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برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.
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Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر الأدوات والحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المن...
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب المحادثة والشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة. مع رؤية إنشاء منصة التجارة التحادثية الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين، تتيح منصة التجارة التحادثية من Haptik للعلامات الت...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
تعرف على مساعد التسويق بالذكاء الاصطناعي "الشبيه بالإنسان"! مساعد تسويق متعدد الإمكانات يعمل بالذكاء الاصطناعي "شبيه بالإنسان" يقوم بكتابة وإنشاء وتصميم جميع الصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو الترويجية والإعلانات والنسخ التسويقية والرسومات والتمريرات الشديدة على البريد الإلكتروني والتعليقات الصوتية و...
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لت...
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط...
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل...
Cogram
cogram.com
Cogram هي أداة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط الاجتماعات الافتراضية وتسهيل عملية تدوين الملاحظات وتعيين عناصر العمل للمحترفين. يعمل البرنامج عن طريق نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتلخيص المحادثات وتحديد عناصر العمل، مع الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين أيضًا. تشمل ميزات Cogram الد...
Gladly
gladly.com
بكل سرور هو برنامج خدمة العملاء الوحيد الذي تم تصميمه حول الأشخاص، وليس التذاكر. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية عملنا وتواصلنا. لم تكن توقعات المستهلكين بشأن كيفية التعرف عليهم ومعاملتهم من قبل العلامات التجارية أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تتعرض العلامات التجارية لضغوط للقيام بالمزيد ...
Texthub
texthubai.com
هل تبحث عن أداة يمكنها مساعدتك في إنشاء تعليمات برمجية وصور ونصوص مذهلة؟ لا تنظر أبعد من Texthub AI! تستخدم منصتنا سهلة الاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك. جرب Texthub AI اليوم وابدأ في الإنشاء!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتص...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
GPTConsole
gptconsole.ai
تساعد GPTConsole المطورين على إنشاء تطبيقات الويب/الهاتف المحمول وتنفيذ أتمتة الويب من خلال المطالبات. يقدم حزمة NPM يمكن للمطورين تثبيتها على أجهزتهم المحلية. نحن نطلق واجهة سطر الأوامر (CLI) ذات سياق لا نهائي وعاملين مستقلين للذكاء الاصطناعي.
Comm10
comm100.com
تعد Comm100 مزودًا عالميًا لبرامج مشاركة العملاء الرقمية متعددة القنوات للمؤسسات التعليمية والحكومية والتجارية بجميع أحجامها. مع Comm100، يمكن للمؤسسات توفير تجارب رقمية ممتازة للعملاء من خلال الدردشة المباشرة القابلة للتكوين والمبنية على القيمة والمراسلة الآمنة والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناع...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines هي شركة رائدة في إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على إنشاء أشخاص رقميين متحركين بشكل مستقل يمكّنون المؤسسات من إعادة تصور تجارب العملاء في العوالم الرقمية اليوم والعوالم الرقمية. Soul Machines هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تقنية Digital Brain and Autonomous Animatio...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
Kait
kait.ai
KAIT التي تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي الكويتية (AI) هي أول منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. من خلال التكامل السهل مع قنوات التواصل الاجتماعي، يمكن لـ KAIT أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي من خدمة العملاء والتسويق والمبيعات.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة ...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup عبارة عن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على تعزيز مشاركة العملاء من خلال أتمتة المحادثة. وهو يشتمل على مجموعة متنوعة من الأدوات لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية لتفاعلات العملاء المتنوعة. تم تصميم هذه الأدوات لأتمتة جوانب مختلفة من مشاركة العملاء بما في ذلك الاس...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات ...
ChatrHub
chatrhub.com
هناك طريقة أفضل لخدمة عملائك. حلول قنوات متعددة بسيطة لكنها قوية لإشراك العملاء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ChatrHub عبارة عن قناة شاملة للذكاء الاصطناعي. chatbot وحل الوكيل المباشر. قم بدمج هواتفك ورسائلك النصية وأداة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في جه...
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات عل...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفر...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream عبارة عن منصة أتمتة للخدمة الذاتية تعمل على تغيير كيفية مشاركة الشركات وتمكين عملائها. تأسست منصتنا الرقمية في عام 2015 مع الإيمان بأن العملاء يستحقون الأفضل، وتوفر خدمة عملاء استثنائية على أي قناة وفي أي وقت. نحن نقدم خدماتنا للعملاء في العديد من الصناعات، وفي المقام الأول الشركات المدرج...
Dixa
dixa.com
تمكن Dixa الشركات من تقديم خدمة العملاء كما ينبغي لها أن تكون. نحن نساعد قادة خدمة العملاء على خلق تجارب سهلة للعملاء والفرق التي تطلق العنان للولاء. تمنح Dixa الفرق رؤية موحدة لجميع المحادثات، وتمنح العملاء سهولة الوصول إلى قنواتهم المفضلة، كما تمنح القادة الرؤى لتحسين تجربة الخدمة بشكل مستمر. تجمع...
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع ن...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي ...
Brainwave
brainwave.so
تحسين عملك مع الذكاء الاصطناعي. أتمتة تفاعلات العملاء. تبسيط جمع العملاء المحتملين والجدول الزمني للاجتماعات.
Automatorr
automatorr.com
تشمل خدمات Automator ما يلي: * توظيف المواهب المتخصصة للأدوار الدائمة أو التعاقدية أو العرضية. * الاستشارة والاستشارة والتنفيذ في جميع مراحل تصميم الحلول وتنفيذها ودعمها. * نحن نقدم حلولاً برمجية مُدارة بالكامل تعمل على حل المشكلات الخاصة بالصناعة. يمكن نشر هذه الحلول في أيام، اقتصاديًا وتضمن عائدً...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice هي شركة تكنولوجيا CPaaS توفر حلول تقنية الذكاء الاصطناعي الآلية من خلال منصات سحابية قابلة للبرمجة. يتيح Plum Voice للعملاء الاختيار من بين مجموعة من وكلاء الصوت الافتراضيين الذكيين (IVAs) أو الحلول المخصصة - الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، والاستبيانات، ومعالجة الدفع، وما إلى ذلك - لأ...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI هو ما كان من المفترض أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التحادثي... تعمل منصتنا على مستوى المؤسسات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة، على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذين يقومون بالتحسين الذاتي. مهمتنا هي إزالة الغم...
Alltius
alltius.ai
Alltius عبارة عن منصة GenAI تعمل بسهولة على تشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. باستخدام Alltius، يمكنك إنشاء مساعدين ماهرين وآمنين ودقيقين للذكاء الاصطناعي يمكنهم مضاعفة المبيعات وتقليل تكاليف الدعم بنسبة 50% في أسابيع. رحلات الدعم والمبيعات الرقمية الحديثة معطلة. على الرغم من الاس...
Mercury
mercury.ai
Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخ...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX هي شركة برمجيات تقدم تجربة ذكاء اصطناعي صوتية شبيهة بـ Alexa للشركات لتحسين قناة هواتفها من أجل خدمة عملاء أفضل. يتم دعم Flip CX بواسطة Amazon Alexa وAda وSimon وAttentive وScop Venture Capital وBullpen وForum Ventures.
Neocom.ai
neocom.ai
نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف م...
Hyro
hyro.ai
تعمل شركة Hyro على ربط العالم من خلال آلاف المحادثات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في وقت واحد. باعتبارنا الشركة رقم 1 في مجال الاتصالات التكيفية، فإننا نحول البيانات المعقدة إلى حوار بسيط باستخدام أتمتة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية. تثق الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك Baptist ...
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجه...
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna هو مساعد إغلاق افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركات العناوين! إنها ذكية وواسعة الحيلة ومتشوقة دائمًا للمساعدة: * خدمة العملاء: إجابات للأسئلة العامة وأسئلة محددة للملفات على مدار 24/7/365 لـ Resware وSoftPro وRamQuest. * إدخال الطلب: فتح طلبات جديدة في نظام إنتاج برنامج عنوان Resware، على ...
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل كوكيل هاتف افتراضي. وهو يوفر إمكانات التعامل مع المكالمات على مدار الساعة، مما يضمن إمكانية اتصال العملاء بالوقت الذي يناسبهم. وقد تم تصميمه مع أخذ المرونة في الاعتبار، مما يسمح للمستخدمين بتكييف النظام لتلبية احتياجاتهم الخاصة بفعالية. أحد أهم عروض القيمة الرئيسي...
Posh AI
posh.ai
Posh هي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثة مدعومة بالمشروع انبثقت من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018. نحن ملتزمون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتسريع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية، وتحويل كيفية خدمة مجتمعاتها وموظفيها....
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx هو منتج قائم على السحابة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لأتمتة التفاعلات مع العملاء والموظفين. توفر تقنية IVA الخاصة بها خدمة سريعة وسهلة وشخصية من خلال إمكانات التعرف على الصوت والمراسلة الرقمية الرائدة في الصناعة، مما يخلق تفاعلات إيجابية تؤدي ...
Mehery
mehery.com
مهيري هي شركة شابة عمرها عام واحد تعمل على بناء الحلول في الفضاء الرقمي. تم تأسيسها من قبل فريق من التكنوقراط والتقنيين الذين يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد عن 100 عام ولديهم خبرة واسعة في رقمنة أنظمة المؤسسات، ورحلات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، وبناء أنظمة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق ...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento هو حل لأتمتة مراكز الاتصال يركز على المؤسسات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويضمن للشركات تحقيق نتائج أعمال ممتازة باستمرار عن طريق تقليل AHT، وخفض الوقت اللازم لتوفير التكاليف.
Atomicwork
atomicwork.com
تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. نحن نساعدك على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أ...
Arcanum
arcanum.ai
تلتزم Arcanum بمساعدة الشركات على زيادة طاقتها بمقدار 10 أضعاف والتخفيف من المهام المتكررة بمساعدة مساعدي الذكاء الاصطناعي في المكاتب الخلفية Arcos وArchie. ومع التركيز على قيمة الأعمال، فإنهم متحمسون لجعل دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا سهلاً وآمنًا ويمكن الوصول إل...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI هي شركة SaaS مكرسة لإحداث تغيير جذري في سوق الأتمتة الفائقة من خلال BotzForce، منصة الأتمتة منخفضة التكلفة الخاصة بها. لقد قلبنا الطريقة القديمة لتوفير مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة عمليات المبيعات، ودعم العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة من الجيل التالي. تمكّن منصة B...
bluecap.ai
bluecap.ai
إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع تخيل ملخصات قريبة من الوقت الفعلي، وتفعيل المهام السياقية وملء المعلومات ذات الصلة تلقائيًا ومدمجة بسلاسة في سير العمل لديك: Google Workspace، وMicrosoft 360، وSalesforce، وZoho، والمزيد.
VOCALLS
vocalls.ai
أتمتة أي تفاعل مع العملاء. VOCALLS عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة يعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال للحصول على تجربة عملاء مرتفعة توفر الأموال وتزيد الإيرادات. تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لإدارة تفاعلات العملاء المتكررة الوارد...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي...
babelforce
babelforce.com
babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورا...
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والع...
Kenyt
kenyt.ai
يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة....
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge هي المزود المفضل لحلول Hyperautomation وRobotic Process Automation وIT. يجمع نظام RPA الذكي المتقدم للغاية الخاص به بين جميع الإمكانات الأساسية المطلوبة لأتمتة المؤسسات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وChatbot وETL وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. ...