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برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST).
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برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلي (IAST) بفحص كود التطبيق من الداخل أثناء تشغيله لتحديد الثغرات الأمنية. يتناقض هذا النهج مع اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، الذي يحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، الذي يجري اختبارات من خارج التطبيق باستخدام طريقة الصندوق الأسود. يقدم IAST عملية اختبار أسرع مقارنة بـ SAST، مما يجعله جذابًا للفرق التي تركز على التسليم المستمر. ومع ذلك، فإن سرعة IAST تأتي مع مقايضة: فهي توفر مسحًا أقل شمولاً من SAST، حيث إنها تقوم فقط بتقييم التعليمات البرمجية في نقاط محددة يحددها المختبرون. يقوم برنامج IAST بتنبيه المختبرين إلى نقاط الضعف عند العثور عليها ويقدم اقتراحات العلاج لتسهيل حل المشكلة.

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برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog