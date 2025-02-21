برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

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يقوم برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلي (IAST) بفحص كود التطبيق من الداخل أثناء تشغيله لتحديد الثغرات الأمنية. يتناقض هذا النهج مع اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، الذي يحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، الذي يجري اختبارات من خارج التطبيق باستخدام طريقة الصندوق الأسود. يقدم IAST عملية اختبار أسرع مقارنة بـ SAST، مما يجعله جذابًا للفرق التي تركز على التسليم المستمر. ومع ذلك، فإن سرعة IAST تأتي مع مقايضة: فهي توفر مسحًا أقل شمولاً من SAST، حيث إنها تقوم فقط بتقييم التعليمات البرمجية في نقاط محددة يحددها المختبرون. يقوم برنامج IAST بتنبيه المختبرين إلى نقاط الضعف عند العثور عليها ويقدم اقتراحات العلاج لتسهيل حل المشكلة.
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OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep عبارة عن منصة أمان تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة لمهندسي ومطوري الأمان. يقوم Semgrep بمسح كود الطرف الأول والثالث للعثور على المشكلات الأمنية الفريدة للمؤسسة، مع التركيز على إبراز نتائج قابلة للتنفيذ ومنخفضة التشويش وصديقة للمطورين بسرعة البرق. إن تركيز Semgrep على تصنيف الثقة وإمكانية الوصول يعني أن فرق الأمان يمكن أن تشعر بالراحة عند إشراك المطورين مباشرة في سير عملهم (على سبيل المثال، عرض النتائج في تعليقات العلاقات العامة)، ويتكامل Semgrep بسلاسة مع أدوات CI وSCM لأتمتة هذه السياسات. باستخدام Semgrep، يمكن لفرق الأمان التحول إلى اليسار وتوسيع نطاق برامجها دون أي تأثير على سرعة المطور. بفضل ما يزيد عن 3400 من القواعد المبتكرة والقدرة على إنشاء قواعد مخصصة بسهولة، يعمل Semgrep على تسريع الوقت المستغرق لتنفيذ برنامج AppSec الأفضل في فئته وتوسيع نطاقه - كل ذلك مع إضافة قيمة من اليوم الأول.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف في وقت مبكر. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيامهم بالبرمجة، وتوضح كيفية إصلاح المشكلات الأمنية على الفور من خلال التدريب في الوقت المناسب. تلتزم GuardRails بإبقاء الضوضاء منخفضة والإبلاغ فقط عن نقاط الضعف عالية التأثير ذات الصلة بمؤسستك. تساعد GuardRails المؤسسات على نقل الأمان في كل مكان وبناء مسار قوي لـ DevSecOps، حتى يتمكنوا من الوصول إلى السوق بشكل أسرع دون المخاطرة بالأمن.
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المؤسسات من اكتساب الرؤية في وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بها. يثق أكثر من 1000 فريق لأمن التطبيقات على مستوى العالم في Akto لتلبية احتياجاتهم الأمنية لواجهة برمجة التطبيقات. حالات استخدام Akto: 1. اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API Discovery) 2. اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) في CI/CD 3. إدارة وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) 4. اختبار المصادقة والترخيص 5. الكشف عن البيانات الحساسة 6. التحول إلى اليسار في DevSecOps
Data Theorem
datatheorem.com
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