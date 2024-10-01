برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلية (IAST). - التطبيقات الأكثر شعبية - منغوليا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج اختبار أمان التطبيقات التفاعلي (IAST) بفحص كود التطبيق من الداخل أثناء تشغيله لتحديد الثغرات الأمنية. يتناقض هذا النهج مع اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST)، الذي يحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، الذي يجري اختبارات من خارج التطبيق باستخدام طريقة الصندوق الأسود. يقدم IAST عملية اختبار أسرع مقارنة بـ SAST، مما يجعله جذابًا للفرق التي تركز على التسليم المستمر. ومع ذلك، تأتي سرعة IAST مع مقايضة: فهو يوفر مسحًا أقل شمولاً من SAST، لأنه يقوم بتقييم التعليمات البرمجية فقط في نقاط محددة يحددها المختبرون. يقوم برنامج IAST بتنبيه المختبرين إلى نقاط الضعف عند العثور عليها ويقدم اقتراحات العلاج لتسهيل حل المشكلة.