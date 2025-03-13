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تشير الحماية الذكية للبريد الإلكتروني، والمعروفة أيضًا باسم أمان الطبقة البشرية، إلى حلول برمجية متقدمة تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية المعقدة المستندة إلى البريد الإلكتروني. باستخدام التعلم الآلي، تقوم هذه الأدوات بفحص تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة وسلوكيات المستخدم وتهديدات البريد الإلكتروني لتحديد المخاطر وإنشاء أنماط سلوك عادية. وهي تعمل عن طريق تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة لاكتشاف ومنع محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والمرفقات الضارة والروابط الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الحلول بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لمنع تسرب البيانات غير المقصود وتسلل البيانات وإساءة استخدام المعلومات الحساسة.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.
Mimecast
mimecast.com
تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
IronVest
ironvest.com
تطبيق IronVest InboxGuard يوفر تدريباً أمنياً عالي التفاعل ضد التصيد الاحتيالي في الوقت الحقيقي على رسائل البريد الإلكتروني الواردة.
Zivver
zivver.com
Zivver هو تطبيق يتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني وملفات بأمان باستخدام تشفير متقدم والتحقق الثنائي، بدون الحاجة لحسابات للمستلمين.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack هو تطبيق يوفر حماية متقدمة للبريد الإلكتروني ضد التهديدات مثل التصيد والبريد العشوائي، مما يعزز الأمان السيبراني للمؤسسات.
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