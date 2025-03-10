برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.
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Zowie
getzowie.com
Zowie هو تطبيق للدردشة الذكية يساعد الشركات في أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتحسين تفاعلات العملاء.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI هي شركة SaaS مكرسة لإحداث تغيير جذري في سوق الأتمتة الفائقة من خلال BotzForce، منصة الأتمتة منخفضة التكلفة الخاصة بها. لقد قلبنا الطريقة القديمة لتوفير مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة عمليات المبيعات، ودعم العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة من الجيل التالي. تمكّن منصة BotzForce الخاصة بنا المؤسسات من إدارة المهام المستهلكة للوقت والمتكررة بشكل أكثر كفاءة وخفض التكاليف من خلال أتمتة البنية التحتية باستخدام حلول حديثة مثل الذكاء الاصطناعي للمحادثة، والإمكانات السحابية، ومنصة بسيطة بدون تعليمات برمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Cuber AI في وادي السيليكون، ولها مكاتب تقع في حيدر أباد، الهند.
bluecap.ai
bluecap.ai
إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع تخيل ملخصات قريبة من الوقت الفعلي، وتفعيل المهام السياقية وملء المعلومات ذات الصلة تلقائيًا ومدمجة بسلاسة في سير العمل لديك: Google Workspace، وMicrosoft 360، وSalesforce، وZoho، والمزيد.
Alltius
alltius.ai
Alltius هي منصة Genai تقوم بتشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. مع Alltius ، يمكنك إنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعى الماهرة والآمنة والدقيقة الذين يمكنهم مبيعات 2x وخفض تكاليف الدعم بنسبة 50 ٪ في أسابيع. يتم كسر رحلات المبيعات والدعم الرقمية الحديثة. على الرغم من الاستثمارات العالية لتحسينها ، لا يزال العملاء ينتظرون وقتًا طويلاً لحل استفساراتهم من قبل وكلاء الدعم بينما يواجه المشترون ملاعبًا غير ذات صلة من قبل وكلاء المبيعات. يقوم Alltius بتحويل المبيعات والدعم وتفاعلات العملاء مع مساعدي الذكاء الاصطناعى الذين يساعدون وكلاء المبيعات في بيع المزيد ، ويجد وكلاء الدعم التذاكر والعملاء الذين يحتاجون إليه. شهد عملاء Alltius زيادة 2x في المبيعات ، و 1.9x في انحراف التذاكر الخدمات الذاتية و 5x في وقت حل التذاكر في غضون أسابيع من التنفيذ. تعمل Alltius على تشغيل أكبر منظمات في التأمين ، والخدمات المالية ، والاسا ، والاستشارات والمزيد. يميز Alltius نفسه عن مشاريع DIY و chatbot التقليدية وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي مع ميزاتها وقدراتها الشاملة: * التنوع من حيث الخيارات لإنشاء مصادر المعرفة المساعدين AI: يتكامل Alltius مع مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات وعناوين URL والوثائق والتذاكر ومقاطع الفيديو وقواعد البيانات المهيكلة والصور والمخططات والمزيد. المهارات: إنها قادرة على أداء مهام متنوعة مثل الرد على الاستفسارات ، وإنشاء ملاعب المبيعات ، ومقارنة البيانات ، والكتابة إلى قواعد البيانات ، وإنشاء التذاكر ، ووضع العلامات ، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني. القنوات: يمكن نشر AI chatbots في مختلف القنوات بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ، والضادة ، والركود ، وغيرها. * حان الوقت للقيمة: Alltius يسلم العائد على الاستثمار في غضون أسابيع مع القدرة على إنشاء وتدريب مساعدي الذكاء الاصطناعى في دقائق ، واختبار و go-live في يوم واحد الحصول على رؤى العملاء ، وتوصيات تحسين المنتجات والمزيد من اليوم 1 تحديث تلقائي الخاص بك وأكثر من ذلك. * الدقة: استخدم مساعدي Gen AI الخالية من الهلوسة من خلال تقنيات تجزئةنا والمعرفة المتقدمة. * كفاءة التكلفة: نشر مساعدي الذكاء الاصطناعى بتكلفة 1/10 لمشاريع DIY مع التخزين المؤقت الفعال والحلول المستضافة ذاتيا وسير العمل غير LALM. * قابلية التوسع: تعمل في أحجام مقياس المؤسسة مع إدارة مريحة أكثر من 100 ألف استعلام يوميًا. * الأمان: منصة آمنة للغاية مع حلول SOC2 Type 2 و ISO معتمدة ، مع سحابة خاصة اختيارية لحماية البيانات النهائية. إلى جانب المنصة ، فريق خبراء Alltius مع خبراء AI من CMU و BCG و Google و Meta والمزيد من العمل إلى جانبك للوصول إلى أهداف Gen AI. مساعدة كل عميل أو عميل ؛ على الفور ، بسهولة مع Alltius.
VOCALLS
vocalls.ai
أتمتة أي تفاعل مع العملاء. VOCALLS عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة يعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال للحصول على تجربة عملاء مرتفعة توفر الأموال وتزيد الإيرادات. تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لإدارة تفاعلات العملاء المتكررة الواردة والصادرة بكفاءة حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل على مدار الساعة لمعالجة استفسارات العملاء بسرعة من خلال الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني. * Voicebot: زيادة المكالمات الصادرة والواردة. * Chatbot: جذب المزيد من العملاء. * Emailbot: إعادة تخصيص الوقت المستغرق في قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتعيينها. * الترجمة المباشرة: الترجمة المباشرة حتى يتمكن الوكلاء من مساعدة كل عميل. يعمل خبراؤنا بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حل يناسب احتياجاتهم ومجموعة التكنولوجيا الحالية، بما في ذلك الرد الصوتي التفاعلي (IVR) وإدارة علاقات العملاء (CRMs) والاتصال الهاتفي وCCaaS. نحن نقدم الدعم المستمر لضمان الأداء الأمثل.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub هو منصة دردشة شاملة تدعم المحادثات مع العملاء عن طريق الذكاء الاصطناعي والوكلاء المباشرين عبر قنوات متعددة.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
babelforce
babelforce.com
babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورات بقيمة مليون يورو لكل 50 مقعدًا للوكيل * نشر VoiceBots بأكثر من 70 لغة * إنشاء الخدمة الذاتية وأتمتة سير العمل * إضافة CCaaS على مستوى المؤسسات إلى Zendesk والحلول الأخرى
Mercury
mercury.ai
Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخدمة المتكررة عن الفرق التي تواجه العملاء، تحرر Mercury الوكلاء المباشرين للتركيز على حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا. تتيح عمليات التكامل الخالية من التعليمات البرمجية مع موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تصميم المحادثة سهولة الاتصال بـ Mercury. إنه يمنح الفرق غير الفنية القدرة على إنشاء أتمتة متطورة للخدمة مع الحد الأدنى من تكاليف الإعداد ووقت الوصول السريع إلى السوق، وبدون رسوم لكل مقعد لوكلاء دعم الدردشة المباشرة.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX هي شركة برمجيات تقدم تجربة ذكاء اصطناعي صوتية شبيهة بـ Alexa للشركات لتحسين قناة هواتفها من أجل خدمة عملاء أفضل. يتم دعم Flip CX بواسطة Amazon Alexa وAda وSimon وAttentive وScop Venture Capital وBullpen وForum Ventures.
GPTConsole
gptconsole.ai
تطبيق GPTConsole يساعد المطورين في إنشاء تطبيقات الويب/الموبايل وأتمتة الويب من خلال الأوامر. يتضمن حزمة NPM وواجهة سطر الأوامر.
Kenyt
kenyt.ai
يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة. يتكون النظام من مسارات عمل متعددة قابلة لإعادة الاستخدام، مثل اختيار عنصر على بوابة التجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وحجز الموعد، وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت إنشاء قناة خلفية دائمة للتسويق من خلال تطبيقات المراسلة. مع انتقال الحوسبة من اللمس/الكتابة إلى الدردشة والصوت خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن شركة Kenyt.AI بفضل ذكاءها العميق في المحادثة وسير العمل في وضع أفضل لتوفير تجربة محادثة عالية الجودة للشركات على مستوى العالم، مع الاستفادة من فرصة السوق التي تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي. / سنوي. يأتي الفريق المؤسس من IIT Roorkee وIIT مومباي لكل منهما 15 عامًا من الخبرة الصناعية ذات الصلة.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge هي المزود المفضل لحلول Hyperautomation وRobotic Process Automation وIT. يجمع نظام RPA الذكي المتقدم للغاية الخاص به بين جميع الإمكانات الأساسية المطلوبة لأتمتة المؤسسات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وChatbot وETL وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. وقد قدمت AutomationEdge بالفعل حلولها المبتكرة للشركات متعددة الجنسيات الكبرى على مستوى العالم مثل American Express وCapita وCoty وICICI Lombard وHDFC Life وSmart Dubai Government وبنك المشرق وGenpact على سبيل المثال لا الحصر. تساعد AutomationEdge المؤسسات على أتمتة مهامها العادية والمتكررة القائمة على القواعد عبر القطاعات سواء في الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو المكتب الأمامي أو المكتب الأوسط أو المكتب الخلفي. تم إدراج AutomationEdge في Salesforce AppExchange وBMC Marketplace.
Texthub
texthubai.com
Texthub هو تطبيق يساعد المستخدمين في إنشاء نصوص وصور وكود، ويقدم أدوات لكتابة وتحرير المحتوى بشكل فعال.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي على تشجيع العملاء على شراء المزيد، مما يزيد من قيمة كل عملية بيع. * تعمل الصفقات اليومية والعروض الترويجية للوافدين الجدد على تسريع معدل دوران المخزون وتشجيع العملاء على استكشاف متجرك. * الأسئلة الشائعة الذكية تحرر فريق خدمة العملاء لديك وتقلل من التخلي عن السلة. * تقوم ميزة استطلاع Upsy بجمع تعليقات العملاء القيمة لمساعدتك على تحسين عملك
Supervity
supervity.ai
تعمل Supervity (المعروفة سابقًا باسم Techforce.ai) على تمكين فرق العمل من تحقيق نتائج أسرع من خلال تمكينهم من أتمتة العمل المعرفي ومشاركته بسرعة مع مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص به. واليوم، يستخدم أكثر من 12000 مستخدم من رجال الأعمال - بدءًا من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو - منصة Supervity المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي لا تحتاج إلى كود والتي أحدثت تحولًا في مكان العمل. تختلف حالات الاستخدام عبر الصناعات ووظائف الأعمال مما يساعد الشركات على تحسين نتائج المبيعات بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الإنتاجية التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%. يمكن أن تغطي الحلول التي تقدمها Supervity العمليات التجارية لشركات البرمجيات وعملائها. يدعم الحل عمليات التكامل القائمة على واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات لفرق العمل لأتمتة عملهم اليدوي. تم إنشاء النظام الأساسي من خلال التعاون الجماعي في جوهره لتمكين المستخدمين من إنشاء ومشاركة عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية كمهارات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام مع الزملاء والعملاء. تتيح Supervity أيضًا للشركات التي تقودها المنتجات مساعدة المستخدمين النهائيين على تحقيق نتائج أسرع باستخدام AI Coach. إنها واحدة من الشركات القليلة جدًا التي تقدم إمكانات RPA والذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي للتعرف الضوئي على الحروف "كخدمة" في نموذج ذو علامة بيضاء. تعمل الشركة حاليًا مع شركات تكامل الأنظمة الكبيرة مثل KPMG وIBM وAccenture وبناء حلول خاصة بالصناعة في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسوق الفيدرالية.
Neocom.ai
neocom.ai
نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف منتجهم المثالي داخل موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك التواصل معهم عبر وظيفة البريد الإلكتروني التلقائي وتحليل بيانات الطرف الأول والصفر التي جمعتها داخل منصة Neocom. يؤدي هذا إلى مزيد من التفاعل، ومعدلات تحويل أعلى، وارتفاع AOV، وعوائد أقل. يمكنك أيضًا تحسين الأقسام الأخرى مثل التسويق أو المشتريات، باستخدام الرؤى التي تم إنشاؤها من خلال Neocom.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius هي منصة تجربة عملاء خالية من التعليمات البرمجية للتجارة الإلكترونية والتجزئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعلم حل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ويتطور باستمرار من كل تفاعل داخل شبكة عملائهم، ويستفيد من أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا، وعمليات قابلة للتخصيص، وعمليات تكامل للمساعدة في إسعاد العملاء. إنهم يعملون مع شركات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة ذات التفكير المستقبلي في جميع أنحاء العالم مثل ON وSelfridges وG-Star وVolcom وMytheresa والعديد من الشركات الأخرى لتعزيز تجارب العملاء الأفضل عبر الإنترنت. مع DigitalGenius، سوف يقومون بما يلي: * تقديم رحلة مشتري سلسة لعملاء التجارة الإلكترونية * تحفيز التميز والنمو المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية * إدارة الزيادات الموسمية وغير المتوقعة في الحجم بثقة * معالجة المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن يتصل بهم العملاء * تلبية توقعات المستهلكين عبر الإنترنت وغير متصل * تنفيذ واستخدام أتمتة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع * تمكين الوكلاء من خدمة العملاء بنجاح في كل نقطة اتصال * تحقيق الصفر بسرعة من خلال أتمتة الأعمال المتراكمة إنها تساعد الشركات على تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال: * منصة AI للتجارة الإلكترونية تتطور وتتحسن باستمرار، مبنية على التعلم من شركات التجارة الإلكترونية ذات التفكير التقدمي حول العالم * أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا خصيصًا للتجارة الإلكترونية لإدارة الارتفاعات الموسمية وغير المتوقعة بسهولة * تفاعلات استباقية توفر معلومات محدثة عن عمليات التسليم والإرجاع * أفضل الممارسات المستفادة من شبكة من شركات التجارة الإلكترونية الأكثر ابتكارًا، مما يتيح استجابات ورحلات مخصصة * عمليات تكامل وعمليات قابلة للتخصيص مصممة وفقًا لمتطلبات العملاء الوصول بسهولة إلى DigitalGenius: * التكنولوجيا السحابية (SaaS) * دائما على: 24/7 365 * تتوفر لغات متعددة * احصل على الإعداد خلال أسبوع واحد بدون عمليات تكامل للأكواد البرمجية أو منخفضة * قنوات حيادية: الخدمة الذاتية، البريد الإلكتروني، الروبوتات، الوكلاء، الاستباقية، ما قبل البيع والصوت
Cognigy
cognigy.com
تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل Cognigy على تشكيل مستقبل خدمة العملاء، وزيادة رضا العملاء، ودعم الموظفين في الوقت الفعلي. تم بناء Cognigy.AI على أساس منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الرائدة عالميًا، وتقدم خدمة عملاء من الجيل التالي مع مجموعة من الحلول الجاهزة بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للدردشة الرقمية، ووكيل مساعد الطيار. تأتي المنصة مجهزة بالعشرات من المهارات المدربة مسبقًا، وتعمل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة الحالية وتتعلم من وكلائك، مما يمنحهم قوى خارقة. تثق أكثر من 1000 علامة تجارية حول العالم في Cognigy وشبكة شركائها الواسعة لإنشاء وكلاء خدمة عملاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لأعمالهم. تشمل محفظة عملاء Cognigy المثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم شركات Bosch وFrontier Airlines ومجموعة Lufthansa وMercedes-Benz وToyota.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento هو روبوت صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال الخاصة بالمؤسسات. تم تصميم الروبوت الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Fundamento خصيصًا للمؤسسات، لا سيما في صناعة الخدمات المالية، ويمكنه التعامل مع محادثات العملاء المعقدة باستخدام نماذج استخراج الكيانات الأفضل في فئتها. Fundamento هي شركة ممولة من Google وتعمل على نطاق واسع مع شركات مثل Hero FinCorp وIIFL وPaisabazaar لتقديم تحسينات مذهلة في كفاءة الربح والخسارة من خلال زيادة الحجم والتكلفة المنخفضة بشكل كبير. يستفيد عملاء Fundamento من: - تخفيض التكلفة بنسبة تصل إلى 60% خلال 12 شهرًا فقط - تحسن غير مسبوق في تحسين مسارات المبيعات - انخفاض ملحوظ في AHT - التركيز الثابت على CSAT وCX كيف؟ يعد الوكيل الافتراضي لـ Fundamento بديهيًا ويتغلب بسهولة على المشكلات الشائعة مثل زمن الوصول وأخطاء تحويل الكلام إلى نص (STT) والتعقيدات اللغوية التي تظهر عادةً بين المنافسين. ويمكن لنظامها أيضًا التعامل ببراعة مع البيانات المعقدة وغير المنظمة من خلال ترجمة نوايا العملاء ونسخها وفهمها في كل منعطف. تعمل Fundamento مع المؤسسات عبر حالات استخدام متعددة بدءًا من البسيطة وحتى المعقدة عبر دورة حياة العميل: - خدمة العملاء - تأهيل الرصاص - إدارة القمع - المجموعات - التحقق من صحة البيانات
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna هو مساعد إغلاق افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركات العناوين! إنها ذكية وواسعة الحيلة ومتشوقة دائمًا للمساعدة: * خدمة العملاء: إجابات للأسئلة العامة وأسئلة محددة للملفات على مدار 24/7/365 لـ Resware وSoftPro وRamQuest. * إدخال الطلب: فتح طلبات جديدة في نظام إنتاج برنامج عنوان Resware، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الإغلاق: إنشاء تقديرات لتكلفة إغلاق المشتري وأوراق صافي البائع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (ResWare فقط). * المعالجة: جمع ومعالجة معلومات البائع / المشتري عبر Alanna Smart Forms. * الدعم: يرسل رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بشكل استباقي إلى جميع أطراف المعاملة. * المبيعات: تمكين حملات تسويق الرسائل النصية الجماعية للتسويق بعد الإغلاق والاحتفاظ بالعملاء والأعمال الجديدة. * التسويق: يعمل كسفير لعلامتك التجارية، حيث يقوم بتوجيه المستهلكين خلال عملية العنوان.
Soul Machines
soulmachines.com
تتيح تطبيقات Soul Machines إنشاء شخصيات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للدعم والتفاعل الشخصي في مجالات متعددة.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل كوكيل هاتف افتراضي. وهو يوفر إمكانات التعامل مع المكالمات على مدار الساعة، مما يضمن إمكانية اتصال العملاء بالوقت الذي يناسبهم. وقد تم تصميمه مع أخذ المرونة في الاعتبار، مما يسمح للمستخدمين بتكييف النظام لتلبية احتياجاتهم الخاصة بفعالية. أحد أهم عروض القيمة الرئيسية لـ Slang.ai هو سهولة الإعداد، مما يجعل من الممكن دمج الأداة بسرعة في البنية التحتية للاتصالات الحالية للشركة. تركز هذه الأداة على رضا العملاء، بهدف تعزيز تجارب العملاء من خلال تلبية طلباتهم واستفساراتهم بشكل موثوق وسريع. Slang.ai مناسب للشركات من جميع الأحجام التي تهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة اتصالاتها.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First هو منصة دردشة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم دعمًا للعملاء في الوقت الفعلي على مدار الساعة.
Posh AI
posh.ai
Posh هي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثة مدعومة بالمشروع انبثقت من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018. نحن ملتزمون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتسريع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية، وتحويل كيفية خدمة مجتمعاتها وموظفيها. نقوم بتحويل كيفية تواصل شركات الخدمات المالية مع عملائها وأتمتة سير عمل مركز الاتصال. تمتد منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا إلى قنوات المراسلة والصوت.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx هو منتج قائم على السحابة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لأتمتة التفاعلات مع العملاء والموظفين. توفر تقنية IVA الخاصة بها خدمة سريعة وسهلة وشخصية من خلال إمكانات التعرف على الصوت والمراسلة الرقمية الرائدة في الصناعة، مما يخلق تفاعلات إيجابية تؤدي إلى تحسين رضا العملاء والموظفين. يجعل Mosaicx الذكاء الاصطناعي للمحادثة بسيطًا بشكل مدهش.
Mehery
mehery.com
مهيري هي شركة شابة عمرها عام واحد تعمل على بناء الحلول في الفضاء الرقمي. تم تأسيسها من قبل فريق من التكنوقراط والتقنيين الذين يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد عن 100 عام ولديهم خبرة واسعة في رقمنة أنظمة المؤسسات، ورحلات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، وبناء أنظمة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. لقد وُلدت مهيري من فكرة إضفاء الطابع الديمقراطي على تفاعلات العملاء - المعلوماتية، والاكتسابية، والاستباقية، والتفاعلية عبر جميع الأصول الرقمية للمؤسسة. نحن نؤمن بأن الحصول على الرقمنة بشكل صحيح وتوفير القدرة على استغلالها في حدث غير مدفوع بالتسويق الرقمي بدون تعليمات برمجية، سيكون مفتاح نجاحات المؤسسة للمضي قدمًا. عملاؤنا هم شركاؤنا في النجاحات المتبادلة. لقد بدأت للتو رحلتنا معًا.
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع نطاق عملك.
Ultimate
ultimate.ai
ألتيميت هي منصة رائدة لأتمتة دعم العملاء، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمة عبر قنوات التواصل النصية بعدة لغات.
Brainwave
brainwave.so
تطبيق Brainwave يساعد في تحسين الأعمال من خلال أتمتة تفاعلات العملاء وتبسيط جمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات.
Automatorr
automatorr.com
تشمل خدمات Automator ما يلي: * توظيف المواهب المتخصصة للأدوار الدائمة أو التعاقدية أو العرضية. * الاستشارة والاستشارة والتنفيذ في جميع مراحل تصميم الحلول وتنفيذها ودعمها. * نحن نقدم حلولاً برمجية مُدارة بالكامل تعمل على حل المشكلات الخاصة بالصناعة. يمكن نشر هذه الحلول في أيام، اقتصاديًا وتضمن عائدًا على الاستثمار. * يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 خبير من خلال سوق المواهب عبر الإنترنت المستقل الخاص بنا لسد الثغرات في مؤسستك أو إكمال المشاريع في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج إدارة الخدمات الحديثة، حيث تعمل على تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من أتمتة دعم الموظفين وتقديم الخدمات من خلال الذكاء الاصطناعي. تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. يساعدك Atomicwork على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أولاً.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum هو تطبيق لتحسين الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على تبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice هي شركة تكنولوجيا CPaaS توفر حلول تقنية الذكاء الاصطناعي الآلية من خلال منصات سحابية قابلة للبرمجة. يتيح Plum Voice للعملاء الاختيار من بين مجموعة من وكلاء الصوت الافتراضيين الذكيين (IVAs) أو الحلول المخصصة - الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، والاستبيانات، ومعالجة الدفع، وما إلى ذلك - لأتمتة المهام المتكررة وتفاعلات العملاء والعمليات التجارية لتحقيق كفاءة التكلفة وفورات في التكاليف.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI هو ما كان من المفترض أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التحادثي... تعمل منصتنا على مستوى المؤسسات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة، على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذين يقومون بالتحسين الذاتي. مهمتنا هي إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي، وجعله سهل الوصول إليه وسهل الاستخدام، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من بياناتها، وتوسيع نطاق عملياتها، والارتقاء بتجارب العملاء. ومن خلال التعاون مع المؤسسات على مستوى العالم، مثل Viva وKaizen Gaming وEdenred وAllianz، أنشأت Moveo.AI حضورًا قويًا في الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والبرازيل. مع انتشار عالمي يمتد لأكثر من 20 لغة، تلبي منصتنا حاليًا قاعدة مستخدمين تتجاوز 2 مليون مستخدم نشط شهريًا.
Kait
kait.ai
KAIT هو منصة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحسين خدمة العملاء والتسويق والمبيعات في الكويت ودول الخليج.
iAdvize
iadvize.com
تطبيق iAdvize هو منصة تفاعلية تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء عبر التواصل الفوري والدعم خلال مسار الشراء.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد على زيادة إمكانات التسويق والمبيعات من خلال أتمتة المحادثة لالتقاط الاجتماعات والمشاركة فيها والتحدث عنها وتأهيلها وجدولتها مع العملاء المتوقعين على نطاق واسع، من خلال محادثة مخصصة ثنائية الاتجاه عبر البريد الإلكتروني والدردشة على موقع الويب و رسالة قصيرة. تكتشف Exceed.ai المزيد من فرص الإيرادات من خلال خط الأنابيب الحالي لديك، وتوفر للعملاء المحتملين تجربة أفضل، ومزيدًا من الوقت لفرق المبيعات والتسويق للتركيز على القيام بالأعمال الأكثر تأثيرًا مثل بناء العلاقات مع العملاء المحتملين، وإجراء محادثات هادفة، وإبرام الصفقات. يتكامل برنامج Exceed مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك ومنصة أتمتة التسويق الخاصة بك.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Gladly
gladly.com
Gladly هو برنامج لإدارة خدمة العملاء يركز على تحقيق تفاعلات شخصية موحدة عبر قنوات متعددة، مما يحسن تجربة العملاء.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks هو مساعد ذكاء اصطناعي للتسويق ينشئ صفحات هبوط، مقاطع فيديو، إعلانات، ومحتوى تسويقي آخر بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات المفتاحية.
Cogram
cogram.com
Cogram هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل الاجتماعات وتدوين الملاحظات، مما يسهل تتبع العناصر المهمة وإدارة المهام.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هو تطبيق دردشة مرئية يساعد الشركات في التواصل مع العملاء من خلال دعم فوري وإظهار المنتجات في الوقت الحقيقي.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
LivePerson
liveperson.com
تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird هو منصة دردشة صوتية ومرئية تتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة التواصل بشكل فعال مع المستخدمين من خلال الدردشة والمكالمات.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream عبارة عن منصة أتمتة للخدمة الذاتية تعمل على تغيير كيفية مشاركة الشركات وتمكين عملائها. تأسست منصتنا الرقمية في عام 2015 مع الإيمان بأن العملاء يستحقون الأفضل، وتوفر خدمة عملاء استثنائية على أي قناة وفي أي وقت. نحن نقدم خدماتنا للعملاء في العديد من الصناعات، وفي المقام الأول الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، والذين يكرسون جهودهم لتقديم تجارب إيجابية للعملاء. تخدم Pypestream الشركات متوسطة الحجم في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التأمين والرعاية الصحية والسفر والاتصالات والبث المباشر والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، والتي تلتزم بتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Dixa
dixa.com
Dixa هو تطبيق يقدم خدمة عملاء مدمجة متعددة القنوات، ويساعد الشركات في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين تجربتهم عبر أدوات فعالة.
Comm10
comm100.com
Comm10 هو تطبيق لإدارة تفاعل العملاء والدعم عبر قنوات متعددة ، مما يساعد الشركات على تحسين التواصل وتجربة العملاء.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هو تطبيق يساعد الشركات في إنشاء وإدارة المساعدين الافتراضيين والدردشة الذكية عبر قنوات متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Boost.ai
boost.ai
تلتزم Boost.ai بتقديم تجارب متميزة للعملاء، وهي تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات. انطلاقًا من سعيها لتمكين تفاعلات لا مثيل لها بين الأشخاص والمؤسسات، تسخر Boost.ai أحدث التقنيات لدفع حدود الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الخاصة بها على تمكين الشركات من أتمتة التفاعلات على نطاق واسع، مما يعزز الكفاءة ويحقق نتائج إيجابية. يحظى الوكلاء الافتراضيون لـ Boost.ai بثقة المؤسسات في مختلف الصناعات، ويحافظون باستمرار على معدلات دقة أعلى من 90 بالمائة، مما يؤدي إلى أتمتة آلاف التفاعلات يوميًا. تأسست Boost.ai في عام 2016، وهي مدعومة من شركة Nordic Capital وتعمل من مقرها الرئيسي في ساندنيس، النرويج، ولها مكاتب عالمية في مدن بما في ذلك لوس أنجلوس وكوبنهاجن ولندن.
Espressive
espressive.com
تقدم Espressive مساعدة رقمية في مكان العمل جاهزة للمؤسسات تعمل على تقليل التكاليف مع تعزيز تجربة الموظف وإنتاجيته ورضاه منذ اليوم الأول. يجمع Espressive Barista، وكيل الدعم الافتراضي (VSA) الخاص بنا للمؤسسة، بين المزيج المثالي من الخبرة الرقمية والذكاء والأتمتة لتقديم مساعدة ذاتية للموظفين تتجاوز القدرة البشرية لرفع مستوى تجربة الحصول على المساعدة في العمل. يتولى باريستا دور وكيل الخدمة، حيث يقدم أفضل الخبرات البشرية مع أفضل ما في الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص والمخصص للمجال، وسحابة لغة الموظف، بالإضافة إلى التكامل مع LLMs المعممة، تقوم باريستا بأتمتة حل أسئلة الموظفين وقضاياهم وطلباتهم من خلال تجارب شخصية تؤدي إلى اعتماد الموظف من 80 إلى 85 % وخفض حجم مكالمات مكتب المساعدة من 50% إلى 70%.
Hyro
hyro.ai
Hyro يربط العالم ، الآلاف من المحادثات التي تعمل من الذكاء الاصطناعى في وقت واحد. بصفتنا شركة الاتصالات التكيفية رقم 1 ، نقوم بتحويل البيانات المعقدة إلى حوار بسيط مع أتمتة اللغة الطبيعية واللغويات الحسابية. المؤسسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك المعمدانية Health و Mercy Health و Rent.com ، Trust Hyro لتحل محل أنظمة chatbots الصلبة القائمة على النية مع تجارب محادثة تكيفية بسيطة وسريعة وقابلة للتطوير. تتمثل رؤيتنا في أتمتة التفاعلات الرقمية في أي إعداد محادثة ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بحيث يمكن للشركات التواصل بسهولة وتحويل المزيد وجمع رؤى العملاء القابلة للتنفيذ على طول الطريق.
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