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برنامج ذكي لحماية البريد الإلكتروني
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برنامج ذكي لحماية البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير الحماية الذكية للبريد الإلكتروني، والمعروفة أيضًا باسم أمان الطبقة البشرية، إلى حلول برمجية متقدمة تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية المعقدة المستندة إلى البريد الإلكتروني. باستخدام التعلم الآلي، تقوم هذه الأدوات بفحص تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة وسلوكيات المستخدم وتهديدات البريد الإلكتروني لتحديد المخاطر وإنشاء أنماط سلوك عادية. وهي تعمل عن طريق تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة لاكتشاف ومنع محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والمرفقات الضارة والروابط الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الحلول بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لمنع تسرب البيانات غير المقصود وتسلل البيانات وإساءة استخدام المعلومات الحساسة.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

IronVest

IronVest

ironvest.com

تطبيق IronVest InboxGuard يوفر تدريباً أمنياً عالي التفاعل ضد التصيد الاحتيالي في الوقت الحقيقي على رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver هو تطبيق يتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني وملفات بأمان باستخدام تشفير متقدم والتحقق الثنائي، بدون الحاجة لحسابات للمستلمين.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack هو تطبيق يوفر حماية متقدمة للبريد الإلكتروني ضد التهديدات مثل التصيد والبريد العشوائي، مما يعزز الأمان السيبراني للمؤسسات.

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