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برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Troop Messenger
troopmessenger.com
يعد Troop Messenger أداة مراسلة مكتبية مثالية وسهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم وتجربة مستخدم سلسة. تم تصميم الميزات ووظائفها بشكل جيد عبر التطبيق مما يجعل منحنى التعلم بسيطًا حتى بالنسبة للمستخدم المبتدئ. فهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات مثل المراسلة الفردية، والمحادثات الجماعية، ومعاينات الملفات، ومكالمات الصوت والفيديو، ومشاركة الشاشة، والإرهاق، وForkout، وما إلى ذلك، لتوفير تدفقات عمل دون انقطاع. لقد تم تصميمه كنموذج أعمال لتسعير فريميوم ليناسب مؤسسات الأعمال بجميع أشكالها وأحجامها بدءًا من الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والحكومية. يمكن لمستخدمي الأعمال الذين قاموا بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية تجربة ميزات إصدار Enterprise خلال أول 30 يومًا. يحتاج كل مكان عمل في الشركة إلى أداة تواصل وتعاون ممتازة للبقاء دائمًا على اتصال مع بعضهم البعض. يعد Troop Messenger أحد برامج الاتصالات التجارية التي تجعل الفرق تعمل بشكل أفضل من خلال مجموعة الميزات القوية الخاصة بها. فهو يجعل الفرق تبقى على اتصال على مدار الساعة عبر أنظمة التشغيل Windows وLinux وMac OS وAndroid وiOS. أحد أفضل تطبيقات نماذج الأعمال المجانية المستندة إلى SaaS والمتوفرة في أي من متصفحات الويب لديك. فهو يوفر خيارات التسليم للاستضافة الذاتية والتطبيقات المخصصة وواجهات برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة. أينما كنت في جميع أنحاء العالم، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك للتعاون مع زملائك في العمل والوصول إلى العمل.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud هو عميل IRC حديث يبقيك على اتصال، دون أي أعباء. يمكنك البقاء متزامنًا وإخطارك أينما كنت من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بنا.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوصيل أدواتك المفضلة معًا من خلال عمليات التكامل الفريدة ثنائية الاتجاه (بما في ذلك Slack وTrello)، أو واجهة برمجة التطبيقات العامة، أو من خلال Zapier. • تبسيط إدارة البريد الإلكتروني • زيادة الشفافية والمساءلة • أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل الخاص بك • تبسيط سير العمل الخاص بك وأتمتة أي عمل شاق يقدم Gmelius حل البريد الوارد المشترك الرائد في السوق، وإليكم السبب: 1. يتكامل Gmelius بسلاسة مع البريد الوارد الحالي الخاص بك أدوات. يوجد Gmelius مباشرة في صندوق بريد Gmail الخاص بك، مما يسمح لزملائك في الفريق بالعمل في نظام بيئي يناسبهم. يمكنك توفير الوقت والمال في الترحيل والإدارة والتدريب. 2. موازين Gmelius حسب احتياجاتك. تدعم بنيتنا الفريدة المؤسسات الصغيرة والكبيرة بشكل يومي. يبلغ عدد أكبر عملائنا أكثر من 8000 صندوق بريد وارد مشترك نشط وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. يفرض Gmelius نموذجًا صارمًا للخصوصية حسب التصميم. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا وأوروبا، وقد تم دائمًا دمج الخصوصية بشكل استباقي في منصتنا. على عكس الخدمات الأخرى، لا يقوم Gmelius أبدًا بتخزين محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأفراد أو المجموعات الكبيرة، حتى لو لم يكونوا داخل مؤسستك.
Nucleus
nucleusapp.io
توحيد الاتصالات في مكان العمل الخاص بك. منصة واحدة للاجتماعات والرسائل والمهام والملاحظات والمستندات. مصممة لتحسين التركيز والإنتاجية.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، وCampfire، وHighrise. تم إنشاء إطار تطبيق الويب مفتوح المصدر Ruby on Rails في البداية للاستخدام الداخلي في 37signals، قبل إصداره للعامة في عام 2004. وإعادة تسمية الشركة من 37signals إلى Basecamp. قام جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون بنشر عدة كتب تحت اسم 37 إشارة.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks هي خدمة رسائل نصية قصيرة تمنح الشركات القدرة على الوصول فورًا إلى جمهورها مباشرةً على هواتفها المحمولة. تعمل منصة الرسائل النصية الخاصة بـ TextMarks على تسهيل إرسال وجدولة النصوص الجماعية وتوزيع المعلومات والتقاط العملاء المتوقعين عبر الرسائل القصيرة. منذ عام 2006، مكّنت منصة الرسائل النصية القصيرة TextMarks الموثوقة والموثوقة آلاف العملاء من تنمية أعمالهم وزيادة مشاركة العملاء والموظفين وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لأكثر من 10 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة. تشمل منتجات الرسائل النصية القصيرة ما يلي: - التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة - الرسائل النصية الجماعية - الرسائل النصية -for-Info -SMS Lead Generation -SMS للاتصالات الداخلية
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق messageDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم. أضف الرسائل النصية إلى أي رقم هاتف عمل بما في ذلك VoIP والخطوط الأرضية. استخدم صندوق البريد الوارد الخاص بفريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) المشترك وعمليات البث النصية الجماعية لتوصيل الرسالة المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. قم بتبسيط اتصالات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك وتوفير الوقت باستخدام الرسائل النصية المجدولة وأجهزة الرد الآلي المستندة إلى الكلمات الرئيسية والأتمتة وقوالب الرسائل النصية المحفوظة مسبقًا.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يُنظر إلى Samesurf على نطاق واسع على أنه مخترع التصفح المشترك الحديث، وهو يمكّن المشاركين أيضًا من القيام بذلك (1) تحميل ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) قم بتنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى (4) مشاركة المحتوى دون اتصال بالإنترنت (5) تحليلات غارنر المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
TalkFreely
talkfreely.com
يوفر Talkfreely قناة اتصال داخلية في الوقت الفعلي تربط كل موظف عبر جميع الوظائف والمواقع والمناطق الزمنية. من السهل طرحه وسيوفر لمؤسستك الأدوات اللازمة لبناء وقياس مشاركة الموظفين.
Cynoia
cynoia.com
لقد سئمت الفرق من تتبع تدفق المعلومات. تدمج Cynoia عملية غير مؤلمة لتنفيذ الاتصال المتزامن.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Eko
ekoapp.com
Eko عبارة عن منصة شاملة للشركات التي لديها موظفين عن بعد. تأكد من بقاء القوى العاملة لديك متصلة ومتفاعلة ومنتجة أثناء العمل من المنزل. يمكنك العمل والتعاون بشكل فعال من أي مكان باستخدام ميزات المجتمع وأدوات الاتصال وإدارة المشاريع ومراكز مشاركة المعرفة. مع Eko، يمكنك تعزيز التواصل والتعاون (محادثات ومكالمات جماعية 1-1/مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والإعلانات على مستوى الشركة)، وتمكين التدريب والتطوير (نظام إدارة المعرفة بالشركة)، وزيادة الكفاءة التشغيلية (سير العمل الرقمي، وتفويض المهام ) وتحديث إدارة الأفراد (قاعدة بيانات الموظفين ونماذج وعمليات الموارد البشرية). Eko عبارة عن منصة متعددة وقابلة للتخصيص وسهلة التكامل.
OurPeople
auth.ourpeople.com
مشكلة في اتصالات الفريق؟ لا مزيد من البحث، سيوفر فريق OurPeople ما تبحث عنه بالضبط! OurPeople هي تقنية مبتكرة للهواتف المحمولة أولاً تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التواصل بشكل أفضل مع الجميع. توفر منصة OurPeople طرق توصيل حصرية تستهدف الجمهور المناسب، مع علامات لضمان وصول الرسالة إلى كل من يحتاج إليها. يوفر OurPeople العديد من الأدوات لتحسين التواصل والمشاركة والتدريب لفرق الخطوط الأمامية.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات كلها في مكان واحد. TIMU هي أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والموردين والعملاء.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
Nynja
nynja.io
حلول الاجتماعات المضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولارًا شهريًا، العملاء مجانًا! منصة كاملة لأدوات حلول الاجتماعات، مع علامتك التجارية عليها! ما تحصل عليه... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة - نقل الملفات الكبيرة - محادثات فورية فردية وجماعية - محرك تخزين البيانات - ترجمة تلقائية للدردشة المباشرة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيفية عمله على موقع الويب الخاص بك NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
تعد Coast مساحة عمل شاملة للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة والجدولة وسير العمل بشكل أفضل. من هاتفك إلى سطح المكتب، يمكن الوصول بسهولة إلى Coast من أي مكان وفي أي وقت. تستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة والجداول الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد، يعمل Coast على تحسين إنتاجية فريقك ومساءلته، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT هو حل اضغط لتتحدث مع تطبيق للهواتف الذكية وبرنامج إدارة تشغيلي مع موقع المستخدم وتسجيل الرسائل وغير ذلك الكثير. إنه اتصال في الوقت الفعلي من خلال تطبيق ضغط وتحدث (PTT) قوي. يعد BiPTT مثاليًا للشركات التي لديها موظفين يعملون بدون مكاتب ويحتاجون إلى اتصال فعال وآمن في الوقت الفعلي.
Textellent
textellent.com
توفر خدمات الرسائل النصية التجارية القوية من Textellent إمكانية الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة لخدمة العملاء وبرامج الرسائل النصية للمبيعات والتسويق. إن حلول الرسائل النصية للأعمال وتسويق الرسائل النصية من Textellent تجعل من السهل تصميم حملات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وإدارتها وقياسها ودمجها. سواء تم استخدامها لخدمة العملاء أو المبيعات أو التسويق، تدعم Textellent رحلة العميل الخاصة بك من خلال خدمة سهلة الاستخدام تعمل على تمكين خطوط الأعمال المحلية وتخدم الشركات من أي حجم. تتوفر أيضًا تذكيرات قوية بالجدولة والمواعيد، وكذلك الكلمات الرئيسية والرموز القصيرة لبرامج الاشتراك السهلة مع امتثال TCPA بواسطة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا دعم المراسلة النصية للأعمال مباشرة من أي تطبيق ويب أو صفحة ويب عبر Textellent Messenger (امتداد Google Chrome المجاني).
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط الخاصة بك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير: تقديم العرض بشكل أفضل من خلال التحرير والإنشاء. * البطاقات الاجتماعية: ينقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور الموجودة في مشاركتك في الغالب. ستفقد إسناد النقرات وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يسمح لك Socxly بنشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر عليها مع صورك المخصصة. * امتلك الروابط عن طريق وضع علامة تجارية عليها: بدلاً من نشر روابط ذات نطاقات عامة، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقك مع المجالات الخاصة بك. قم بتحرير النصف الخلفي من الروابط وتغييره لجعلها ذات صلة بالمشاركات التي تقوم بها. * جذب روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء) على روابط قصيرة لمحتوى الطرف الثالث لزيادة رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * مشاركة الملفات كروابط لجمهورك: Ppts وExcels وPdfs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات حيث سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة في العلامة التجارية والمؤثرين لمشاركتها وتضخيمها في اتصالاتهم الاجتماعية، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملة الداخلية.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.