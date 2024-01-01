برنامج المساعدين الظاهري الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - إثيوبيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

المساعدون الافتراضيون الذكيون (IVAs)، المعروفون أيضًا باسم الوكلاء الظاهريين والموظفين الرقميين، يمكّنون الشركات من التفاعل مع عملائها أو عملائها بطريقة تحادثية. تحاكي هذه التفاعلات محادثات تشبه المحادثات البشرية وتتميز بتدفقها الطبيعي. يكمن أحد الفروق الأساسية بين IVAs وبرامج chatbot التقليدية في تعقيد قدراتهم التحادثية. في حين أن روبوتات الدردشة تعمل عادةً بناءً على استجابات مكتوبة مسبقًا وتكافح من أجل فهم نوايا متعددة ضمن تفاعل واحد، فإن IVAs تستفيد من قدرات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لتفسير مجموعة واسعة من المقاصد من كلام واحد. علاوة على ذلك، تستطيع IVAs فهم الاستجابات التي لم تتم برمجتها لها بشكل صريح، وذلك بفضل التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق. وهذا يتيح لهم مواصلة تعزيز فهمهم للمفردات المتنوعة، بما في ذلك اللغة العامية، وتقديم استجابات أكثر دقة وذات صلة بالسياق مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ IVAs تصميم الاستجابات بناءً على تجزئة المستخدمين أو المعلومات الأخرى المقدمة، وبالتالي تقديم المساعدة الشخصية. غالبًا ما تكون IVAs متخصصة في أدوار وظيفية أو حالات استخدام محددة، مثل التسويق وخدمة العملاء والمبيعات. كما أنهم يمتلكون القدرة على التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية، مثل برنامج CRM، مما يسمح لهم باستخدام البيانات التي أنشأها الإنسان كمدخلات لتحديث هذه الأنظمة. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد افتراضي ذكي، يجب أن يستوفي المنتج عدة معايير: * البرمجة اللغوية العصبية أو التعرف على الكلام: القدرة على فهم طلبات المحادثة من خلال معالجة اللغة الطبيعية أو تقنيات التعرف على الكلام. * تحرير تدفق المحادثة: تزويد المستخدمين بأدوات لتحرير تدفق المحادثة، مما يسمح بتخصيص التفاعلات وتحسينها. * تحليل المحادثة: تقديم أدوات مثل لوحات المعلومات أو التقارير لتحليل المحادثات، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء. * التوجيه البشري: القدرة على توجيه المحادثات إلى العملاء البشريين عند الضرورة، مما يضمن التصعيد السلس للاستفسارات المعقدة أو المواقف التي تتطلب تدخلًا بشريًا. * قدرات الإنسان في الحلقة: تمكين القدرات البشرية في الحلقة للحفاظ على الدقة والقدرة على الاستمرار، مما يسمح بالإشراف البشري أو التدخل لتصحيح الأخطاء أو تحسين الأداء حسب الحاجة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل IVAs على تمكين الشركات من تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وكفاءة وإشراكًا من خلال واجهات المحادثة.