتمع المطورين. تخدم الشركة أكثر من 800 عميل، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وناسا، وناسداك، وسامسونج، وSAP، والقوات الجوية الأمريكية، وويلثفرونت، وهي مدعومة من قبل مستثمرين عالميين بما في ذلك Battery Ventures، وRedpoint، وS28 Capital، وYC Continuity. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.mattermost.com.
Keeper
keepersecurity.com
يعتمد الملايين من الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة إدارة وأمان كلمة المرور الخاصة بـ Keeper لإدارة وتأمين وتنفيذ كلمات مرور قوية عبر جميع عمليات تسجيل دخول الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper محليًا على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفحات. باستخدام Keeper، يمكن لشركتك إنشاء كلمات مرور عالية القوة تلقائيًا، وحماية الملفات الحساسة في مخزن رقمي مشفر، ومشاركة السجلات بشكل آمن مع الفرق والتكامل بسلاسة مع تسجيل الدخول الموحد (SSO)، وLDAP، والمصادقة الثنائية (2FA). ابدأ تجربة مجانية مدتها 14 يومًا الآن.
Gitter
gitter.im
Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدردشة الخاصة غرف. يمكن إنشاء غرف دردشة فردية لمستودعات git الفردية على GitHub. تتبع خصوصية غرف الدردشة إعدادات الخصوصية لمستودع GitHub المرتبط: وبالتالي، فإن غرفة الدردشة لمستودع GitHub الخاص (أي للأعضاء فقط) تكون أيضًا خاصة لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستودع. يمكن بعد ذلك وضع شارة رسومية مرتبطة بغرفة الدردشة في ملف README الخاص بمستودع git، لجذب انتباه جميع مستخدمي المشروع ومطوريه. يمكن للمستخدمين الدردشة في غرف الدردشة، أو الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة للمستودعات التي يمكنهم الوصول إليها، عن طريق تسجيل الدخول إلى Gitter عبر GitHub (والذي لا يتضمن مشاركة كلمة مرور GitHub الخاصة بالمستخدم مع Gitter). Gitter يشبه Slack. مثل Slack، يقوم تلقائيًا بتسجيل جميع الرسائل في السحابة.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابلاً للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين إمكانية الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Workdeck
workdeck.com
منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل مكان العمل الرقمي الكامل وإثبات وجود فريق في الموقع وعن بعد ومختلط من خلال نقطة اتصال واحدة بديهية لتحقيق الإنتاجية من أي مكان. أدوات متكاملة لـ: • إدارة المشاريع / الخدمات • تنفيذ المهام • تخطيط الموارد • البيانات المالية • مستودعات المستندات • الاتصالات (الدردشة والمراسلة الفورية) • التقاويم • إدارة الإجازات • تسجيل الوقت • إدارة المشتريات والمصروفات • إدارة السفر • التكامل مع Google ( G-Suite) وMicrosoft Office 365 • تطبيقات الويب والهواتف الذكية
TruHu
truhu.com
TruHu عبارة عن منصة اتصالات الموظفين سهلة الاستخدام والتي ستبقي القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومطلعة - من المكتب إلى الميدان.
Deskree
deskree.com
Deskree عبارة عن منصة سحابية تعمل على تبسيط وتحسين تطوير الواجهة الخلفية وإدارة البنية التحتية للشركات والمطورين.
Textellent
textellent.com
توفر خدمات الرسائل النصية التجارية القوية من Textellent إمكانية الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة لخدمة العملاء وبرامج الرسائل النصية للمبيعات والتسويق. إن حلول الرسائل النصية للأعمال وتسويق الرسائل النصية من Textellent تجعل من السهل تصميم حملات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وإدارتها وقياسها ودمجها. سواء تم استخدامها لخدمة العملاء أو المبيعات أو التسويق، تدعم Textellent رحلة العميل الخاصة بك من خلال خدمة سهلة الاستخدام تعمل على تمكين خطوط الأعمال المحلية وتخدم الشركات من أي حجم. تتوفر أيضًا تذكيرات قوية بالجدولة والمواعيد، وكذلك الكلمات الرئيسية والرموز القصيرة لبرامج الاشتراك السهلة مع امتثال TCPA بواسطة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا دعم المراسلة النصية للأعمال مباشرة من أي تطبيق ويب أو صفحة ويب عبر Textellent Messenger (امتداد Google Chrome المجاني).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT هو حل اضغط لتتحدث مع تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج إدارة تشغيلي مع موقع المستخدم وتسجيل الرسائل وغير ذلك الكثير. إنه اتصال في الوقت الفعلي من خلال تطبيق ضغط وتحدث (PTT) قوي. يعد BiPTT مثاليًا للشركات التي لديها موظفين يعملون بدون مكاتب ويحتاجون إلى اتصال فعال وآمن في الوقت الفعلي.
Coast
coastapp.com
تعد Coast مساحة عمل شاملة للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة والجدولة وسير العمل بشكل أفضل. من هاتفك إلى سطح المكتب، يمكن الوصول بسهولة إلى Coast من أي مكان وفي أي وقت. تستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة والجداول الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد، يعمل Coast على تحسين إنتاجية فريقك ومساءلته، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
Nynja
nynja.io
حلول الاجتماعات المضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولارًا شهريًا، العملاء مجانًا! منصة كاملة لأدوات حلول الاجتماعات، مع علامتك التجارية عليها! ما تحصل عليه... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة - نقل الملفات الكبيرة - محادثات فورية فردية وجماعية - محرك تخزين البيانات - ترجمة تلقائية للدردشة المباشرة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيفية عمله على موقع الويب الخاص بك NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات كلها في مكان واحد. TIMU هي أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والموردين والعملاء.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
OurPeople
auth.ourpeople.com
مشكلة في اتصالات الفريق؟ لا مزيد من البحث، سيوفر فريق OurPeople ما تبحث عنه بالضبط! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة أولاً تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التواصل بشكل أفضل مع الجميع. توفر منصة OurPeople طرق توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب، مع علامات لضمان وصول الرسالة إلى كل من يحتاج إليها. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتحسين التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية.
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