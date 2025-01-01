برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوزيلندا

Jostle

jostle.us

منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات...