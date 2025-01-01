برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية

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المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.
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Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Soul Machines
soulmachines.com
تتيح تطبيقات Soul Machines إنشاء شخصيات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للدعم والتفاعل الشخصي في مجالات متعددة.
Kindly
kindly.ai
تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.
Texthub
texthubai.com
Texthub هو تطبيق يساعد المستخدمين في إنشاء نصوص وصور وكود، ويقدم أدوات لكتابة وتحرير المحتوى بشكل فعال.
Cogram
cogram.com
Cogram هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل الاجتماعات وتدوين الملاحظات، مما يسهل تتبع العناصر المهمة وإدارة المهام.
Gladly
gladly.com
Gladly هو برنامج لإدارة خدمة العملاء يركز على تحقيق تفاعلات شخصية موحدة عبر قنوات متعددة، مما يحسن تجربة العملاء.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks هو مساعد ذكاء اصطناعي للتسويق ينشئ صفحات هبوط، مقاطع فيديو، إعلانات، ومحتوى تسويقي آخر بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات المفتاحية.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird هو منصة دردشة صوتية ومرئية تتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة التواصل بشكل فعال مع المستخدمين من خلال الدردشة والمكالمات.
GPTConsole
gptconsole.ai
تطبيق GPTConsole يساعد المطورين في إنشاء تطبيقات الويب/الموبايل وأتمتة الويب من خلال الأوامر. يتضمن حزمة NPM وواجهة سطر الأوامر.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
Ultimate
ultimate.ai
ألتيميت هي منصة رائدة لأتمتة دعم العملاء، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمة عبر قنوات التواصل النصية بعدة لغات.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First هو منصة دردشة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم دعمًا للعملاء في الوقت الفعلي على مدار الساعة.
Brainwave
brainwave.so
تطبيق Brainwave يساعد في تحسين الأعمال من خلال أتمتة تفاعلات العملاء وتبسيط جمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات.
Kait
kait.ai
KAIT هو منصة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحسين خدمة العملاء والتسويق والمبيعات في الكويت ودول الخليج.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هو تطبيق دردشة مرئية يساعد الشركات في التواصل مع العملاء من خلال دعم فوري وإظهار المنتجات في الوقت الحقيقي.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.
Gupshup
gupshup.io
تطبيق Gupshup يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة الدردشات الآلية لتحسين تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.
Dixa
dixa.com
Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.
iAdvize
iadvize.com
تطبيق iAdvize هو منصة تفاعلية تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء عبر التواصل الفوري والدعم خلال مسار الشراء.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هو تطبيق يساعد الشركات في إنشاء وإدارة المساعدين الافتراضيين والدردشة الذكية عبر قنوات متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Marvin
heymarvin.com
تطبيق مارفِين هو منصة لتحليل البيانات النوعية وتخزين الأبحاث، تساعد في تنظيم وتحليل بيانات العملاء بفعالية.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum هو تطبيق لتحسين الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على تبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub هو منصة دردشة شاملة تدعم المحادثات مع العملاء عن طريق الذكاء الاصطناعي والوكلاء المباشرين عبر قنوات متعددة.
Zowie
getzowie.com
Zowie هو تطبيق للدردشة الذكية يساعد الشركات في أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتحسين تفاعلات العملاء.
CBOT
cbot.ai
تطبيق CBOT يوفر حلول الذكاء الاصطناعي المحادثاتي للشركات، محسنًا تجارب العملاء في الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات.
Curious Thing
curiousthing.io
تطبيق Curious Thing يقدم مساعدات صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال، لت automate المكالمات وتعزيز تجربة العملاء عبر مختلف الصناعات.
LivePerson
liveperson.com
تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.
Moveo.AI
moveo.ai
تطبيق Moveo.AI يستخدم الذكاء الاصطناعي في المحادثات لتحسين تجربة العملاء من خلال وكلاء ذكيين وقابلين للتطوير.
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS هو تطبيق ذكاء صناعي يعمل على أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني، مما يسهل على الوكلاء إدارة المهام المعقدة.
Hyro
hyro.ai
تطبيق Hyro يعمل على أتمتة المحادثات الرقمية للمؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل التواصل ويعزز تجربة العملاء.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
تطبيق Teneo Developers يوفر بيئة تطوير لإدارة حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة، من تصميم إلى نشر واجهات المحادثة وتحليل الأداء.
Hoory Conversations
hoory.com
تطبيق Hoory هو مساعد دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد على أتمتة الاتصالات وتقديم الدعم على مدار الساعة من خلال إدارة محادثات العملاء.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في الوصول إلى المعلومات بسرعة، تسهيل البحث، والإجابة على استفسارات الموظفين عبر Slack وتطبيقات أخرى.
Comm10
comm100.com
Comm10 هو تطبيق لإدارة تفاعل العملاء والدعم عبر قنوات متعددة ، مما يساعد الشركات على تحسين التواصل وتجربة العملاء.
Alanna.ai
alanna.ai
تطبيق Alanna هو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد شركات العنوان في تقديم الدعم للعملاء، إدارة الطلبات، وإجراءات الإغلاق على مدار الساعة.
Mav
hiremav.com
Mav هو مساعد SMS مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات، يتيح أتمتة التواصل مع العملاء من خلال الرسائل النصية.
Alltius
alltius.ai
تطبيق Alltius هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في تحسين مبيعاتها ودعم العملاء من خلال مساعدات ذكية دقيقه وآمنة.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو حل للدردشة الحية يجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتقديم دعم مخصص للعملاء من خلال محادثات فعالة. يتيح أتمتة استفسارات العملاء وتحسين كفاءة فريق الدعم.
Mercury
mercury.ai
Mercury هو تطبيق للمراسلة والدردشة الحية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات أتمتة تجربة العملاء عبر الدردشة على الموقع وواتساب وفيسبوك مسنجر.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
تطبيق أوبسي يساعد أصحاب المتاجر الإلكترونية على زيادة المبيعات من خلال بحث ذكي، توصيات ذكية، عروض يومية، وأسئلة شائعة لتحسين تجربة العملاء.
Exceed.ai
exceed.ai
تطبيق Exceed.ai هو منصة ذكاء اصطناعي للمحادثة تساعد على أتمتة تفاعلات التسويق والمبيعات، وتعزيز تجربة العملاء وتسهيل جدولة الاجتماعات.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype هو منصة تساعد الشركات على بناء وإدارة chatbots بكفاءة، مما يحسن تفاعل العملاء من خلال حلول محادثة سهلة الاستخدام ومتعددة القنوات.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي كعميل هاتف افتراضي، يوفر خدمات الرد على المكالمات وإدارة الحجوزات على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.
Posh AI
posh.ai
تطبيق Posh يعتمد على الذكاء الاصطناعي المحادثة لتحسين الخدمات المالية، ويعمل على أتمتة التواصل مع العملاء في مراكز الاتصال.
Mehery
mehery.com
تطبيق مهيري يقدم حلول رقمية لتعزيز تفاعل العملاء عبر الأصول الرقمية للمنظمة، مع التركيز على التحول الرقمي وإدارة الأنظمة.
Automatorr
automatorr.com
يوفر تطبيق Automatorr خدمات توظيف متخصصة واستشارات وحلول برمجية مُدارة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 خبير في سوق العمل الحر.
Atomicwork
atomicwork.com
تطبيق Atomicwork يقدم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ويساعد في أتمتة الدعم المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وكفاءة العمل.
Plum Voice
plumvoice.com
تطبيق Plum Voice يوفر حلول ذكاء اصطناعي آلي عبر منصات سحابية، مثل الردود الصوتية التفاعلية، الاستطلاعات، ومعالجة المدفوعات.
Flip CX
flipcx.com
يقدم تطبيق Flip CX تجربة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء عبر الهاتف، مما يسهل التفاعل بين الشركات والعملاء.
Neocom.ai
neocom.ai
نيوكوم.اي هو تطبيق يقدم حلول بيع موجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد في تحسين تجربة العملاء وزيادة التفاعل والمبيعات عبر الإنترنت.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius هي منصة AI تدعم أتمتة خدمة العملاء لمتاجر التجارة الإلكترونية، مما يساعد في تحسين التجربة والعمليات عبر قنوات متعددة.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot هو منصة ذكاء اصطناعي تمكّن الشركات من إنشاء روبوتات محادثة وصوتية لأتمتة خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدم عبر قنوات متعددة.
Certainly
certainly.io
تطبيق Certainty يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم في التجارة الإلكترونية من خلال تكنولوجيا المحادثة الذكية، ويقدم أدوات لإنشاء شات بوت بدون برمجة.
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