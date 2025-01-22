برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
TruHu
truhu.com
TruHu عبارة عن منصة اتصالات الموظفين سهلة الاستخدام والتي ستبقي القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومطلعة - من المكتب إلى الميدان.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يثق مئات الآلاف من المطورين حول العالم في Mattermost لزيادة إنتاجيتهم من خلال الجمع بين اتصالات الفريق وإدارة المهام والمشاريع وتنسيق سير العمل في نظام أساسي موحد لتطوير البرمجيات الرشيقة. تأسست منصة Mattermost مفتوحة المصدر في عام 2016، وهي تعمل على تشغيل أكثر من 800000 مساحة عمل في جميع أنحاء العالم بدعم من أكثر من 4000 مساهم من جميع أنحاء مجتمع المطورين. تخدم الشركة أكثر من 800 عميل، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وناسا، وناسداك، وسامسونج، وSAP، والقوات الجوية الأمريكية، وويلثفرونت، وهي مدعومة من قبل مستثمرين عالميين بما في ذلك Battery Ventures، وRedpoint، وS28 Capital، وYC Continuity. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.mattermost.com.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Threema Work
threema.ch
Threema Work هو برنامج مراسلة أعمال آمن ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ويسهل الاتصال عبر الهاتف المحمول في الشركات والمؤسسات. تطبيق المراسلة سهل الاستخدام ولا يتطلب رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. مع Threema Broadcast، يمكن للشركات الوصول إلى جميع موظفيها والمستلمين الأفراد والشركاء الخارجيين بنقرة واحدة. يسمح Threema MDM للمسؤولين بتكوين التطبيق مسبقًا والتأكد من استخدامه بما يتماشى مع سياسات الشركة. الفيديو: المراسلة التجارية الآمنة باستخدام Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Chanty
chanty.com
Chanty عبارة عن منصة تعاونية سحابية تجمع بين الاتصالات وإدارة المشاريع والأتمتة لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية. تتيح لك هذه الأداة: · الدردشة مع أعضاء فريقك. · التواصل باستخدام مكالمات جماعية ومكالمات صوتية/فيديو فردية ومشاركة شاشتك؛ · مشاركة الرسائل الفورية أو الملفات أو أي محتوى آخر تريده؛ · إنشاء وتعيين وتحديد المواعيد النهائية ومناقشة المهام مباشرة في Chanty؛ · دمج المراسلة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل Google Drive وDropbox وTrello وGitHub وZapier وJira وAsana وغيرها الكثير؛ · تتبع سير عمل الفريق باستخدام Kanban Board؛ · مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وملفات GIF ومحتوى الوسائط الاجتماعية؛ · تمتع بالوصول السريع إلى جميع الدردشات والمهام والملفات الخاصة بك من خلال Teambook. يساعد Chanty الفرق على تحسين الإنتاجية والتواصل التجاري. سجل غير محدود للرسائل وإدارة المهام ومشاركة الملفات والإشعارات القوية لتنظيم يومك وحفظه. التعاون والتواصل بشكل فعال في مكان واحد.
Gitter
gitter.im
Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدردشة الخاصة غرف. يمكن إنشاء غرف دردشة فردية لمستودعات git الفردية على GitHub. تتبع خصوصية غرف الدردشة إعدادات الخصوصية لمستودع GitHub المرتبط: وبالتالي، فإن غرفة الدردشة لمستودع GitHub الخاص (أي للأعضاء فقط) تكون أيضًا خاصة لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستودع. يمكن بعد ذلك وضع شارة رسومية مرتبطة بغرفة الدردشة في ملف README الخاص بمستودع git، لجذب انتباه جميع مستخدمي المشروع ومطوريه. يمكن للمستخدمين الدردشة في غرف الدردشة، أو الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة للمستودعات التي يمكنهم الوصول إليها، عن طريق تسجيل الدخول إلى Gitter عبر GitHub (والذي لا يتضمن مشاركة كلمة مرور GitHub الخاصة بالمستخدم مع Gitter). Gitter يشبه Slack. مثل Slack، يقوم تلقائيًا بتسجيل جميع الرسائل في السحابة.
Keeper
keepersecurity.com
يعتمد الملايين من الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة إدارة وأمان كلمة المرور الخاصة بـ Keeper لإدارة وتأمين وتنفيذ كلمات مرور قوية عبر جميع عمليات تسجيل دخول الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper محليًا على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفحات. باستخدام Keeper، يمكن لشركتك إنشاء كلمات مرور عالية القوة تلقائيًا، وحماية الملفات الحساسة في مخزن رقمي مشفر، ومشاركة السجلات بشكل آمن مع الفرق والتكامل بسلاسة مع تسجيل الدخول الموحد (SSO)، وLDAP، والمصادقة الثنائية (2FA). ابدأ تجربة مجانية مدتها 14 يومًا الآن.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية قائمة على الويب. تتميز القنوات بالمرونة لتناسب احتياجات كل عميل، وخاصة تلك الموجودة في قطاعات الضيافة والتصنيع والبناء والنقل وتجارة التجزئة. يعد Zello مثاليًا للشركات التي لديها عمال بدون مكاتب، وعمال ميدانيين، وعمال عن بعد، وعمال منفردين. تشمل حالات الاستخدام في هذه الفئة الفنادق التي تضم العديد من الموظفين، وأطقم البناء في مواقع العمل المزعجة، ومندوبي مبيعات التجزئة في طابق المبيعات. انضم إلى الملايين من مستخدمي Zello الذين يتواصلون في الوقت الفعلي عبر أي شبكة لاسلكية أو شبكة بيانات لمشاركة التحديثات والاتصال في حالات الطوارئ وحل المشكلات. يخدم Zello آلاف الشركات ولديه أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم. ومن بين العملاء الحاليين شركة Honda، وRestoreation Hardware، وStarwood/Marriott Hotels، وUniqlo، وWaste Management (WM)، وYRC Freight. تم التعرف على Zello كحل اتصالات موثوق به من قبل مصادر حسنة السمعة مثل Wall Street Journal، وNew York Times، وCBS، وCNBC، وUSA Today، وTechCrunch.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أفضل أداة تعاون شاملة للشركات. هذه ليست مجرد كلمات، إذ يتضمن Wimi مساحات عمل مخصصة: الشبكة الاجتماعية، ومشاركة الملفات ومحرك الأقراص، وإدارة المهام، ومشاركة التقويم، والمراسلة الفورية، ومؤتمرات الفيديو. بفضل هذه المجموعة الكاملة من الميزات التي تم تصميمها بعناية داخل حل سهل الاستخدام وقوي، توفر آلاف الشركات التي تتراوح من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500 الوقت كل يوم وتسمح لفرقها بأن تكون أكثر إنتاجية.
Twist
twist.com
أدوات العمل الجماعي مثل البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية غير منظمة ومختلة ومشتتة للانتباه. Twist هو تطبيق تواصل جماعي يعزز التواصل الواعي ويمنح الفرق الحديثة مكانًا مركزيًا لتنمية قاعدة معارفهم وإجراء محادثات منظمة حول الموضوع يمكن للجميع الوصول إليها. يوفر Twist للفرق مساحة لمناقشة الأفكار والمشاريع المعقدة بشكل كامل من البداية إلى النهاية دون جعل الأشخاص يشعرون بأنهم في عداد المفقودين إذا لم يستجيبوا على الفور.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل Deutsche Bahn، وThe US Navy، وCredit Suisse يثقون في Rocket.Chat يوميًا للحفاظ على خصوصية اتصالاتهم وأمانها تمامًا.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل الآلاف من الفرق سريعة الحركة للمساعدة في: - إدارة المشاريع - أدوات التكامل - توفير الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - تدوين الملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحادثات إلى آلاف الموظفين الذين يرسلون ملايين الرسائل، إلى الحلول المخصصة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة قادة الأعمال المشغولين مثلك من خلال الرسائل النصية التحادثية ومشاركة العملاء على textrequest.com.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. Podbean هي خدمة نشر البودكاست وتحقيق الدخل، وتوفر حزم استضافة مجانية ومتميزة للأفراد والشركات. يقدم Podbean واجهة سهلة الاستخدام تدمج أدوات النشر والإدارة والنشر والتحليل في حزمة بث صوتي سهلة الاستخدام. يتيح هذا النظام القائم على الويب للمستخدمين نشر وإدارة وترويج ملفات البودكاست في بيئة تشبه المدونة، والتي تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. تسهل أدوات المشاركة والتضمين في Podbean على الناشرين دمج ملفات البودكاست في مواقع الويب والمدونات والشبكات الاجتماعية الخاصة بهم، بما في ذلك Facebook وTwitter وTumblr وYouTube وWordPress. يعد تطبيق Podbean أحد أشهر تطبيقات البودكاست لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ويمكن استخدامه أيضًا لتشغيل البودكاست عبر Amazon Alexa. إنه خيار رائع لجمهور البودكاست للاستمتاع بالبودكاست المفضلة لديهم في أي مكان وفي أي وقت. يمكن لمنشئي البودكاست أيضًا التسجيل والنشر مباشرة من تطبيق Podbean.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، وCampfire، وHighrise. تم إنشاء إطار تطبيق الويب مفتوح المصدر Ruby on Rails في البداية للاستخدام الداخلي في 37signals، قبل إصداره للعامة في عام 2004. وإعادة تسمية الشركة من 37signals إلى Basecamp. قام جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون بنشر عدة كتب تحت اسم 37 إشارة.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Trillian
trillian.im
Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيمكننا مساعدتك في ذلك أيضًا!
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
Crugo
crugo.com
Crugo عبارة عن منصة تعمل على التواصل ومشاركة وتنظيم أي شيء بشكل آمن من خلال استخدام المجموعات والدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات ومراقبة موجزات RSS وإنشاء قوائم المهام وحتى تنظيم التقويمات.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط الخاصة بك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير: تقديم العرض بشكل أفضل من خلال التحرير والإنشاء. * البطاقات الاجتماعية: ينقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور الموجودة في مشاركتك في الغالب. ستفقد إسناد النقرات وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يسمح لك Socxly بنشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر عليها مع صورك المخصصة. * امتلك الروابط عن طريق وضع علامة تجارية عليها: بدلاً من نشر روابط ذات نطاقات عامة، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقك مع المجالات الخاصة بك. قم بتحرير النصف الخلفي من الروابط وتغييره لجعلها ذات صلة بالمشاركات التي تقوم بها. * جذب روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء) على روابط قصيرة لمحتوى الطرف الثالث لزيادة رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * مشاركة الملفات كروابط لجمهورك: Ppts وExcels وPdfs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات حيث سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة في العلامة التجارية والمؤثرين لمشاركتها وتضخيمها في اتصالاتهم الاجتماعية، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملة الداخلية.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر لهم مساحة للتغلب على التحديات التي تواجه العمليات الداخلية. ثم نقوم بعد ذلك بدمج ذلك مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تتعلم وتنمو بشكل حدسي مع الشركة وكل مستخدم، وتقوم بأتمتة العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت، وإنشاء توافق تنظيمي من خلال اكتشاف المعلومات بسرعة وذكية.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Leverice
leverice.com
Leverice عبارة عن منصة مراسلة إنتاجية تتيح لك ولفريقك التركيز على الأمور المهمة. تبدأ معظم العمليات التجارية وتنتهي بشكل من أشكال الرسائل. قم بقيادة أعمالك باستخدام التطبيقات الأصلية المصممة لمنصة Leverice التي تعتمد على المراسلة أولاً. يتميز النظام البيئي لمتجر التطبيقات المفتوح الخاص بنا بتطبيقات أصلية غنية لأتمتة سير العمل وتبسيطه، واستبدال الخدمات الخارجية الثقيلة والمكلفة. اختر من متجر التطبيقات الخاص بنا، أو قم ببرمجة الكود الخاص بك. اكتشف الابتكارات المتوفرة فقط في Leverice مثل Microtopics وDeep Nesting والتوجيه الذكي والمشاركة الحبيبية والإلهاء الانتقائي. * بنية خيوط فريدة وميزات تتخطى الفوضى. استمتع بإدارة تدفق الدردشة المتطورة والتوجيه الذكي الذي يضمن تمسك المناقشات بالقنوات والقنوات الفرعية المحددة التي تنتمي إليها. *الحاجة إلى المعرفة فقط. قم بالرد عندما يتعين عليك ذلك، وليس في كل مرة يقوم فيها شخص ما بإبلاغ الفريق بأكمله عن شيء خارج الموضوع. خذ استراحة من التواجد في
Jandi
jandi.com
JANDI عبارة عن منصة مراسلة موجهة نحو المجموعات في مكان العمل، مما يساعد الفرق على البقاء على اتصال والعمل معًا بشكل أفضل. يمكن للفرق إعداد محادثات جماعية قائمة على الموضوع، ومشاركة الملفات والتعليق عليها، وتحويل الرسائل إلى قائمة مهام، أو إطلاق استطلاع أو بدء مؤتمر فيديو. مع أكثر من 2 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم، يعد JANDI تطبيق الاتصالات المؤسسي الرائد، مما يمكّن الفرق من التواصل والتعاون بشكل فعال معًا.
Fleep
fleep.io
يتيح Fleep messenger التواصل داخل المؤسسات وعبرها - سواء كان ذلك من خلال محادثات فريقك أو التواصل مع المشروع أو المحادثات المباشرة.
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Hibox
hibox.co
Hibox هي أداة لإدارة المهام تعمل على إعادة تصور الطريقة التي تعمل بها الفرق معًا. يتيح لك Hibox إنشاء مشاريع ومراجعة حالة المهمة وتصور وتخطيط تواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم وإنشاء مهام فرعية ومهام متكررة وتلقي إشعارات المهام وغير ذلك الكثير. يقوم Hibox بدمج مراسلة الفريق وعقد مؤتمرات الفيديو في نفس الأداة حتى تتمكن من التعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التقاط الهاتف أو تنسيق الاجتماعات الشخصية. يحتوي Hibox على تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS حتى تتمكن من إدارة مهامك ومشاريعك من أي مكان.
Deskree
deskree.com
Deskree عبارة عن منصة سحابية تعمل على تبسيط وتحسين تطوير الواجهة الخلفية وإدارة البنية التحتية للشركات والمطورين.
Atolia
atolia.com
ابدأ العمل الجماعي الناجح بسرعة وسهولة من مكان عمل رقمي واحد. التواصل بسهولة من خلال مكالمات الفيديو والرسائل الفورية. إدارة المشاريع الخاصة بك وإكمالها بشكل أسرع. مشاركة ومزامنة التقويمات الخاصة بك مع زملائك. مشاركة المستندات الخاصة بك والمشاركة في تحريرها في الوقت الفعلي. كل هذا في منصة واحدة. حتى لو كان سهل الاستخدام والتنفيذ للغاية (بدون تنزيل أو إعداد معقد)، فلدينا فريق دعم رائع جاهز لمساعدتك. Cherry في الأعلى، Atolia أرخص 10 مرات من الاشتراك في Slack + Asana + Dropbox + Zoom (لا تزال أدوات رائعة؛))
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل الاستنزاف وزيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion أحدث التقنيات في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق جوال يحبه الموظفون. تحسين التخطيط: - الرؤى الإستراتيجية - ميزانية العمل - التنبؤ بالطلب - تحسين التنفيذ: - تحسين العمل - الجدولة الآلية - تمكين الموظفين من الوقت والحضور: - اتصالات الخطوط الأمامية - Legion InstantPay - أداء الموظف والمكافآت
Workdeck
workdeck.com
منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل مكان العمل الرقمي الكامل وإثبات وجود فريق في الموقع وعن بعد ومختلط من خلال نقطة اتصال واحدة بديهية لتحقيق الإنتاجية من أي مكان. أدوات متكاملة لـ: • إدارة المشاريع / الخدمات • تنفيذ المهام • تخطيط الموارد • البيانات المالية • مستودعات المستندات • الاتصالات (الدردشة والمراسلة الفورية) • التقاويم • إدارة الإجازات • تسجيل الوقت • إدارة المشتريات والمصروفات • إدارة السفر • التكامل مع Google ( G-Suite) وMicrosoft Office 365 • تطبيقات الويب والهواتف الذكية
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