برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.
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Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والعديد من الأدوات الأخرى باستخدام تقنية التشغيل الآلي. * تحليل مجاني لإمكانات الأتمتة لديك | تعرف على ما تشتريه! * صندوق بريد وارد مجاني متعدد القنوات | احصل على وفورات في التكنولوجيا. * طن من التكامل | تواصل مع Shopify وMagento وKlaviyo وZapier وانتقل بالأتمتة إلى المستوى التالي. استخدم زوي و... 1. قم بتجاهل ما يصل إلى 60% من الأسئلة المتكررة في 4 أسابيع وقلل وقت الحل بنسبة 67%. 2. الرعاية – تمكن الوكلاء من حل الحالات المعقدة وزيادة CSAT بنسبة 12%. 3. البيع – اكتشف نية الشراء وقم بتحويل ما يصل إلى 40% من العملاء الإضافيين.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI هي شركة SaaS مكرسة لإحداث تغيير جذري في سوق الأتمتة الفائقة من خلال BotzForce، منصة الأتمتة منخفضة التكلفة الخاصة بها. لقد قلبنا الطريقة القديمة لتوفير مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة عمليات المبيعات، ودعم العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة من الجيل التالي. تمكّن منصة BotzForce الخاصة بنا المؤسسات من إدارة المهام المستهلكة للوقت والمتكررة بشكل أكثر كفاءة وخفض التكاليف من خلال أتمتة البنية التحتية باستخدام حلول حديثة مثل الذكاء الاصطناعي للمحادثة، والإمكانات السحابية، ومنصة بسيطة بدون تعليمات برمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Cuber AI في وادي السيليكون، ولها مكاتب تقع في حيدر أباد، الهند.
bluecap.ai
bluecap.ai
إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع تخيل ملخصات قريبة من الوقت الفعلي، وتفعيل المهام السياقية وملء المعلومات ذات الصلة تلقائيًا ومدمجة بسلاسة في سير العمل لديك: Google Workspace، وMicrosoft 360، وSalesforce، وZoho، والمزيد.
Alltius
alltius.ai
Alltius هي منصة Genai تقوم بتشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. مع Alltius ، يمكنك إنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعى الماهرة والآمنة والدقيقة الذين يمكنهم مبيعات 2x وخفض تكاليف الدعم بنسبة 50 ٪ في أسابيع. يتم كسر رحلات المبيعات والدعم الرقمية الحديثة. على الرغم من الاستثمارات العالية لتحسينها ، لا يزال العملاء ينتظرون وقتًا طويلاً لحل استفساراتهم من قبل وكلاء الدعم بينما يواجه المشترون ملاعبًا غير ذات صلة من قبل وكلاء المبيعات. يقوم Alltius بتحويل المبيعات والدعم وتفاعلات العملاء مع مساعدي الذكاء الاصطناعى الذين يساعدون وكلاء المبيعات في بيع المزيد ، ويجد وكلاء الدعم التذاكر والعملاء الذين يحتاجون إليه. شهد عملاء Alltius زيادة 2x في المبيعات ، و 1.9x في انحراف التذاكر الخدمات الذاتية و 5x في وقت حل التذاكر في غضون أسابيع من التنفيذ. تعمل Alltius على تشغيل أكبر منظمات في التأمين ، والخدمات المالية ، والاسا ، والاستشارات والمزيد. يميز Alltius نفسه عن مشاريع DIY و chatbot التقليدية وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي مع ميزاتها وقدراتها الشاملة: * التنوع من حيث الخيارات لإنشاء مصادر المعرفة المساعدين AI: يتكامل Alltius مع مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات وعناوين URL والوثائق والتذاكر ومقاطع الفيديو وقواعد البيانات المهيكلة والصور والمخططات والمزيد. المهارات: إنها قادرة على أداء مهام متنوعة مثل الرد على الاستفسارات ، وإنشاء ملاعب المبيعات ، ومقارنة البيانات ، والكتابة إلى قواعد البيانات ، وإنشاء التذاكر ، ووضع العلامات ، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني. القنوات: يمكن نشر AI chatbots في مختلف القنوات بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ، والضادة ، والركود ، وغيرها. * حان الوقت للقيمة: Alltius يسلم العائد على الاستثمار في غضون أسابيع مع القدرة على إنشاء وتدريب مساعدي الذكاء الاصطناعى في دقائق ، واختبار و go-live في يوم واحد الحصول على رؤى العملاء ، وتوصيات تحسين المنتجات والمزيد من اليوم 1 تحديث تلقائي الخاص بك وأكثر من ذلك. * الدقة: استخدم مساعدي Gen AI الخالية من الهلوسة من خلال تقنيات تجزئةنا والمعرفة المتقدمة. * كفاءة التكلفة: نشر مساعدي الذكاء الاصطناعى بتكلفة 1/10 لمشاريع DIY مع التخزين المؤقت الفعال والحلول المستضافة ذاتيا وسير العمل غير LALM. * قابلية التوسع: تعمل في أحجام مقياس المؤسسة مع إدارة مريحة أكثر من 100 ألف استعلام يوميًا. * الأمان: منصة آمنة للغاية مع حلول SOC2 Type 2 و ISO معتمدة ، مع سحابة خاصة اختيارية لحماية البيانات النهائية. إلى جانب المنصة ، فريق خبراء Alltius مع خبراء AI من CMU و BCG و Google و Meta والمزيد من العمل إلى جانبك للوصول إلى أهداف Gen AI. مساعدة كل عميل أو عميل ؛ على الفور ، بسهولة مع Alltius.
VOCALLS
vocalls.ai
أتمتة أي تفاعل مع العملاء. VOCALLS عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة يعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال للحصول على تجربة عملاء مرتفعة توفر الأموال وتزيد الإيرادات. تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لإدارة تفاعلات العملاء المتكررة الواردة والصادرة بكفاءة حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل على مدار الساعة لمعالجة استفسارات العملاء بسرعة من خلال الصوت والدردشة والبريد الإلكتروني. * Voicebot: زيادة المكالمات الصادرة والواردة. * Chatbot: جذب المزيد من العملاء. * Emailbot: إعادة تخصيص الوقت المستغرق في قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتعيينها. * الترجمة المباشرة: الترجمة المباشرة حتى يتمكن الوكلاء من مساعدة كل عميل. يعمل خبراؤنا بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حل يناسب احتياجاتهم ومجموعة التكنولوجيا الحالية، بما في ذلك الرد الصوتي التفاعلي (IVR) وإدارة علاقات العملاء (CRMs) والاتصال الهاتفي وCCaaS. نحن نقدم الدعم المستمر لضمان الأداء الأمثل.
ChatrHub
chatrhub.com
هناك طريقة أفضل لخدمة عملائك. حلول قنوات متعددة بسيطة لكنها قوية لإشراك العملاء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ChatrHub عبارة عن قناة شاملة للذكاء الاصطناعي. chatbot وحل الوكيل المباشر. قم بدمج هواتفك ورسائلك النصية وأداة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في جهاز واحد بشري وذكاء اصطناعي. منصة تعمل بالطاقة. مع ChatrHub... * الدردشة والمراسلة النصية تلقائيًا مع العملاء. * استخدم مسارات عمل المحادثة المصممة مسبقًا أو المخصصة. * ابدأ باستخدام أداة الدردشة سهلة التثبيت - وقم بإضافتها في أي مكان تريده! * نقل المحادثات من chatbot AI إلى وكيل مباشر. * قياس معدلات التحويل والدقة، واستخدام البيانات لإجراء التحسينات. * الاحتفاظ بمستودع مركزي للمحادثات للرجوع إليها في المستقبل.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
babelforce
babelforce.com
babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورات بقيمة مليون يورو لكل 50 مقعدًا للوكيل * نشر VoiceBots بأكثر من 70 لغة * إنشاء الخدمة الذاتية وأتمتة سير العمل * إضافة CCaaS على مستوى المؤسسات إلى Zendesk والحلول الأخرى
Mercury
mercury.ai
Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخدمة المتكررة عن الفرق التي تواجه العملاء، تحرر Mercury الوكلاء المباشرين للتركيز على حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا. تتيح عمليات التكامل الخالية من التعليمات البرمجية مع موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تصميم المحادثة سهولة الاتصال بـ Mercury. إنه يمنح الفرق غير الفنية القدرة على إنشاء أتمتة متطورة للخدمة مع الحد الأدنى من تكاليف الإعداد ووقت الوصول السريع إلى السوق، وبدون رسوم لكل مقعد لوكلاء دعم الدردشة المباشرة.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX هي شركة برمجيات تقدم تجربة ذكاء اصطناعي صوتية شبيهة بـ Alexa للشركات لتحسين قناة هواتفها من أجل خدمة عملاء أفضل. يتم دعم Flip CX بواسطة Amazon Alexa وAda وSimon وAttentive وScop Venture Capital وBullpen وForum Ventures.
GPTConsole
gptconsole.ai
تساعد GPTConsole المطورين على إنشاء تطبيقات الويب/الهاتف المحمول وتنفيذ أتمتة الويب من خلال المطالبات. يقدم حزمة NPM يمكن للمطورين تثبيتها على أجهزتهم المحلية. نحن نطلق واجهة سطر الأوامر (CLI) ذات سياق لا نهائي وعاملين مستقلين للذكاء الاصطناعي.
Kenyt
kenyt.ai
يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة. يتكون النظام من مسارات عمل متعددة قابلة لإعادة الاستخدام، مثل اختيار عنصر على بوابة التجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وحجز الموعد، وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت إنشاء قناة خلفية دائمة للتسويق من خلال تطبيقات المراسلة. مع انتقال الحوسبة من اللمس/الكتابة إلى الدردشة والصوت خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن شركة Kenyt.AI بفضل ذكاءها العميق في المحادثة وسير العمل في وضع أفضل لتوفير تجربة محادثة عالية الجودة للشركات على مستوى العالم، مع الاستفادة من فرصة السوق التي تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي. / سنوي. يأتي الفريق المؤسس من IIT Roorkee وIIT مومباي لكل منهما 15 عامًا من الخبرة الصناعية ذات الصلة.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge هي المزود المفضل لحلول Hyperautomation وRobotic Process Automation وIT. يجمع نظام RPA الذكي المتقدم للغاية الخاص به بين جميع الإمكانات الأساسية المطلوبة لأتمتة المؤسسات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وChatbot وETL وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. وقد قدمت AutomationEdge بالفعل حلولها المبتكرة للشركات متعددة الجنسيات الكبرى على مستوى العالم مثل American Express وCapita وCoty وICICI Lombard وHDFC Life وSmart Dubai Government وبنك المشرق وGenpact على سبيل المثال لا الحصر. تساعد AutomationEdge المؤسسات على أتمتة مهامها العادية والمتكررة القائمة على القواعد عبر القطاعات سواء في الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو المكتب الأمامي أو المكتب الأوسط أو المكتب الخلفي. تم إدراج AutomationEdge في Salesforce AppExchange وBMC Marketplace.
Texthub
texthubai.com
هل تبحث عن أداة يمكنها مساعدتك في إنشاء تعليمات برمجية وصور ونصوص مذهلة؟ لا تنظر أبعد من Texthub AI! تستخدم منصتنا سهلة الاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك. جرب Texthub AI اليوم وابدأ في الإنشاء!
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي على تشجيع العملاء على شراء المزيد، مما يزيد من قيمة كل عملية بيع. * تعمل الصفقات اليومية والعروض الترويجية للوافدين الجدد على تسريع معدل دوران المخزون وتشجيع العملاء على استكشاف متجرك. * الأسئلة الشائعة الذكية تحرر فريق خدمة العملاء لديك وتقلل من التخلي عن السلة. * تقوم ميزة استطلاع Upsy بجمع تعليقات العملاء القيمة لمساعدتك على تحسين عملك
Supervity
supervity.ai
تعمل Supervity (المعروفة سابقًا باسم Techforce.ai) على تمكين فرق العمل من تحقيق نتائج أسرع من خلال تمكينهم من أتمتة العمل المعرفي ومشاركته بسرعة مع مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص به. واليوم، يستخدم أكثر من 12000 مستخدم من رجال الأعمال - بدءًا من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو - منصة Supervity المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي لا تحتاج إلى كود والتي أحدثت تحولًا في مكان العمل. تختلف حالات الاستخدام عبر الصناعات ووظائف الأعمال مما يساعد الشركات على تحسين نتائج المبيعات بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الإنتاجية التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%. يمكن أن تغطي الحلول التي تقدمها Supervity العمليات التجارية لشركات البرمجيات وعملائها. يدعم الحل عمليات التكامل القائمة على واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات لفرق العمل لأتمتة عملهم اليدوي. تم إنشاء النظام الأساسي من خلال التعاون الجماعي في جوهره لتمكين المستخدمين من إنشاء ومشاركة عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية كمهارات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام مع الزملاء والعملاء. تتيح Supervity أيضًا للشركات التي تقودها المنتجات مساعدة المستخدمين النهائيين على تحقيق نتائج أسرع باستخدام AI Coach. إنها واحدة من الشركات القليلة جدًا التي تقدم إمكانات RPA والذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي للتعرف الضوئي على الحروف "كخدمة" في نموذج ذو علامة بيضاء. تعمل الشركة حاليًا مع شركات تكامل الأنظمة الكبيرة مثل KPMG وIBM وAccenture وبناء حلول خاصة بالصناعة في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسوق الفيدرالية.
Neocom.ai
neocom.ai
نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف منتجهم المثالي داخل موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك التواصل معهم عبر وظيفة البريد الإلكتروني التلقائي وتحليل بيانات الطرف الأول والصفر التي جمعتها داخل منصة Neocom. يؤدي هذا إلى مزيد من التفاعل، ومعدلات تحويل أعلى، وارتفاع AOV، وعوائد أقل. يمكنك أيضًا تحسين الأقسام الأخرى مثل التسويق أو المشتريات، باستخدام الرؤى التي تم إنشاؤها من خلال Neocom.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius هي منصة تجربة عملاء خالية من التعليمات البرمجية للتجارة الإلكترونية والتجزئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعلم حل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ويتطور باستمرار من كل تفاعل داخل شبكة عملائهم، ويستفيد من أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا، وعمليات قابلة للتخصيص، وعمليات تكامل للمساعدة في إسعاد العملاء. إنهم يعملون مع شركات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة ذات التفكير المستقبلي في جميع أنحاء العالم مثل ON وSelfridges وG-Star وVolcom وMytheresa والعديد من الشركات الأخرى لتعزيز تجارب العملاء الأفضل عبر الإنترنت. مع DigitalGenius، سوف يقومون بما يلي: * تقديم رحلة مشتري سلسة لعملاء التجارة الإلكترونية * تحفيز التميز والنمو المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية * إدارة الزيادات الموسمية وغير المتوقعة في الحجم بثقة * معالجة المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن يتصل بهم العملاء * تلبية توقعات المستهلكين عبر الإنترنت وغير متصل * تنفيذ واستخدام أتمتة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع * تمكين الوكلاء من خدمة العملاء بنجاح في كل نقطة اتصال * تحقيق الصفر بسرعة من خلال أتمتة الأعمال المتراكمة إنها تساعد الشركات على تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال: * منصة AI للتجارة الإلكترونية تتطور وتتحسن باستمرار، مبنية على التعلم من شركات التجارة الإلكترونية ذات التفكير التقدمي حول العالم * أكثر من 50 حالة استخدام معدة مسبقًا خصيصًا للتجارة الإلكترونية لإدارة الارتفاعات الموسمية وغير المتوقعة بسهولة * تفاعلات استباقية توفر معلومات محدثة عن عمليات التسليم والإرجاع * أفضل الممارسات المستفادة من شبكة من شركات التجارة الإلكترونية الأكثر ابتكارًا، مما يتيح استجابات ورحلات مخصصة * عمليات تكامل وعمليات قابلة للتخصيص مصممة وفقًا لمتطلبات العملاء الوصول بسهولة إلى DigitalGenius: * التكنولوجيا السحابية (SaaS) * دائما على: 24/7 365 * تتوفر لغات متعددة * احصل على الإعداد خلال أسبوع واحد بدون عمليات تكامل للأكواد البرمجية أو منخفضة * قنوات حيادية: الخدمة الذاتية، البريد الإلكتروني، الروبوتات، الوكلاء، الاستباقية، ما قبل البيع والصوت
Cognigy
cognigy.com
تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل Cognigy على تشكيل مستقبل خدمة العملاء، وزيادة رضا العملاء، ودعم الموظفين في الوقت الفعلي. تم بناء Cognigy.AI على أساس منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الرائدة عالميًا، وتقدم خدمة عملاء من الجيل التالي مع مجموعة من الحلول الجاهزة بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للدردشة الرقمية، ووكيل مساعد الطيار. تأتي المنصة مجهزة بالعشرات من المهارات المدربة مسبقًا، وتعمل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة الحالية وتتعلم من وكلائك، مما يمنحهم قوى خارقة. تثق أكثر من 1000 علامة تجارية حول العالم في Cognigy وشبكة شركائها الواسعة لإنشاء وكلاء خدمة عملاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لأعمالهم. تشمل محفظة عملاء Cognigy المثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم شركات Bosch وFrontier Airlines ومجموعة Lufthansa وMercedes-Benz وToyota.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento هو روبوت صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال الخاصة بالمؤسسات. تم تصميم الروبوت الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Fundamento خصيصًا للمؤسسات، لا سيما في صناعة الخدمات المالية، ويمكنه التعامل مع محادثات العملاء المعقدة باستخدام نماذج استخراج الكيانات الأفضل في فئتها. Fundamento هي شركة ممولة من Google وتعمل على نطاق واسع مع شركات مثل Hero FinCorp وIIFL وPaisabazaar لتقديم تحسينات مذهلة في كفاءة الربح والخسارة من خلال زيادة الحجم والتكلفة المنخفضة بشكل كبير. يستفيد عملاء Fundamento من: - تخفيض التكلفة بنسبة تصل إلى 60% خلال 12 شهرًا فقط - تحسن غير مسبوق في تحسين مسارات المبيعات - انخفاض ملحوظ في AHT - التركيز الثابت على CSAT وCX كيف؟ يعد الوكيل الافتراضي لـ Fundamento بديهيًا ويتغلب بسهولة على المشكلات الشائعة مثل زمن الوصول وأخطاء تحويل الكلام إلى نص (STT) والتعقيدات اللغوية التي تظهر عادةً بين المنافسين. ويمكن لنظامها أيضًا التعامل ببراعة مع البيانات المعقدة وغير المنظمة من خلال ترجمة نوايا العملاء ونسخها وفهمها في كل منعطف. تعمل Fundamento مع المؤسسات عبر حالات استخدام متعددة بدءًا من البسيطة وحتى المعقدة عبر دورة حياة العميل: - خدمة العملاء - تأهيل الرصاص - إدارة القمع - المجموعات - التحقق من صحة البيانات
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna هو مساعد إغلاق افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركات العناوين! إنها ذكية وواسعة الحيلة ومتشوقة دائمًا للمساعدة: * خدمة العملاء: إجابات للأسئلة العامة وأسئلة محددة للملفات على مدار 24/7/365 لـ Resware وSoftPro وRamQuest. * إدخال الطلب: فتح طلبات جديدة في نظام إنتاج برنامج عنوان Resware، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الإغلاق: إنشاء تقديرات لتكلفة إغلاق المشتري وأوراق صافي البائع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (ResWare فقط). * المعالجة: جمع ومعالجة معلومات البائع / المشتري عبر Alanna Smart Forms. * الدعم: يرسل رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بشكل استباقي إلى جميع أطراف المعاملة. * المبيعات: تمكين حملات تسويق الرسائل النصية الجماعية للتسويق بعد الإغلاق والاحتفاظ بالعملاء والأعمال الجديدة. * التسويق: يعمل كسفير لعلامتك التجارية، حيث يقوم بتوجيه المستهلكين خلال عملية العنوان.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines هي شركة رائدة في إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على إنشاء أشخاص رقميين متحركين بشكل مستقل يمكّنون المؤسسات من إعادة تصور تجارب العملاء في العوالم الرقمية اليوم والعوالم الرقمية. Soul Machines هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تقنية Digital Brain and Autonomous Animation الحاصلة على براءة اختراع والتي توفر الإمكانات الكاملة وخير التعاون بين الإنسان والآلة بطريقة سريعة الاستجابة وغير مسبوقة.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل كوكيل هاتف افتراضي. وهو يوفر إمكانات التعامل مع المكالمات على مدار الساعة، مما يضمن إمكانية اتصال العملاء بالوقت الذي يناسبهم. وقد تم تصميمه مع أخذ المرونة في الاعتبار، مما يسمح للمستخدمين بتكييف النظام لتلبية احتياجاتهم الخاصة بفعالية. أحد أهم عروض القيمة الرئيسية لـ Slang.ai هو سهولة الإعداد، مما يجعل من الممكن دمج الأداة بسرعة في البنية التحتية للاتصالات الحالية للشركة. تركز هذه الأداة على رضا العملاء، بهدف تعزيز تجارب العملاء من خلال تلبية طلباتهم واستفساراتهم بشكل موثوق وسريع. Slang.ai مناسب للشركات من جميع الأحجام التي تهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة اتصالاتها.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من خلال التكامل السلس في مركز المساعدة الحالي لديك والتخصيص السهل، يضمن SAAS First تجربة علامة تجارية متسقة مع تقليل أوقات الاستجابة وتحسين رضا العملاء.
Posh AI
posh.ai
Posh هي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثة مدعومة بالمشروع انبثقت من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018. نحن ملتزمون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتسريع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية، وتحويل كيفية خدمة مجتمعاتها وموظفيها. نقوم بتحويل كيفية تواصل شركات الخدمات المالية مع عملائها وأتمتة سير عمل مركز الاتصال. تمتد منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا إلى قنوات المراسلة والصوت.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx هو منتج قائم على السحابة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لأتمتة التفاعلات مع العملاء والموظفين. توفر تقنية IVA الخاصة بها خدمة سريعة وسهلة وشخصية من خلال إمكانات التعرف على الصوت والمراسلة الرقمية الرائدة في الصناعة، مما يخلق تفاعلات إيجابية تؤدي إلى تحسين رضا العملاء والموظفين. يجعل Mosaicx الذكاء الاصطناعي للمحادثة بسيطًا بشكل مدهش.
Mehery
mehery.com
مهيري هي شركة شابة عمرها عام واحد تعمل على بناء الحلول في الفضاء الرقمي. تم تأسيسها من قبل فريق من التكنوقراط والتقنيين الذين يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد عن 100 عام ولديهم خبرة واسعة في رقمنة أنظمة المؤسسات، ورحلات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، وبناء أنظمة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. لقد وُلدت مهيري من فكرة إضفاء الطابع الديمقراطي على تفاعلات العملاء - المعلوماتية، والاكتسابية، والاستباقية، والتفاعلية عبر جميع الأصول الرقمية للمؤسسة. نحن نؤمن بأن الحصول على الرقمنة بشكل صحيح وتوفير القدرة على استغلالها في حدث غير مدفوع بالتسويق الرقمي بدون تعليمات برمجية، سيكون مفتاح نجاحات المؤسسة للمضي قدمًا. عملاؤنا هم شركاؤنا في النجاحات المتبادلة. لقد بدأت للتو رحلتنا معًا.
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع نطاق عملك.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتصال النصية. بفضل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه وبحثه داخليًا وفريق خبير مكون من 150 موظفًا، تضم Ultimate لاعبين من DeepL إلى Deezer، وZendesk إلى Zalando من بين قاعدة عملائها العالمية. يمكن لشركات مثل هذه أن تتوقع الوصول إلى معدلات أتمتة تصل إلى 60% عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمراسلة والمزيد - بـ 109 لغة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى سجلنا الحافل من عائد الاستثمار القابل للقياس وتوفير التكاليف للشركات، تستخدم إضافة المنتج التي تم إطلاقها للتو، UltimateGPT، نفس تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية وراء ChatGPT لتقديم أتمتة دعم دقيقة في دقائق معدودة.
Brainwave
brainwave.so
تحسين عملك مع الذكاء الاصطناعي. أتمتة تفاعلات العملاء. تبسيط جمع العملاء المحتملين والجدول الزمني للاجتماعات.
Automatorr
automatorr.com
تشمل خدمات Automator ما يلي: * توظيف المواهب المتخصصة للأدوار الدائمة أو التعاقدية أو العرضية. * الاستشارة والاستشارة والتنفيذ في جميع مراحل تصميم الحلول وتنفيذها ودعمها. * نحن نقدم حلولاً برمجية مُدارة بالكامل تعمل على حل المشكلات الخاصة بالصناعة. يمكن نشر هذه الحلول في أيام، اقتصاديًا وتضمن عائدًا على الاستثمار. * يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 خبير من خلال سوق المواهب عبر الإنترنت المستقل الخاص بنا لسد الثغرات في مؤسستك أو إكمال المشاريع في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج إدارة الخدمات الحديثة، حيث تعمل على تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من أتمتة دعم الموظفين وتقديم الخدمات من خلال الذكاء الاصطناعي. تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. يساعدك Atomicwork على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أولاً.
Arcanum
arcanum.ai
تلتزم Arcanum بمساعدة الشركات على زيادة طاقتها بمقدار 10 أضعاف والتخفيف من المهام المتكررة بمساعدة مساعدي الذكاء الاصطناعي في المكاتب الخلفية Arcos وArchie. ومع التركيز على قيمة الأعمال، فإنهم متحمسون لجعل دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا سهلاً وآمنًا ويمكن الوصول إليه. تأسست شركة Arcanum في عام 2016، ويقع مقرها في ويلينغتون، نيوزيلندا.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice هي شركة تكنولوجيا CPaaS توفر حلول تقنية الذكاء الاصطناعي الآلية من خلال منصات سحابية قابلة للبرمجة. يتيح Plum Voice للعملاء الاختيار من بين مجموعة من وكلاء الصوت الافتراضيين الذكيين (IVAs) أو الحلول المخصصة - الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، والاستبيانات، ومعالجة الدفع، وما إلى ذلك - لأتمتة المهام المتكررة وتفاعلات العملاء والعمليات التجارية لتحقيق كفاءة التكلفة وفورات في التكاليف.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI هو ما كان من المفترض أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التحادثي... تعمل منصتنا على مستوى المؤسسات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة، على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذين يقومون بالتحسين الذاتي. مهمتنا هي إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي، وجعله سهل الوصول إليه وسهل الاستخدام، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من بياناتها، وتوسيع نطاق عملياتها، والارتقاء بتجارب العملاء. ومن خلال التعاون مع المؤسسات على مستوى العالم، مثل Viva وKaizen Gaming وEdenred وAllianz، أنشأت Moveo.AI حضورًا قويًا في الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والبرازيل. مع انتشار عالمي يمتد لأكثر من 20 لغة، تلبي منصتنا حاليًا قاعدة مستخدمين تتجاوز 2 مليون مستخدم نشط شهريًا.
Kait
kait.ai
KAIT التي تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي الكويتية (AI) هي أول منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. من خلال التكامل السهل مع قنوات التواصل الاجتماعي، يمكن لـ KAIT أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي من خدمة العملاء والتسويق والمبيعات.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة العميل. من خلال توفير حل شامل لمرحلة ما قبل البيع ودعم العملاء، لدى iAdvize مهمة واحدة - وهي ربط العلامات التجارية بعملائها من خلال محادثات هادفة. قامت العلامات التجارية الكبرى مثل Samsung وNespresso وOtterBox وHyundai وDecathlon بنشر المنصة لزيادة إيراداتها عبر الإنترنت، وتقليل تكاليف التشغيل، وبناء ولاء العملاء ومشاركتهم. تأسست iAdvize في عام 2010، ويعمل بها 230 موظفًا في بوسطن وباريس ودوسلدورف ونانت (المقر الرئيسي).
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد على زيادة إمكانات التسويق والمبيعات من خلال أتمتة المحادثة لالتقاط الاجتماعات والمشاركة فيها والتحدث عنها وتأهيلها وجدولتها مع العملاء المتوقعين على نطاق واسع، من خلال محادثة مخصصة ثنائية الاتجاه عبر البريد الإلكتروني والدردشة على موقع الويب و رسالة قصيرة. تكتشف Exceed.ai المزيد من فرص الإيرادات من خلال خط الأنابيب الحالي لديك، وتوفر للعملاء المحتملين تجربة أفضل، ومزيدًا من الوقت لفرق المبيعات والتسويق للتركيز على القيام بالأعمال الأكثر تأثيرًا مثل بناء العلاقات مع العملاء المحتملين، وإجراء محادثات هادفة، وإبرام الصفقات. يتكامل برنامج Exceed مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك ومنصة أتمتة التسويق الخاصة بك.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد بموارد أقل، ويجب عليها موازنة التوتر بين توفير المال باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين. تخلق التجارب المناسبة التواصل والولاء والقيمة الدائمة للعميل. وتفشل برامج خدمة العملاء المبنية على التذاكر في التغلب على هذا التوتر. والعلامات التجارية التي تعتمد على برامج التذاكر تفشل في هذا الاقتصاد الجديد. مداخن التكنولوجيا المتضخمة. تذاكر مكررة. تكرار المستهلك والإحباط. عوامل التحسس والارتباك. تجربتان سيئتان للخدمة سوف تفقدان العميل مدى الحياة. يطبق الذكاء الاصطناعي بكل سرور بشكل مختلف، لمساعدة العلامات التجارية التجارية على تقديم خدمة عملاء شخصية جذرية على مستوى الكونسيرج على نطاق واسع. مع بكل سرور، يساعد المستهلكون أنفسهم عندما يريدون، ويتم تحويل وكلاء خدمة العملاء إلى أبطال خارقين، ويكتسبون الكفاءة والإنتاجية. تبدأ كل محادثة في Gladly بفهم العميل في الوقت الفعلي - من هو وتفضيلاته ومحادثاته وسجل الشراء مع العلامة التجارية، وكل تفاعل في مكان واحد. ومع كل قناة مدمجة محليًا - الصوت، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة، والمراسلة الاجتماعية، والخدمة الذاتية - تتمتع العلامات التجارية ببث محادثة واحد مدى الحياة مع عملائها. عملاء Gladly هم العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم - Allbirds، Bombas، Crate & Barrel، Deckers، Eddie Bauer، FTD، Nordstrom، REI، Ulta Beauty، وWarby Parker. تستفيد هذه العلامات التجارية ومئات غيرها بكل سرور من أجل بناء عملاء مخلصين مدى الحياة من خلال الاتصالات العميقة.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
تعرف على مساعد التسويق بالذكاء الاصطناعي "الشبيه بالإنسان"! مساعد تسويق متعدد الإمكانات يعمل بالذكاء الاصطناعي "شبيه بالإنسان" يقوم بكتابة وإنشاء وتصميم جميع الصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو الترويجية والإعلانات والنسخ التسويقية والرسومات والتمريرات الشديدة على البريد الإلكتروني والتعليقات الصوتية ومشاركات المدونات والمقالات والفنون والمزيد في دقائق. في أي مكان وأي لغة من مجرد كلمة رئيسية. * بدون أي مهارات فنية أو تصميمية * دون دفع رسوم باهظة للأدوات المعقدة * بدون تكلفة + إضاعة الوقت للموظفين المستقلين والوكالات * جاهز للاستخدام في عملك * أو البيع لعملائك لتحقيق أرباح كبيرة يقوم MarketingBlocks AI بإنشاء أصول تسويقية عالية المستوى شبيهة بالبشر (نسخ، تصميم، فيديو، رسومات، إلخ) ... تشبه إلى حد كبير عمل المسوقين الخبراء لدرجة أنه من المستحيل معرفة الفرق. ما قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع للقيام به، أصبح الآن ممكنًا في بضع دقائق فقط باستخدام MarketingBlocks AI. باستخدام هذا البرنامج الثوري، يمكنك فقط كتابة كلمة رئيسية والسماح للذكاء الاصطناعي بإنشاء كل الأشياء التي تحتاجها لعملك - ليس فقط لنفسك، ولكن لعملائك أيضًا - وتحصيل مبالغ كبيرة منهم مقابل خدماتك.
Cogram
cogram.com
Cogram هي أداة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط الاجتماعات الافتراضية وتسهيل عملية تدوين الملاحظات وتعيين عناصر العمل للمحترفين. يعمل البرنامج عن طريق نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتلخيص المحادثات وتحديد عناصر العمل، مع الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين أيضًا. تشمل ميزات Cogram الدقائق والملخصات التلقائية، والإعداد السريع للغاية، والتكامل السلس مع إدارة علاقات العملاء وأمن المؤسسة. كما يضمن خصوصية المستخدمين من خلال عدم تخزين التسجيلات الصوتية أو المرئية للاجتماعات. Cogram هي أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها للمبيعات ونجاح العملاء وإدارة المشاريع والاجتماعات الداخلية. وأخيرًا، تسهل Cogram البدء في دقائق معدودة وتوفر موارد نجاح العملاء واتفاقيات مستوى الخدمة المستندة إلى العملاء.
Relevance AI
relevanceai.com
AI AI هي منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة منظمة العفو الدولية. يوفر أدوات وحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام ، من المبيعات والتسويق إلى دعم العملاء وعملياته. يوفر النظام الأساسي منشئًا بدون رمز ، مما يجعل من السهل على أي شخص إنشاء وكلاء ذكاء الذكاء الاصطناعي القوي ونشره دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لتعزيز المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب المحادثة والشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة. مع رؤية إنشاء منصة التجارة التحادثية الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين، تتيح منصة التجارة التحادثية من Haptik للعلامات التجارية تصميم تجارب مبهجة تعمل على تحسين معدلات التحويل عبر كل مرحلة من رحلة عملائها. ومن بين عملاء وشركاء Haptik الرائدين KFC، وWirlpool، وStarhub، وHP، وReliance Jio، وCEAT، وDisney Hotstar، وOLA، وZurich Insurance وغيرها.
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل شهر. في الواقع، تعمل خدمة Sendbird على تشغيل المحادثات داخل التطبيق لأكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا، حيث يرسلون أكثر من 7 مليارات رسالة شهريًا عبر 1200 عميل عالمي. العرض التوضيحي لـ Sendbird قيد التنفيذ هنا: https://sendbird.com/products/demos يقع مقر Sendbird الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، ويحظى بدعم من re ICONIQ Growth، وSTEADFAST Capital Ventures، وTiger Global Management، وMeritech Capital، وEmergence Capital، وShasta Ventures، أغسطس Capital وFunders Club وWorld Innovation Lab وY Combinator.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream عبارة عن منصة أتمتة للخدمة الذاتية تعمل على تغيير كيفية مشاركة الشركات وتمكين عملائها. تأسست منصتنا الرقمية في عام 2015 مع الإيمان بأن العملاء يستحقون الأفضل، وتوفر خدمة عملاء استثنائية على أي قناة وفي أي وقت. نحن نقدم خدماتنا للعملاء في العديد من الصناعات، وفي المقام الأول الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، والذين يكرسون جهودهم لتقديم تجارب إيجابية للعملاء. تخدم Pypestream الشركات متوسطة الحجم في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التأمين والرعاية الصحية والسفر والاتصالات والبث المباشر والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، والتي تلتزم بتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. تساعد Dixa قادة خدمة العملاء على إنشاء تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع منصة خدمة العملاء التحادثية من Dixa بين الذكاء الاصطناعي القوي واللمسة الإنسانية لتقديم تجربة خدمة مخصصة للغاية تتوسع مع نمو أعمالك. تستفيد الفرق وعملائها من قدر أكبر من الرضا بينما تساعد الأتمتة على زيادة كفاءة الخدمة وفعاليتها، مما يوفر في النهاية قيمة أعمال حقيقية. يضمن فريق نجاح العملاء المتخصص في Dixa أنك جاهز للعمل بسرعة ويشارك معك في رحلتك لتحقيق ما تسميه Dixa "صداقة العملاء". تدير Dixa أكثر من 30 مليون محادثة سنويًا وتحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة مثل Interflora وOn وWise وDeezer وRapha وToo Good to Go وHello Print وWistia. تعرف على المزيد بزيارة dixa.com. بفضل ميزات التعرف على العملاء، تتيح Dixa معرفة عملائك بمجرد وصولهم. تقوم Dixa بذلك عن طريق عرض سجل محادثات كل عميل مع عملك في جدول زمني بالإضافة إلى سجل طلباتهم على الفور. ويضمن ذلك حصول الفرق على المعلومات التي يحتاجونها لحل استفسارات العملاء بشكل أسرع مع تقديم دعم أكثر تخصيصًا. يتيح لك التسعير المرن وقابلية التوسع العالمية أن تدفع فقط مقابل ما تحتاجه وتوسيع نطاقه أو خفضه دون تكاليف أو جهد إضافي. يتم وضع جميع أنواع المحادثات (الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة وFacebook Messenger وInstagram وTwitter وWhatsApp) في قوائم الانتظار وتوجيهها تلقائيًا إلى الوكلاء المناسبين بينما تتم ترجمة بيانات المحادثة إلى تحليلات في الوقت الفعلي. تشتمل ميزات Dixa على VoIP، وIVR، ورد الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات، والأتمتة، والاستجابات السريعة، وأدوات الدردشة القابلة للتخصيص، وإعداد التقارير التاريخية والفورية، والتوجيه المتقدم. تم تصميم واجهة Dixa سهلة الاستخدام والإعداد السهل لتعزيز تجربة الوكيل والسماح للفرق بالتركيز على العميل وليس البرنامج. تم تصميم Dixa لمراكز الاتصال الواردة ومراكز الاتصال متعددة القنوات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر للوكلاء الأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية تؤدي إلى روابط أقوى بين العلامات التجارية والعملاء.
Comm10
comm100.com
تعد Comm100 مزودًا عالميًا لبرامج مشاركة العملاء الرقمية متعددة القنوات للمؤسسات التعليمية والحكومية والتجارية بجميع أحجامها. مع Comm100، يمكن للمؤسسات توفير تجارب رقمية ممتازة للعملاء من خلال الدردشة المباشرة القابلة للتكوين والمبنية على القيمة والمراسلة الآمنة والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ضمن وحدة تحكم واحدة متكاملة. يتم تشغيل Comm100 بدون أي توقف عن العمل، وأعلى معايير الأمان، وأتمتة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن حصول العملاء على الإجابات في أي وقت وفي أي مكان.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هي شركة رائدة في مجال توفير الذكاء الاصطناعي المتقدم وتتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة الأعمال من خلال الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. تُستخدم منصة الشركة المبتكرة والأدوات والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لتقديم تجارب شاملة للعملاء والموظفين، بدءًا من المساعدة الآلية وحتى المساعدة البشرية، ولإنشاء تطبيقات توليدية ممكّنة للذكاء الاصطناعي. تتخذ Kore.ai منهجًا مفتوحًا يسمح للشركات باختيار LLMs والبنية التحتية التي تلبي احتياجات أعمالهم على أفضل وجه. تحظى Kore.ai بثقة أكثر من 200 شريك و400 شركة من شركات Fortune 2000، وتساعدهم على التنقل في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع قوية في مجال الذكاء الاصطناعي وقد تم الاعتراف بها كشركة رائدة ومبتكرة من قبل كبار المحللين. يقع المقر الرئيسي لشركة Kore.ai في أورلاندو، ولديها شبكة من المكاتب لدعم العملاء بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والشرق الأوسط واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.
Boost.ai
boost.ai
تلتزم Boost.ai بتقديم تجارب متميزة للعملاء، وهي تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات. انطلاقًا من سعيها لتمكين تفاعلات لا مثيل لها بين الأشخاص والمؤسسات، تسخر Boost.ai أحدث التقنيات لدفع حدود الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الخاصة بها على تمكين الشركات من أتمتة التفاعلات على نطاق واسع، مما يعزز الكفاءة ويحقق نتائج إيجابية. يحظى الوكلاء الافتراضيون لـ Boost.ai بثقة المؤسسات في مختلف الصناعات، ويحافظون باستمرار على معدلات دقة أعلى من 90 بالمائة، مما يؤدي إلى أتمتة آلاف التفاعلات يوميًا. تأسست Boost.ai في عام 2016، وهي مدعومة من شركة Nordic Capital وتعمل من مقرها الرئيسي في ساندنيس، النرويج، ولها مكاتب عالمية في مدن بما في ذلك لوس أنجلوس وكوبنهاجن ولندن.
Espressive
espressive.com
تقدم Espressive مساعدة رقمية في مكان العمل جاهزة للمؤسسات تعمل على تقليل التكاليف مع تعزيز تجربة الموظف وإنتاجيته ورضاه منذ اليوم الأول. يجمع Espressive Barista، وكيل الدعم الافتراضي (VSA) الخاص بنا للمؤسسة، بين المزيج المثالي من الخبرة الرقمية والذكاء والأتمتة لتقديم مساعدة ذاتية للموظفين تتجاوز القدرة البشرية لرفع مستوى تجربة الحصول على المساعدة في العمل. يتولى باريستا دور وكيل الخدمة، حيث يقدم أفضل الخبرات البشرية مع أفضل ما في الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص والمخصص للمجال، وسحابة لغة الموظف، بالإضافة إلى التكامل مع LLMs المعممة، تقوم باريستا بأتمتة حل أسئلة الموظفين وقضاياهم وطلباتهم من خلال تجارب شخصية تؤدي إلى اعتماد الموظف من 80 إلى 85 % وخفض حجم مكالمات مكتب المساعدة من 50% إلى 70%.
Hyro
hyro.ai
Hyro يربط العالم ، الآلاف من المحادثات التي تعمل من الذكاء الاصطناعى في وقت واحد. بصفتنا شركة الاتصالات التكيفية رقم 1 ، نقوم بتحويل البيانات المعقدة إلى حوار بسيط مع أتمتة اللغة الطبيعية واللغويات الحسابية. المؤسسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك المعمدانية Health و Mercy Health و Rent.com ، Trust Hyro لتحل محل أنظمة chatbots الصلبة القائمة على النية مع تجارب محادثة تكيفية بسيطة وسريعة وقابلة للتطوير. تتمثل رؤيتنا في أتمتة التفاعلات الرقمية في أي إعداد محادثة ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بحيث يمكن للشركات التواصل بسهولة وتحويل المزيد وجمع رؤى العملاء القابلة للتنفيذ على طول الطريق.
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