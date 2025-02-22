برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Alltius

alltius.ai

Alltius هي منصة Genai تقوم بتشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. مع Alltius ، يمكنك إنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعى الماهرة والآمنة والدقيقة الذين يمكنهم مبيعات 2x وخفض تكاليف الدعم بنسبة 50 ٪ في أسابيع. يتم كسر رحلات المبيعات والدعم الرقمية الحديثة. على الرغم من الاستثمارات العالية لتحسينها ، لا يزال العملاء ينتظرون وقتًا طويلاً لحل استفساراتهم من قبل وكلاء الدعم بينما يواجه المشترون ملاعبًا غير ذات صلة من قبل وكلاء المبيعات. يقوم Alltius بتحويل المبيعات والدعم وتفاعلات العملاء مع مساعدي الذكاء الاصطناعى الذين يساعدون وكلاء المبيعات في بيع المزيد ، ويجد وكلاء الدعم التذاكر والعملاء الذين يحتاجون إليه. شهد عملاء Alltius زيادة 2x في المبيعات ، و 1.9x في انحراف التذاكر الخدمات الذاتية و 5x في وقت حل التذاكر في غضون أسابيع من التنفيذ. تعمل Alltius على تشغيل أكبر منظمات في التأمين ، والخدمات المالية ، والاسا ، والاستشارات والمزيد. يميز Alltius نفسه عن مشاريع DIY و chatbot التقليدية وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي مع ميزاتها وقدراتها الشاملة: * التنوع من حيث الخيارات لإنشاء مصادر المعرفة المساعدين AI: يتكامل Alltius مع مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات وعناوين URL والوثائق والتذاكر ومقاطع الفيديو وقواعد البيانات المهيكلة والصور والمخططات والمزيد. المهارات: إنها قادرة على أداء مهام متنوعة مثل الرد على الاستفسارات ، وإنشاء ملاعب المبيعات ، ومقارنة البيانات ، والكتابة إلى قواعد البيانات ، وإنشاء التذاكر ، ووضع العلامات ، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني. القنوات: يمكن نشر AI chatbots في مختلف القنوات بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ، والضادة ، والركود ، وغيرها. * حان الوقت للقيمة: Alltius يسلم العائد على الاستثمار في غضون أسابيع مع القدرة على إنشاء وتدريب مساعدي الذكاء الاصطناعى في دقائق ، واختبار و go-live في يوم واحد الحصول على رؤى العملاء ، وتوصيات تحسين المنتجات والمزيد من اليوم 1 تحديث تلقائي الخاص بك وأكثر من ذلك. * الدقة: استخدم مساعدي Gen AI الخالية من الهلوسة من خلال تقنيات تجزئةنا والمعرفة المتقدمة. * كفاءة التكلفة: نشر مساعدي الذكاء الاصطناعى بتكلفة 1/10 لمشاريع DIY مع التخزين المؤقت الفعال والحلول المستضافة ذاتيا وسير العمل غير LALM. * قابلية التوسع: تعمل في أحجام مقياس المؤسسة مع إدارة مريحة أكثر من 100 ألف استعلام يوميًا. * الأمان: منصة آمنة للغاية مع حلول SOC2 Type 2 و ISO معتمدة ، مع سحابة خاصة اختيارية لحماية البيانات النهائية. إلى جانب المنصة ، فريق خبراء Alltius مع خبراء AI من CMU و BCG و Google و Meta والمزيد من العمل إلى جانبك للوصول إلى أهداف Gen AI. مساعدة كل عميل أو عميل ؛ على الفور ، بسهولة مع Alltius.