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برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية

المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.

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Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.

Botpress

Botpress

botpress.com

بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.

Haptik

Haptik

haptik.ai

تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Soul Machines

Soul Machines

soulmachines.com

تتيح تطبيقات Soul Machines إنشاء شخصيات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للدعم والتفاعل الشخصي في مجالات متعددة.

Kindly

Kindly

kindly.ai

تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.

Texthub

Texthub

texthubai.com

Texthub هو تطبيق يساعد المستخدمين في إنشاء نصوص وصور وكود، ويقدم أدوات لكتابة وتحرير المحتوى بشكل فعال.

Cogram

Cogram

cogram.com

Cogram هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل الاجتماعات وتدوين الملاحظات، مما يسهل تتبع العناصر المهمة وإدارة المهام.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly هو برنامج لإدارة خدمة العملاء يركز على تحقيق تفاعلات شخصية موحدة عبر قنوات متعددة، مما يحسن تجربة العملاء.

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

MarketingBlocks هو مساعد ذكاء اصطناعي للتسويق ينشئ صفحات هبوط، مقاطع فيديو، إعلانات، ومحتوى تسويقي آخر بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات المفتاحية.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Sendbird هو منصة دردشة صوتية ومرئية تتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة التواصل بشكل فعال مع المستخدمين من خلال الدردشة والمكالمات.

GPTConsole

GPTConsole

gptconsole.ai

تطبيق GPTConsole يساعد المطورين في إنشاء تطبيقات الويب/الموبايل وأتمتة الويب من خلال الأوامر. يتضمن حزمة NPM وواجهة سطر الأوامر.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

ألتيميت هي منصة رائدة لأتمتة دعم العملاء، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمة عبر قنوات التواصل النصية بعدة لغات.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.

SAAS First

SAAS First

saasfirst.com

SAAS First هو منصة دردشة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم دعمًا للعملاء في الوقت الفعلي على مدار الساعة.

Brainwave

Brainwave

brainwave.so

تطبيق Brainwave يساعد في تحسين الأعمال من خلال أتمتة تفاعلات العملاء وتبسيط جمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات.

Kait

Kait

kait.ai

KAIT هو منصة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحسين خدمة العملاء والتسويق والمبيعات في الكويت ودول الخليج.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne هو تطبيق دردشة مرئية يساعد الشركات في التواصل مع العملاء من خلال دعم فوري وإظهار المنتجات في الوقت الحقيقي.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

تطبيق Gupshup يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة الدردشات الآلية لتحسين تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

تطبيق iAdvize هو منصة تفاعلية تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء عبر التواصل الفوري والدعم خلال مسار الشراء.

Kore.AI

Kore.AI

kore.ai

Kore.ai هو تطبيق يساعد الشركات في إنشاء وإدارة المساعدين الافتراضيين والدردشة الذكية عبر قنوات متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

تطبيق مارفِين هو منصة لتحليل البيانات النوعية وتخزين الأبحاث، تساعد في تنظيم وتحليل بيانات العملاء بفعالية.

Arcanum

Arcanum

arcanum.ai

Arcanum هو تطبيق لتحسين الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على تبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة.

ChatrHub

ChatrHub

chatrhub.com

ChatrHub هو منصة دردشة شاملة تدعم المحادثات مع العملاء عن طريق الذكاء الاصطناعي والوكلاء المباشرين عبر قنوات متعددة.

Zowie

Zowie

getzowie.com

Zowie هو تطبيق للدردشة الذكية يساعد الشركات في أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتحسين تفاعلات العملاء.

CBOT

CBOT

cbot.ai

تطبيق CBOT يوفر حلول الذكاء الاصطناعي المحادثاتي للشركات، محسنًا تجارب العملاء في الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات.

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

تطبيق Curious Thing يقدم مساعدات صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال، لت automate المكالمات وتعزيز تجربة العملاء عبر مختلف الصناعات.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.

Moveo.AI

Moveo.AI

moveo.ai

تطبيق Moveo.AI يستخدم الذكاء الاصطناعي في المحادثات لتحسين تجربة العملاء من خلال وكلاء ذكيين وقابلين للتطوير.

VOCALLS

VOCALLS

vocalls.ai

VOCALLS هو تطبيق ذكاء صناعي يعمل على أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني، مما يسهل على الوكلاء إدارة المهام المعقدة.

Hyro

Hyro

hyro.ai

تطبيق Hyro يعمل على أتمتة المحادثات الرقمية للمؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل التواصل ويعزز تجربة العملاء.

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

تطبيق Teneo Developers يوفر بيئة تطوير لإدارة حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة، من تصميم إلى نشر واجهات المحادثة وتحليل الأداء.

Hoory Conversations

Hoory Conversations

hoory.com

تطبيق Hoory هو مساعد دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد على أتمتة الاتصالات وتقديم الدعم على مدار الساعة من خلال إدارة محادثات العملاء.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في الوصول إلى المعلومات بسرعة، تسهيل البحث، والإجابة على استفسارات الموظفين عبر Slack وتطبيقات أخرى.

Comm10

Comm10

comm100.com

Comm10 هو تطبيق لإدارة تفاعل العملاء والدعم عبر قنوات متعددة ، مما يساعد الشركات على تحسين التواصل وتجربة العملاء.

Alanna.ai

Alanna.ai

alanna.ai

تطبيق Alanna هو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد شركات العنوان في تقديم الدعم للعملاء، إدارة الطلبات، وإجراءات الإغلاق على مدار الساعة.

Mav

Mav

hiremav.com

Mav هو مساعد SMS مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات، يتيح أتمتة التواصل مع العملاء من خلال الرسائل النصية.

Alltius

Alltius

alltius.ai

تطبيق Alltius هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في تحسين مبيعاتها ودعم العملاء من خلال مساعدات ذكية دقيقه وآمنة.

Heyday AI

Heyday AI

app.heyday.ai

Heyday هو حل للدردشة الحية يجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتقديم دعم مخصص للعملاء من خلال محادثات فعالة. يتيح أتمتة استفسارات العملاء وتحسين كفاءة فريق الدعم.

Mercury

Mercury

mercury.ai

Mercury هو تطبيق للمراسلة والدردشة الحية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات أتمتة تجربة العملاء عبر الدردشة على الموقع وواتساب وفيسبوك مسنجر.

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

تطبيق أوبسي يساعد أصحاب المتاجر الإلكترونية على زيادة المبيعات من خلال بحث ذكي، توصيات ذكية، عروض يومية، وأسئلة شائعة لتحسين تجربة العملاء.

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

تطبيق Exceed.ai هو منصة ذكاء اصطناعي للمحادثة تساعد على أتمتة تفاعلات التسويق والمبيعات، وتعزيز تجربة العملاء وتسهيل جدولة الاجتماعات.

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Hubtype هو منصة تساعد الشركات على بناء وإدارة chatbots بكفاءة، مما يحسن تفاعل العملاء من خلال حلول محادثة سهلة الاستخدام ومتعددة القنوات.

Slang.ai

Slang.ai

slang.ai

Slang.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي كعميل هاتف افتراضي، يوفر خدمات الرد على المكالمات وإدارة الحجوزات على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.

Posh AI

Posh AI

posh.ai

تطبيق Posh يعتمد على الذكاء الاصطناعي المحادثة لتحسين الخدمات المالية، ويعمل على أتمتة التواصل مع العملاء في مراكز الاتصال.

Mehery

Mehery

mehery.com

تطبيق مهيري يقدم حلول رقمية لتعزيز تفاعل العملاء عبر الأصول الرقمية للمنظمة، مع التركيز على التحول الرقمي وإدارة الأنظمة.

Automatorr

Automatorr

automatorr.com

يوفر تطبيق Automatorr خدمات توظيف متخصصة واستشارات وحلول برمجية مُدارة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 خبير في سوق العمل الحر.

Atomicwork

Atomicwork

atomicwork.com

تطبيق Atomicwork يقدم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ويساعد في أتمتة الدعم المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وكفاءة العمل.

Plum Voice

Plum Voice

plumvoice.com

تطبيق Plum Voice يوفر حلول ذكاء اصطناعي آلي عبر منصات سحابية، مثل الردود الصوتية التفاعلية، الاستطلاعات، ومعالجة المدفوعات.

Flip CX

Flip CX

flipcx.com

يقدم تطبيق Flip CX تجربة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء عبر الهاتف، مما يسهل التفاعل بين الشركات والعملاء.

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

نيوكوم.اي هو تطبيق يقدم حلول بيع موجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد في تحسين تجربة العملاء وزيادة التفاعل والمبيعات عبر الإنترنت.

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

DigitalGenius هي منصة AI تدعم أتمتة خدمة العملاء لمتاجر التجارة الإلكترونية، مما يساعد في تحسين التجربة والعمليات عبر قنوات متعددة.

Floatbot

Floatbot

floatbot.ai

Floatbot هو منصة ذكاء اصطناعي تمكّن الشركات من إنشاء روبوتات محادثة وصوتية لأتمتة خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدم عبر قنوات متعددة.

Certainly

Certainly

certainly.io

تطبيق Certainty يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم في التجارة الإلكترونية من خلال تكنولوجيا المحادثة الذكية، ويقدم أدوات لإنشاء شات بوت بدون برمجة.

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