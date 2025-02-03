برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

Cleary

gocleary.com

رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.