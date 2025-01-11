متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
إرسال تطبيق جديد
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud هو عميل IRC حديث يبقيك على اتصال، دون أي أعباء. يمكنك البقاء متزامنًا وإخطارك أينما كنت من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بنا.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Chanty
chanty.com
Chanty عبارة عن منصة تعاونية سحابية تجمع بين الاتصالات وإدارة المشاريع والأتمتة لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية. تتيح لك هذه الأداة: · الدردشة مع أعضاء فريقك. · التواصل باستخدام مكالمات جماعية ومكالمات صوتية/فيديو فردية ومشاركة شاشتك؛ · مشاركة الرسائل الفورية أو الملفات أو أي محتوى آخر تريده؛ · إنشاء وتعيين وتحديد المواعيد النهائية ومناقشة المهام مباشرة في Chanty؛ · دمج المراسلة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل Google Drive وDropbox وTrello وGitHub وZapier وJira وAsana وغيرها الكثير؛ · تتبع سير عمل الفريق باستخدام Kanban Board؛ · مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وملفات GIF ومحتوى الوسائط الاجتماعية؛ · تمتع بالوصول السريع إلى جميع الدردشات والمهام والملفات الخاصة بك من خلال Teambook. يساعد Chanty الفرق على تحسين الإنتاجية والتواصل التجاري. سجل غير محدود للرسائل وإدارة المهام ومشاركة الملفات والإشعارات القوية لتنظيم يومك وحفظه. التعاون والتواصل بشكل فعال في مكان واحد.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
ChangeEngine
changeengine.com
رفع مستوى قادة الأفراد لتقديم اللحظات الأكثر أهمية للموظفين. التحدي الذي يواجهه قادة الأفراد هو أن عملية تصميم تجربة الموظف تكمن عبر فرق موزعة، وأنظمة موارد بشرية متباينة، وفي كثير من الحالات، جداول البيانات وعروض Powerpoint. بمجرد إطلاق برامج الأشخاص، يكون هناك ضجة أولية، ثم يتم اجتياحها تحت البساط في ستين يومًا وينتقل الأمر إلى الحاجة الملحة التالية. إن إنشاء وتنفيذ أفضل برامج الأشخاص في فئتها لمعاملة الموظفين مثل العملاء الداخليين هو أمر يدوي للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً، فهو يتضمن العديد من الأجزاء المتحركة مثل الأهداف والعلامات التجارية والمحتوى والاتصالات والجدول الزمني والمكافآت وعائد الاستثمار. في مكان العمل المختلط، لا توجد طريقة فعالة لإدارة ذلك. نحن هنا لتغيير ذلك - فهدفنا هو الارتقاء بدور قادة الأفراد في كل مكان ومساعدتهم على الحفاظ على الاستفادة من برامج موظفيهم بمرور الوقت. نحن نعمل على تمكينهم من عرض تأثير مؤسسة الأشخاص على فريق القيادة ومجلس الإدارة بينما نساعدهم في الحصول على تأييد تنفيذي وفتح المزيد من الميزانية داخليًا لتجربة برامج الأشخاص المبتكرة وتشغيلها.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Hibox
hibox.co
Hibox هي أداة لإدارة المهام تعمل على إعادة تصور الطريقة التي تعمل بها الفرق معًا. يتيح لك Hibox إنشاء مشاريع ومراجعة حالة المهمة وتصور وتخطيط تواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم وإنشاء مهام فرعية ومهام متكررة وتلقي إشعارات المهام وغير ذلك الكثير. يقوم Hibox بدمج مراسلة الفريق وعقد مؤتمرات الفيديو في نفس الأداة حتى تتمكن من التعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التقاط الهاتف أو تنسيق الاجتماعات الشخصية. يحتوي Hibox على تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS حتى تتمكن من إدارة مهامك ومشاريعك من أي مكان.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابلاً للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين إمكانية الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة الخاصة بفرقك. يتراوح عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات متعددة الجنسيات الذين يستخدمون جميعًا منصة TheAppBuilder لإنشاء تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم وتخصيصها لتعزيز اتصالاتهم الداخلية وزيادة إشراك فرقهم الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل خدمة الموارد البشرية والتسويق والاتصالات الداخلية والاتصالات المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "التي يصعب الوصول إليها". أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول أو الوصول المحدود إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين، نحن متخصصون في إلهام وتثقيف عملائنا في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال منصة SaaS الخاصة بنا ونجاح العملاء على متن الطائرة والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين الخاصة بشركة Thrive عالميًا من قبل العملاء في العديد من الصناعات. يشمل عملاؤنا؛ كارلسبرغ، إس إس إي، بيفا، مركز فيرتشايلد الطبي، الخطوط الجوية الفرنسية كي إل إم، سانتوس برازيل، آن بوست، إس جي إن وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.thrive.app
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز التالي، فإن DSMN8 لديه الحل. نحن نسهل على المؤسسات الاستفادة من تأثير موظفيها، ومساعدة القوى العاملة لديهم على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية وبائعين اجتماعيين أكثر فعالية. تمكّن حلولنا المبتكرة موظفيك من تحديد المحتوى المعتمد من الشركة وإنشائه ومشاركته بسهولة. في أبسط صوره، إليك كيفية العمل: الخطوة 1: قم بمركزة محتوى مؤسستك في موجز أخبار مخصص. الخطوة 2: توفير الوصول للموظفين لمشاركة المحتوى المعتمد من الشركة. الخطوة 3: تتبع النتائج وعائد الاستثمار من خلال مجموعة التحليلات الرائدة في الصناعة لدينا. تثق أكبر الشركات في العالم بـ DSMN8 لدعم برامجها لدعم موظفيها، بما في ذلك McKinsey وNokia وIpsos وAkzoNobel وBayer وAbbott وDropBox وAramex وGroupM وSnap Inc. إن مساعدة عملائنا على تمكين موظفيهم هو ما يدفعنا إلى العمل كل يوم. اليوم، ويحفزنا على تقديم الحلول المتطورة.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين جميع الميزات المهمة لإدارة المشروع في برنامج واحد. والنتيجة النهائية هي أتمتة التقدم المرتكز على الإنجازات التي تحافظ على توافق جميع أصحاب المصلحة، مما يضمن بقاء الأهداف التنظيمية في الموعد المحدد. يتيح لك برنامج Nifty إدارة المهام من خلال طرق عرض Kanban، وList، وTimeline. يعد التعاون في Nifty أمرًا طبيعيًا لأن كل مشروع يحتوي على سلسلة مناقشة فردية، مما يشجع المشاريع على أن يكون لها مركز معرفة مخصص. تم تصميم Nifty لتشجيع التعاون بين الأقسام بشكل لا مثيل له. باستخدام التقويم المدمج، يمكن دمج Nifty مع Google وOutlook بالإضافة إلى مشاركة الملفات والمستندات.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams هو مركز اتصالات فريقك مع: - الدردشة الجماعية والمراسلة عبر الهاتف المحمول - مؤتمرات الفيديو والصوت - المستندات والتقويمات والمهام والملاحظات المشتركة - مساحات عمل الفريق uShare.to CX تسمح للمؤسسات بإشراك العملاء طوال رحلتهم. يتضمن: - مساحات عمل العميل - الدردشة على موقع الويب والصوت/الفيديو - مشاركة الشاشة والتصفح المشترك - البريد الوارد العالمي والروبن المستدير
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. جربه مجانًا الآن.
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Crypho
crypho.com
Crypho هو حل برمجي كخدمة لمشاركة ملفات المؤسسات والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
Nynja
nynja.io
حلول الاجتماعات المضمنة على موقع الويب الخاص بك 9.99 دولارًا شهريًا، العملاء مجانًا! منصة كاملة لأدوات حلول الاجتماعات، مع علامتك التجارية عليها! ما تحصل عليه... مؤتمرات الصوت والفيديو - مشاركة الشاشة - نقل الملفات الكبيرة - محادثات فورية فردية وجماعية - محرك تخزين البيانات - ترجمة تلقائية للدردشة المباشرة بأكثر من 101 لغة. شاهد كيفية عمله على موقع الويب الخاص بك NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
Journyz
journyz.com
Journyz عبارة عن منصة SaaS تساعد CXO على تكوين حلول أعمال فريدة وإشراك جميع أصحاب المصلحة حول هذه الحلول. تساعد Journyz القادة على رقمنة العمليات التجارية الفريدة لكل مؤسسة (أو حتى فرق داخل المؤسسة) لربط المستخدمين بالمعلومات القيمة بالقادة الذين سيكونون مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يمكن للقادة تخصيص تجربة المستخدم لإشراك الفرق في العمليات التجارية باستخدام "أدلة اللعب" التي تتكون من إدارة المهام ونماذج إدخال البيانات والمحادثات والاستطلاعات والتحديات المبنية على الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الداخلية والمزيد. تعمل طرق العرض ولوحات المعلومات في Journyz على إنشاء رؤية وتصور للبيانات للمؤسسة بأكملها.
TIMU
timu.com
الدردشات والاجتماعات والمهام وتخزين الملفات كلها في مكان واحد. TIMU هي أفضل طريقة للتعاون والالتقاء بزملائك في العمل والموردين والعملاء.
Tipi
tipihub.com
قم بالرد في الوقت المناسب لك، ومن أي مكان، بأفكار كاملة، مع الاحتفاظ بالتاريخ الكامل للقرارات.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء متعددة القنوات والتعاون بين الفريق، تم تصميم Thirdlane Connect لكل من العاملين المحليين والبعيدين، ويدعم متصفحات الويب وأجهزة iPhone وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب التي تعمل بنظام Windows وLinux وMac. تم دمج هذا التطبيق القوي بالكامل مع نظام هاتف الأعمال Thirdlane أو منصات Thirdlane Multi Tenant PBX وتشغيله بواسطة. يمكن نشر هذه الأنظمة الأساسية بشكل آمن في إعدادات مختلفة، سواء في أماكن العمل أو في السحابات الخاصة أو العامة، مما يضمن المرونة والأمان للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بك.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يُنظر إلى Samesurf على نطاق واسع على أنه مخترع التصفح المشترك الحديث، وهو يمكّن المشاركين أيضًا من القيام بذلك (1) تحميل ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو على الفور (2) التحدث أو الدردشة المرئية عبر VOIP وخطوط الهاتف (3) قم بتنقيح حقول الإدخال الحساسة أو عناصر الشاشة الأخرى (4) مشاركة المحتوى دون اتصال بالإنترنت (5) تحليلات غارنر المتعمقة (6) تسجيل الجلسات يدعم Samesurf مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تشمل المبيعات والدعم والتدريب والتطبيب عن بعد والاجتماعات الافتراضية.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Matilda Workspace
matilda.io
مساحة العمل الجديدة والمتعددة الإمكانات للفرق الحديثة من خلال تبني مفهوم مساحة العمل الموحدة، تجمع Matilda مجموعة قوية من التطبيقات الأفضل في فئتها معًا في مكان واحد، مما يسمح للفرق في جميع أنحاء العالم بالاتصال وإنشاء وتنسيق وإسعاد عملائها دون عناء. من خلال مهمتها المتمثلة في تبسيط التكنولوجيا، تعمل Matilda على تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد بموارد أقل، مما يجعلها أداة أساسية للشركات الناشئة في قائمة Fortune 500 على حدٍ سواء. الميزات الرئيسية: -تطبيقات قوية مضمنة: تأتي Matilda مزودة بمجموعة من التطبيقات القوية بما في ذلك المستندات، والمشاريع، والجداول، والدردشة، والعملاء، ومساعد الطيار، مما يضمن حصول الفرق على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. - الإنشاء بسهولة: باستخدام المستندات، يمكن للفرق المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، مما يجعل إنشاء المستندات وتنسيقها أمرًا سلسًا. تهدف هذه الميزة إلى استبدال Google Docs وNotion وCoda، من خلال توفير تجربة أكثر تكاملاً وكفاءة. - إدارة مبسطة للمشروع: تتيح ميزة مشاريع Matilda إدارة وتتبع كل جانب من جوانب مشاريعك بسهولة. بفضل إمكانيات مثل الجدولة التلقائية، تم تصميمه ليحل محل أدوات مثل Jira وTrello وAsana. - إدارة البيانات المتقدمة: على الرغم من أن الجداول ستتوفر قريبًا، إلا أنها تعد بإعادة تعريف معالجة البيانات من خلال مزامنة البيانات من مئات المصادر أو إنشاء مجموعات جديدة، بهدف استبدال أدوات مثل Airtable وNotion وSegment. - التواصل السلس: تجمع الدردشة كل اتصالات الفريق في مكان واحد، وتتكامل عبر المشاريع والمهام والمستندات، مما يوفر بديلاً لـ Slack وMS Teams. - إدارة علاقات العملاء: ستسمح ميزة العملاء التي سيتم إصدارها قريبًا للفرق بتتبع العملاء المحتملين وإدارة تفاعلات العملاء بسهولة في واجهة واحدة مبسطة، بهدف استبدال Salesforce وHubspot. - المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقدم Copilot مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة سير العمل وتبسيطه، بهدف استبدال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGoogle Bard. الخلاصة: تبرز Matilda Workspace كحل شامل لا يعد بتبسيط وتبسيط طريقة عمل الفرق فحسب، بل يحتضن أيضًا المستقبل بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامه بالاستدامة. سواء كنت تدير المشاريع، أو تنسق مع فريقك، أو تتعامل مع علاقات العملاء، أو تستفيد من الذكاء الاصطناعي للأتمتة، توفر Matilda Workspace منصة بديهية وقوية وقابلة للتكيف لكل نوع من الفرق لتحقيق النجاح. جرب Matilda اليوم واستمتع بتجربة مستقبل العمل، المصمم لمساعدتك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم