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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج ذكي لحماية البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير الحماية الذكية للبريد الإلكتروني، والمعروفة أيضًا باسم أمان الطبقة البشرية، إلى حلول برمجية متقدمة تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية المعقدة المستندة إلى البريد الإلكتروني. باستخدام التعلم الآلي، تقوم هذه الأدوات بفحص تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة وسلوكيات المستخدم وتهديدات البريد الإلكتروني لتحديد المخاطر وإنشاء أنماط سلوك عادية. وهي تعمل عن طريق تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة لاكتشاف ومنع محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والمرفقات الضارة والروابط الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الحلول بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لمنع تسرب البيانات غير المقصود وتسلل البيانات وإساءة استخدام المعلومات الحساسة.