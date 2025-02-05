برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep عبارة عن منصة أمان تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة لمهندسي ومطوري الأمان. يقوم Semgrep بمسح كود الطرف الأول والثالث للعثور على المشكلات الأمنية الفريدة للمؤسسة، مع التركيز على إبراز نتائج قابلة للتنفيذ ومنخفضة التشويش وصديقة للمطورين بسرعة البرق. إن تركيز Semgrep على تصنيف الثقة وإمكانية الوصول يعني أن فرق الأمان يمكن أن تشعر بالراحة عند إشراك المطورين مباشرة في سير عملهم (على سبيل المثال، عرض النتائج في تعليقات العلاقات العامة)، ويتكامل Semgrep بسلاسة مع أدوات CI وSCM لأتمتة هذه السياسات. باستخدام Semgrep، يمكن لفرق الأمان التحول إلى اليسار وتوسيع نطاق برامجها دون أي تأثير على سرعة المطور. بفضل ما يزيد عن 3400 من القواعد المبتكرة والقدرة على إنشاء قواعد مخصصة بسهولة، يعمل Semgrep على تسريع الوقت المستغرق لتنفيذ برنامج AppSec الأفضل في فئته وتوسيع نطاقه - كل ذلك مع إضافة قيمة من اليوم الأول.