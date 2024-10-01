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برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر ماريانا الشمالية
يقوم برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلي (IAST) بفحص كود التطبيق من الداخل أثناء تشغيله لتحديد الثغرات الأمنية. يتناقض هذا النهج مع اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، الذي يحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، الذي يجري اختبارات من خارج التطبيق باستخدام طريقة الصندوق الأسود. يقدم IAST عملية اختبار أسرع مقارنة بـ SAST، مما يجعله جذابًا للفرق التي تركز على التسليم المستمر. ومع ذلك، تأتي سرعة IAST مع مقايضة: فهو يوفر مسحًا أقل شمولاً من SAST، لأنه يقوم بتقييم التعليمات البرمجية فقط في نقاط محددة يحددها المختبرون. يقوم برنامج IAST بتنبيه المختبرين إلى نقاط الضعف عند العثور عليها ويقدم اقتراحات العلاج لتسهيل حل المشكلة.
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OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep عبارة عن منصة أمان تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة لمهندسي ومطوري الأمان. يقوم Semgrep بمسح كود الطرف الأول والثالث للعثور على المشكلات الأمنية الفريدة للمؤسسة، مع التركيز على إبراز نتائج قابلة للتنفيذ ومنخفضة التشويش وصديقة للمطورين بسرعة البرق. إن تركيز Semgrep على تصنيف الثقة وإم...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف مبكرًا. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيام...
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة بر...