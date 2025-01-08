برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Alltius

alltius.ai

Alltius عبارة عن منصة GenAI تعمل بسهولة على تشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. باستخدام Alltius، يمكنك إنشاء مساعدين ماهرين وآمنين ودقيقين للذكاء الاصطناعي يمكنهم مضاعفة المبيعات وتقليل تكاليف الدعم بنسبة 50% في أسابيع. رحلات الدعم والمبيعات الرقمية الحديثة معطلة. على الرغم من الاستثمارات الكبيرة لتحسينها، لا يزال العملاء ينتظرون وقتًا طويلاً لحل استفساراتهم من خلال وكلاء الدعم، بينما يواجه المشترون عروضًا غير ذات صلة من قبل وكلاء المبيعات. تعمل Alltius على تحويل المبيعات والدعم وتفاعلات العملاء مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يساعدون وكلاء المبيعات على بيع المزيد، ووكلاء الدعم على إغلاق التذاكر والعملاء في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها. شهد عملاء Alltius زيادة بمقدار الضعف في المبيعات، و1.9 مرة في انحراف تذكرة الخدمة الذاتية و5 أضعاف في وقت حل التذاكر خلال أسابيع من التنفيذ. تعمل Alltius على تشغيل أكبر المؤسسات في مجال التأمين والخدمات المالية وإدارة العلاقات مع الشركات والاستشارات والمزيد. يتميز Alltius عن مشاريع DIY وروبوتات الدردشة التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى بميزاته وقدراته الشاملة: * تعدد الاستخدامات من حيث الخيارات لإنشاء مساعدين للذكاء الاصطناعي. مصادر المعرفة: يتكامل Alltius مع مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات وعناوين URL والمستندات والتذاكر ومقاطع الفيديو وقواعد البيانات المنظمة والصور والمخططات والمزيد. المهارات: إنه قادر على أداء مهام متنوعة مثل الإجابة على الاستفسارات، وإنشاء عروض مبيعات، ومقارنة البيانات، والكتابة إلى قواعد البيانات، وإنشاء التذاكر، ووضع العلامات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني. القنوات: يمكن نشر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في قنوات مختلفة بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات والأدوات وSlack وغيرها. * الوقت لتحقيق القيمة: توفر Alltius عائدًا على الاستثمار في غضون أسابيع مع القدرة على إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي وتدريبهم في دقائق، والاختبار والبدء في البث المباشر في يوم واحد. احصل على رؤى العملاء وتوصيات تحسين المنتج والمزيد بدءًا من اليوم الأول وقم بتحديث الأسئلة الشائعة تلقائيًا والمزيد. * الدقة: استخدم مساعدي Gen AI الخاليين من الهلوسة من خلال تقنيات التجزئة والمعرفة المتقدمة لدينا. * كفاءة التكلفة: انشر مساعدي الذكاء الاصطناعي بتكلفة 1/10 لمشاريع DIY مع التخزين المؤقت الفعال والحلول المستضافة ذاتيًا وسير العمل غير المتعلق بـ LLM. * قابلية التوسع: العمل بكميات كبيرة على مستوى المؤسسة مع إدارة أكثر من 100 ألف استفسار يوميًا بشكل مريح. * الأمان: نظام أساسي آمن للغاية مع حلول SOC2 Type 2 وISO المعتمدة، مع سحابة خاصة اختيارية لتوفير أقصى حماية للبيانات. إلى جانب المنصة، يعمل فريق خبراء alltius مع خبراء الذكاء الاصطناعي من CMU وBCG وGoogle وMeta والمزيد جنبًا إلى جنب معك لتحقيق أهداف Gen AI الخاصة بك. مساعدة كل عميل محتمل أو عميل؛ على الفور، بسهولة مع alltius.