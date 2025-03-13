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يقوم برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلي (IAST) بفحص كود التطبيق من الداخل أثناء تشغيله لتحديد الثغرات الأمنية. يتناقض هذا النهج مع اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، الذي يحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، الذي يجري اختبارات من خارج التطبيق باستخدام طريقة الصندوق الأسود. يقدم IAST عملية اختبار أسرع مقارنة بـ SAST، مما يجعله جذابًا للفرق التي تركز على التسليم المستمر. ومع ذلك، فإن سرعة IAST تأتي مع مقايضة: فهي توفر مسحًا أقل شمولاً من SAST، حيث إنها تقوم فقط بتقييم التعليمات البرمجية في نقاط محددة يحددها المختبرون. يقوم برنامج IAST بتنبيه المختبرين إلى نقاط الضعف عند العثور عليها ويقدم اقتراحات العلاج لتسهيل حل المشكلة.
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OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.
Akto
akto.io
Akto هو منصة أمان لحماية واجهات برمجة التطبيقات، تساعد الفرق على إدارة أمانها واكتشاف نقاط الضعف أثناء تطوير البرمجيات.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
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datatheorem.com
تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.
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