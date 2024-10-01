برامج الاتصالات الداخلية - التطبيقات الأكثر شعبية - إيطاليا

Speakap

speakap.com

توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء ال...